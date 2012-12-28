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Общество
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сегодня, 11:34
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Водоканал загрязнял реку Дон
Росприроднадзор во время внеплановой проверки МУП «Задонский водоканал» выявил нарушения природоохранного законодательства.
«За выявленные нарушения требований законодательства в области охраны окружающей среды виновные лица будут привлечены к административной ответственности. Предприятию выдано предписание об устранении выявленных нарушений, его исполнение находится на контроле», — сообщает Росприроднадзор.
Фото - rpn.gov.ru
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