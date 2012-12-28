Водоканал загрязнял реку Дон

Росприроднадзор во время внеплановой проверки МУП «Задонский водоканал» выявил нарушения природоохранного законодательства.

В ходе внеплановой выездной проверки МУП «Задонский водоканал» установлено, что предприятие сбрасывало сточные воды из очистных сооружений в реку Дон с превышением нормативов предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ. Об этом сообщает пресс-служба Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора.«За выявленные нарушения требований законодательства в области охраны окружающей среды виновные лица будут привлечены к административной ответственности. Предприятию выдано предписание об устранении выявленных нарушений, его исполнение находится на контроле», — сообщает Росприроднадзор.