Александр Бабанов стал Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Липецкой области

Сегодня на внеочередной сессии областного Совета парламентарии наконец-то заполнили вакантную должность.

Сегодня на внеочередной сессии областного Совета парламентарии утвердили в должности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе Александра Бабанова.



В феврале этого года депутаты направили на согласование кандидатуру Александра Бабанова на должность регионального бизнес-омбудсмена Уполномоченному при Президенте РФ по защите прав предпринимателей. На федеральном уровне получено положительное решение.



Александру Бабанову 55 лет. Окончил Липецкий политехнический институт, получив квалификацию инженера-металлурга, и Московский Всероссийский заочный финансово-экономический институт - экономист. Имеет ученую степень кандидата технических наук, автор 10 патентов. Работал на инженерных должностях Липецкого тракторного завода, являлся научным сотрудником научно-исследовательского сектора кафедры «Сварочное производство» Липецкого политехнического института. Сейчас директор ООО НПП «Валок-Чугун».



Напомним, что кресло бизнес-омбудсмена было пустым с весны прошлого года. Ни один из выдвигавшихся на пост уполномоченного по защите прав предпринимателей кандидатов, в том числе бывший вице-губернатор Юрий Божко, не смог пройти все необходимые согласования.

