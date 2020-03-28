Общество

37 минут назад

Александр Бабанов стал Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Липецкой области

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Александр Бабанов стал Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Липецкой области

Сегодня на внеочередной сессии областного Совета парламентарии наконец-то заполнили вакантную должность.

Сегодня на внеочередной сессии областного Совета парламентарии утвердили в должности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе Александра Бабанова.

В феврале этого года депутаты направили на согласование кандидатуру Александра Бабанова на должность регионального бизнес-омбудсмена Уполномоченному при Президенте РФ по защите прав предпринимателей. На федеральном уровне получено положительное решение.

Александру Бабанову 55 лет. Окончил Липецкий политехнический институт, получив квалификацию инженера-металлурга, и Московский Всероссийский заочный финансово-экономический институт - экономист. Имеет ученую степень кандидата технических наук, автор 10 патентов. Работал на инженерных должностях Липецкого тракторного завода, являлся научным сотрудником научно-исследовательского сектора кафедры «Сварочное производство» Липецкого политехнического института. Сейчас директор ООО НПП «Валок-Чугун».

Напомним, что кресло бизнес-омбудсмена было пустым с весны прошлого года. Ни один из выдвигавшихся на пост уполномоченного по защите прав предпринимателей кандидатов, в том числе бывший вице-губернатор Юрий Божко, не смог пройти все необходимые согласования.
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Комментарии (3)

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Перри Мейсон

12 минут назад
Хорошая новость
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Видно на соколе

27 минут назад
Дела совсем плохо, чугун валку труб больше не перепадает , вот и подался на вольные хлеба !.
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ОмбудсВУМЕН И.Тихонова

31 минуту назад
Ну наконец-то у меня появился омбудсМЕН!
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