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Житель Грязинского района выращивал коноплю дома
Происшествия
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Происшествия
40
11 минут назад
1

Житель Грязинского района выращивал коноплю дома

Полицейские нашли у него и сами растения, и уже готовый наркотик.

В Грязинском районе полиция обнаружила у 41-летнего местного жителя дома целый «цветник» из конопли и емкости с уже готовым наркосодержащим веществом. Всего наркополицейские обнаружили готовые к употреблению 200 граммов марихуаны. Сам грязинец утверждал, что готовил наркотики для личного употребления.

«Следственным отделом ОМВД России по Грязинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в крупном размере). Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сообщили в УМВД России по Липецкой области.
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Комментарии (1)

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дед
4 минуты назад
В СССР за возделывание конопли в больших объемах,ордена давали.
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