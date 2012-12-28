Житель Грязинского района выращивал коноплю дома

Полицейские нашли у него и сами растения, и уже готовый наркотик.

В Грязинском районе полиция обнаружила у 41-летнего местного жителя дома целый «цветник» из конопли и емкости с уже готовым наркосодержащим веществом. Всего наркополицейские обнаружили готовые к употреблению 200 граммов марихуаны. Сам грязинец утверждал, что готовил наркотики для личного употребления.«Следственным отделом ОМВД России по Грязинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в крупном размере). Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сообщили в УМВД России по Липецкой области.