«Я не хочу платить за парковку», - женщина-водитель перегородила въезд во двор другим автомобилям
«Я не хочу платить за парковку», - женщина-водитель перегородила въезд во двор другим автомобилям
Происшествия
40
11 минут назад
1
Житель Грязинского района выращивал коноплю дома
Полицейские нашли у него и сами растения, и уже готовый наркотик.
«Следственным отделом ОМВД России по Грязинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в крупном размере). Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сообщили в УМВД России по Липецкой области.
0
0
0
0
0
Комментарии (1)