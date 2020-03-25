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52 минуты назад
Четверо жителей Липецкой области нарушили карантин по коронавирусу. На них составлены протоколы
11 1923
В эти минуты в администрации области проходит посвященная коронавирусной инфекции пресс-конференция губернатора Игоря Артамонова, главного санитарного врача региона Владимира Бондарева, вице-губернаторов Александра Ильина и Дмитрия Аверова, начальника управления здравоохранения Юрия Шуршукова.
- Ждём от государства ужесточения ответственности за нарушение карантина, за нарушение режима самоизоляции, - заявил Игорь Артамонов. – В Липецкой области полиция уже составила четыре административных протокола на нарушивших карантин по ст. 19.4 КоАП РФ (санкция статьи предусматривает штраф для граждан до 10 000 рублей).
- Мы обращается к церковным иерархам - не допускайте большого скопления людей! МФЦ и налоговым инспекциям рекомендовано максимально сократить контакты с населением, - продолжил губернатор. - Мы делаем все для того, чтобы люди знали об опасностях коронавируса, о мерах профилактики и карантине. В областной инфекционной больнице мы вынуждены защищать от неадекватных пациентов врачей (речь идет о вернувшейся из Венгрии липчанке, у которой подозревают коронавирус.
По словам врачей, она ведет себя крайне неадекватно: бросается на врачей, сломала мебель в боксе. Сама пациентка в соцсетях утверждает, что в инфекционную больницу ее госпитализировали обманом, что категорически отрицает вице-губернатор Александр Ильин.
- Ждём от государства ужесточения ответственности за нарушение карантина, за нарушение режима самоизоляции, - заявил Игорь Артамонов. – В Липецкой области полиция уже составила четыре административных протокола на нарушивших карантин по ст. 19.4 КоАП РФ (санкция статьи предусматривает штраф для граждан до 10 000 рублей).
- Мы обращается к церковным иерархам - не допускайте большого скопления людей! МФЦ и налоговым инспекциям рекомендовано максимально сократить контакты с населением, - продолжил губернатор. - Мы делаем все для того, чтобы люди знали об опасностях коронавируса, о мерах профилактики и карантине. В областной инфекционной больнице мы вынуждены защищать от неадекватных пациентов врачей (речь идет о вернувшейся из Венгрии липчанке, у которой подозревают коронавирус.
По словам врачей, она ведет себя крайне неадекватно: бросается на врачей, сломала мебель в боксе. Сама пациентка в соцсетях утверждает, что в инфекционную больницу ее госпитализировали обманом, что категорически отрицает вице-губернатор Александр Ильин.
11 1923
Александр
Александр
Ксения
Правдоруб
Почему их выпускают?
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Андрей