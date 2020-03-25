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52 минуты назад

Четверо жителей Липецкой области нарушили карантин по коронавирусу. На них составлены протоколы

11 1923
#коронавирус #самоизоляция
Четверо жителей Липецкой области нарушили карантин по коронавирусу. На них составлены протоколы
В эти минуты в администрации области проходит посвященная коронавирусной инфекции пресс-конференция губернатора Игоря Артамонова, главного санитарного врача региона Владимира Бондарева, вице-губернаторов Александра Ильина и Дмитрия Аверова, начальника управления здравоохранения Юрия Шуршукова.

- Ждём от государства ужесточения ответственности за нарушение карантина, за нарушение режима самоизоляции, - заявил Игорь Артамонов. – В Липецкой области полиция уже составила четыре административных протокола на нарушивших карантин по ст. 19.4 КоАП РФ (санкция статьи предусматривает штраф для граждан до 10 000 рублей).

- Мы обращается к церковным иерархам - не допускайте большого скопления людей! МФЦ и налоговым инспекциям рекомендовано максимально сократить контакты с населением, - продолжил губернатор. - Мы делаем все для того, чтобы люди знали об опасностях коронавируса, о мерах профилактики и карантине. В областной инфекционной больнице мы вынуждены защищать от неадекватных пациентов врачей (речь идет о вернувшейся из Венгрии липчанке, у которой подозревают коронавирус.

По словам врачей, она ведет себя крайне неадекватно: бросается на врачей, сломала мебель в боксе. Сама пациентка в соцсетях утверждает, что в инфекционную больницу ее госпитализировали обманом, что категорически отрицает вице-губернатор Александр Ильин.

11 1923
#коронавирус #самоизоляция

Комментарии (11)

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Александр

1 минуту назад
Артомонова в Липецкую больницу на пару недель положить надо, он там волком завоет.
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Александр

2 минуты назад
А я её не осуждаю, вы в Липецких больничках давно лежали? ни в туалет сходить ни помыться, я по возможности всегда домой убегал, что бы в туалет сходить и помыться.
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Ксения

6 минут назад
Да, мы не Китай, там эффективно и жестко по необходимости. А у нас мебель ломают, из больниц сбегают, не изолируются..... Пока власть сюсюкать будет сдохнем все. Для таких нужно отдельную зону освободить, благо их вокруг Липецка много, и долечивать их там. Возбуждать уголовные дела и на зону лечиться и потом на полгодика подумать о гражданском самосознании. Если по хорошему не понимают. А зеков не сильно злобных и не совсем конченных можно и амнистировать в такой ситуации, освободив места для более насущной категории граждан.
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Правдоруб

11 минут назад
Расстрелять на месте пару человек .тогда может остальные поймут,как это опасно для окружающих.....
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Почему их выпускают?

13 минут назад
Зачем их выпускают из аэропорта? Всех прилитевших в инкубатор на 12-20 дней. Чтоб не равносильно заразу. А там пускай выясняют болен или нет. Ведь прилетевшие как-то добиваются до дома? И при этом общаются, соприкасаются с обычными жителями.
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Имя

27 минут назад
Женщине из Венгрии нужно впаять штраф тысяч 300
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Гость

28 минут назад
«Не все регионы понимают» По словам Собянина, в стране нет понимания реальной угрозы коронавирусной инфекции, поскольку в регионах до сих пор проводится слишком мало анализов на выявление этого заболевания. «Не все регионы понимают. Он (глава региона. - прим. ред.) видит - один у него заболел. Но дело в том, что объем тестирования очень низкий, и реальной картины никто не знает», - приводит РИА Новости заявление Собянина.
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гостья

31 минуту назад
нормально, как это она разломала мебель? Завести на нее уголовное дело и проверить у психиатра на адекватность. У нас что теперь все стали умными и наплевать на закон? Лучше сейчас всех умников пересажать на карантин, потому что из за них люди теряют работу, а им тоже надо жить как-то, у них нет возможностей по заграницам таскаться и вот, если пойдет недовольство этих людей, то тогда сценарий вообще непонятный может быть
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007

36 минут назад
Не надо посылать самолёты за дибилами пусть там сидят куда прилетели
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Андрей

40 минут назад
Что значит защищать? Вы там власть или где? Посадите ее в тюрьму на годик за * , подсчитайте весь ущерб и пусть выплачивает. Что вы сопли распускаете?
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