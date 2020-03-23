Культура

36 минут назад

Рок-фестиваль на Зеленом острове перенесли из-за коронавируса

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#коронавирус #фестиваль
Рок-фестиваль на Зеленом острове перенесли из-за коронавируса

Большой музыкальный праздник планировали на начало июня 2020. Новая дата проведения фестиваля пока неизвестна.

Международный музыкальный фестиваль FOX ROCK FEST, который должен был пройти 12-13 июня на Зеленом острове в Липецке, перенесен. В планы организаторов фестиваля вмешался коронавирус.

- В связи с ситуацией, связанной с коронавирусом, вынуждены принять решение о переносе фестиваля, - сообщают организаторы на сайте фестиваля. -  Мы обязательно сообщим о новых датах, которые будут зависеть исключительно от эпидемиологической обстановки в мире. Все приобретенные ранее билеты будут действовать на новые даты

Вместе с этим зритель могут вернуть уже приобретенные билеты через обращение на электронную почту vozvrat.msk@kassir.ru. Напомним, что стоимость билетов на фестиваль варьировалась от 700 рублей (детский) до 6 000 рублей (взрослый, VIP). Организацией мероприятия занимается музыкальный продюсер Виктор Дробыш. Предполагалось, что на фестивале выступят и российские рок-звезды, и музыканты из Северной Америки и Европы.
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#коронавирус #фестиваль

Комментарии (8)

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Dr67

18 секунд назад
Гостья, Вы тётя безграмотная )))
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Гребенщиков

1 минуту назад
Перри Мейсон, а ты смотрю эксперт по сравниванию х*я с пальцем?))) Ты для начала внимательно прочитай, а потом пиши свои сраные умозаключения. Для дебилов: российские - не значит мировые, придурок))))
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Перри Мейсон

10 минут назад
Гребенщиков,?- Точно не Оззи Осборн)))
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Гребенщиков

11 минут назад
Перри Мейсон, кто по-твоему? А вообще забавно читать высер поклонника Зыкиной и Бюльбюль-оглы о российских рок-звездах))))
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Ахламонов

12 минут назад
Этот остров уже давно не зеленый. Там какие то негодяи, втихушку спилили все деревья Он теперь лысый, как я.
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Юрок Алтушок.

21 минуту назад
Ну вот все как и ожидалось остров будет платный.
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Гостья

32 минуты назад
Исправьте ошибку в заголовке...перенесли из короновируса-... .
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Перри Мейсон

33 минуты назад
"российские рок-звезды" В России есть рок-звезды?
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