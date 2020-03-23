Культура
36 минут назад
Рок-фестиваль на Зеленом острове перенесли из-за коронавируса
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Большой музыкальный праздник планировали на начало июня 2020. Новая дата проведения фестиваля пока неизвестна.
Международный музыкальный фестиваль FOX ROCK FEST, который должен был пройти 12-13 июня на Зеленом острове в Липецке, перенесен. В планы организаторов фестиваля вмешался коронавирус.
- В связи с ситуацией, связанной с коронавирусом, вынуждены принять решение о переносе фестиваля, - сообщают организаторы на сайте фестиваля. - Мы обязательно сообщим о новых датах, которые будут зависеть исключительно от эпидемиологической обстановки в мире. Все приобретенные ранее билеты будут действовать на новые даты
Вместе с этим зритель могут вернуть уже приобретенные билеты через обращение на электронную почту vozvrat.msk@kassir.ru. Напомним, что стоимость билетов на фестиваль варьировалась от 700 рублей (детский) до 6 000 рублей (взрослый, VIP). Организацией мероприятия занимается музыкальный продюсер Виктор Дробыш. Предполагалось, что на фестивале выступят и российские рок-звезды, и музыканты из Северной Америки и Европы.
- В связи с ситуацией, связанной с коронавирусом, вынуждены принять решение о переносе фестиваля, - сообщают организаторы на сайте фестиваля. - Мы обязательно сообщим о новых датах, которые будут зависеть исключительно от эпидемиологической обстановки в мире. Все приобретенные ранее билеты будут действовать на новые даты
Вместе с этим зритель могут вернуть уже приобретенные билеты через обращение на электронную почту vozvrat.msk@kassir.ru. Напомним, что стоимость билетов на фестиваль варьировалась от 700 рублей (детский) до 6 000 рублей (взрослый, VIP). Организацией мероприятия занимается музыкальный продюсер Виктор Дробыш. Предполагалось, что на фестивале выступят и российские рок-звезды, и музыканты из Северной Америки и Европы.
7 554
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