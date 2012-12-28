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Дождь со снегом прекратятся в Липецкой области
Погода в Липецке
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Погода в Липецке
405
сегодня, 17:00

Дождь со снегом прекратятся в Липецкой области

В ближайшие трое суток из-за смещения антициклона из районов Англии давление в Липецкой области начнет расти, осадки прекратятся, сформируется значительный ход температур – от отрицательных в ночные часы до слабо положительных днем.

Среднесуточные температуры воздуха составят 1-2 градуса мороза, что в пределах климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 марта в Липецкой области будет облачно, днем с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северный, 7-12 м/сек. Температура ночью – от -1 до -6 градусов, днем – от +2 до +7 градусов.

В Липецке облачно, днем с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью будет от -4 до -6 градусов, днем – от +3 до +5 градусов.

День 17 марта стал самым теплым в Липецке в 1989 году, тогда в городе было +11. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1917 году – 23 градусов мороза.
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