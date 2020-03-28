Сидим дома: 40 ссылок на бесплатные кино, спектакли, книги, лекции и онлайн-экскурсии по музеям

Следующая неделя объявлена нерабочей, и те из нас, кто понимает как важно остановить эпидемию, переходят на жизнь в замкнутом пространстве.



Но окно в «большой мир» остается открытым – ведь есть интернет. Многие платформы в эти дни открыли бесплатный или льготный доступ к своему контенту.

В нашей подборке вы найдете ссылки на ресурсы, с помощью которых можно заняться образованием или просто весело провести время дома, невзирая на карантин.

Итак, начнем с развлечений.

Онлайн-кинотеатры





фото businesslike.ru

С 15 марта онлайн-кинотеатр Premier открыл на время карантина бесплатный доступ ко всему своему контенту, созданному телеканалами, продюсерскими компаниями, студиями холдинга «Газпром-медиа». Чтобы получить бесплатный доступ, надо пройти регистрацию и обновить приложение Premier до последней версии.

Кинотеатр more.tv также дарит месяц бесплатного просмотра любому пользователю. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте кинотеатра и ввести в личном кабинете специальный промокод SIDIMDOMA.

Кинотеатр Ivi предлагает месяц подписки за один рубль. Акция действует до 15 апреля.

Сеть Okko запустила чат-бота Okkobro. Чтобы получить подписку на 14 дней нужно отправить сообщение в сообщество «OkkoBro» в сети «ВКонтакте» и рассказать, что случилось. Организаторы планируют делиться промокодами до 30 апреля.

«Кинопоиск HD» дарит неактивным пользователям бесплатную подписку до конца апреля: по промокоду POKAVSEDOMA вы получаете доступ к каталогу фильмов и сериалов.

«Amediateka» с 18 марта запустила акцию: пользователи с действующей подпиской получают месяц бесплатного доступа к контенту (промокод высылают на электронную почту абонента). Для пользователей, у которых нет активной подписки, оформление ее стоимости уменьшается в два раза на 3, 6 и 12 месяцев по промокодам STAYHOME3, STAYHOME6 и STAYHOME12.

Канал «2*2» предлагает бесплатный доступ к взрослым подпискам – например, на мультсериалы и шоу от adult swim - до 7 апреля. Для оформления бесплатной подписки необходимо зарегистрироваться. И проследите, чтобы у экрана не было ваших детей.

Цифровой оператор «Триколор» с 27 марта по 26 апреля открывает бесплатный доступ к своему контенту. Телевидение от «Триколора» можно бесплатно смотреть через интернет – это 156 популярных общероссийских и тематических телеканалов, в том числе 16 – из пакета «Детский». Кроме того, «Триколор» открывает доступ к более чем 350 лентам из золотого фонда «Ленфильма» и «Мосфильма», а также к проекту «Большой эфир» с трансляциями спортивных соревнований, зрелищных событий космической отрасли и культурных мероприятий. Смотреть в OTT-среде телеканалы «Триколора» можно с помощью приложения «Триколор Кино и TВ» на Smart TV (Samsung – ОС Tizen, Sony/Philips – Android TV, LG – webOS), смартфонах и планшетах (iOS, Android). Кроме того, онлайн-ТВ доступно для просмотра на TV Box и гибридных приемниках, подключенных к интернету.

Библиотеки





фото zoritabasarana.ru

Электронная библиотека «ЛитРес» по промокоду GIFT_STAYHOME открывает бесплатный доступ к более, чем 60 книгам.

Библиотека «MyBook» порадует месяцем бесплатной подписки по промокоду STAYHOME. Можете читать книги или слушать их аудиоверсии.

Издательство «Альпина Паблишер» открыло до конца апреля бесплатный доступ к подборке из 70 увлекательных книг разных тематик. Регистрируйтесь на сайте, добавляйте промокод GIFT_STAYHOME.

Издательство «Эксмо» предлагает получить бесплатную подборку из 30 электронных и аудиокниг отечественных и зарубежных авторов. Требуется указать электронную почту, куда пришлют ссылки на подборку.

Сайт «Storytel» предлагает месяц бесплатного доступа к аудиокнигам. Триллеры и детективы, классика и лекции, приключения и книги, основанные на реальных событиях и еще много всего. Есть книги на иностранных языках.

Библиотека Bookmate дарит месяц подписки бесплатно. К слову, здесь можно прочесть романы Стивена Кинга , который уже описывал в своих книгах и самоизоляцию, и вирусы.

Музеи и экскурсии

Музей Эрмитаж подготовил свой виртуальный тур . Или можно отправиться в пятичасовую видеоэкскурсию по великому музею .

Сайт «Одноклассники» организовал платформу трансляций и онлайн-экскурсий по российским музеям . Можно выбрать обзоры или тематические экскурсии по Русскому музею в Санкт-Петербурге, Пушкинскому музею и Государственному историческому музею, Третьяковской галерее, или же прослушать лекции об отдельных произведениях изобразительного искусства.

Проект Google Arts and Culture открыл доступ в такие музеи, как Третьяковская галерея, Русский музей, музей Ван Гога в Амстердаме, Версаль и еще больше двух тысяч музеев мира. Чтобы изучить музей, нужно зайти в его раздел.

Лувр предлагает онлайн побродить из зала в зал, не спеша посетить сокровища древнего Египта или насладиться искусством Возрождения.

Национальный музей естественной истории в Вашингтоне предлагает познакомиться виртуально с постоянной экспозицией и текущими выставками, а также Смитсоновским институтом.

Мадридский музей запустил виртуальный тур по выставке Rembrandt and Portraiture in Amsterdam, 1590—1670.

Театры и концерты





фото metopera.org

Портал Культура РФ предлагает доступ к спектаклям прошлых лет и концертам симфонических оркестров, хоров, пианистов и звезд оперы.

Зарегистрируйтесь на сайте Большого театра и сможете смотреть он-лайн трансляции спектаклей.

Александринский театр организует онлайн-трансляции – они доступны на сайте театра, спектакли Основной и Новой сцен Александринского театра можно увидеть в онлайн-проекте «Большой эфир» в приложении «Триколор Кино и ТВ» и через спутниковый канал оператора в режиме реального времени.

Берлинская опера закрыла свои двери на время карантина, но дарит меломанам возможность насладиться музыкой, не выходя из дома. Достаточно ввести промокод BERLINPHIL. Архив концертов доступен до 31 марта.

Баварская опера до 19 апреля предоставляет доступ к онлайн-выступлениям.

Метрополитен-опера до 29 марта в рамках проекта Nightly Met Opera Streams проводит бесплатные стримы спектаклей.

Не отстают от мировых театров и липецкие коллективы. Липецкая филармония открывает онлайн-сезон «Музыка лечит». Подключиться к трансляции можно на официальном сайте, там же доступен видеоархив концертов нынешнего и прошлого сезонов.

А академический театр драмы имени Льва Толстого запустил онлайн-проект #ВАКЦИНАТЕАТРА: уже прошли четыре онлайн-спектакля, также в социальной сети театр проводит экскурсии по закулисью, рассказывает о своей истории.

Образование

Платформы Skyeng и Skysmart создали настоящий путеводитель по образовательным бесплатным ресурсам для школьников на время карантина. Доступ предоставляется по подписке на путеводитель – для этого требуется ввести класс ребенка и электронную почту. А на YouTube-канале платформы помогут разобрать темы уроков в прямом эфире.

Лучшие вузы России предоставляют более 600 бесплатных курсов по математике, биологии, технике, химии и пр.

Бесплатные занятия открыла «Неотология» . Чтобы получить доступ к курсам «Неотологии» (по журналистике, дизайну, программированию), нужно зарегистрироваться и ввести промо-код на выбранный курс.

Радио Arzamas дарит до 15 апреля бесплатную подписку по промокоду «КАРАНТИН». Курсы Arzamas — это циклы из коротких лекций лучших русскоязычных ученых, которые удобно слушать как дома, так и в дороге.

Ресурс «Фоксфорд» (https://help.foxford.ru/) на время карантина в школах открывает бесплатный доступ ко всем занятиям.

Платформа Bang Bang Education до 17 апреля открыла бесплатный доступ к своей дизайн-библиотеке для самостоятельного обучения дизайну.

Ресурс «Дуолинго» дает возможность подтянуть знания по четырем языкам – английскому, немецкому, французскому и испанскому.

Волонтерский проект teach-in предлагает бесплатно прослушать видеолекции ученых МГУ по физике, математике, биологии, химии, геологии.

Свои онлайн-курсы открыл Санкт-Петербургский государственный университет .

Игры, развлечения и отдых

Ресурс GOG.COM дарит бесплатные игры, чтобы нескучно проводить дома время.

Ресурс ITCH.IO также на время делает бесплатными часть игр.

Сервис Calm предлагает подборку бесплатных медитаций.





