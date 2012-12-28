На улице Вермишева переполох: мужчина вылез из окна и расположился на блоке кондиционера
На улице Вермишева переполох: мужчина вылез из окна и расположился на блоке кондиционера
Происшествия
1632
сегодня, 18:34
11
Стоявший на кондиционере мужчина, приезжий из Мурманска, вернулся в квартиру
Вернутся в квартиру его уговорили полицейские.
С ним сейчас продолжают беседовать полицейские.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, мужчине 40 лет, он приехал в Липецк из Мурманска.
Когда мурманчанин еще стоял на кондиционере женщина кричала ему: «Кого ты там боишься? Давай я зайду в квартиру!».
«Никого не слушай, все наладится! Это у тебя в голове …. рассказывают, пошли их….», — увещевали двое мужчин, стоявшие под окном пятого этажа с курткой в руках, видимо готовившиеся его поймать.
2
0
1
1
4
Комментарии (11)