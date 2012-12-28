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«Дэу Матиз» угодил под тепловоз во Льве Толстом
Происшествия
Срок действия карты – когда подходит время замены
Общество
Стоявший на кондиционере мужчина, приезжий из Мурманска, вернулся в квартиру
Происшествия
Сейчас бы море, пляж и лето, а не вот это все вот это!
Неделя 48
В Липецке объявлен желтый уровень воздушной опасности
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1632
сегодня, 18:34
11

Стоявший на кондиционере мужчина, приезжий из Мурманска, вернулся в квартиру

Вернутся в квартиру его уговорили полицейские.

Благополучно завершилась эпопея с мужчиной, вылезшим на кондиционер из окна пятого этажа дома на улице Вермишева. Полицейские уговорили его вернутся в комнату.

С ним сейчас продолжают беседовать полицейские.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, мужчине 40 лет, он приехал в Липецк из Мурманска. 

Когда мурманчанин еще стоял на кондиционере женщина кричала ему: «Кого ты там боишься? Давай я зайду в квартиру!».

«Никого не слушай, все наладится! Это у тебя в голове …. рассказывают, пошли их….», — увещевали двое мужчин, стоявшие под окном пятого этажа с курткой в руках, видимо готовившиеся его поймать.

экстренные службы
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Комментарии (11)

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Сначала новые
Гы-гы
3 минуты назад
Вахтовик приехал к нам работать. Судя по тому, что не боится высоты, крановый электрик.
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Сам себе
13 минут назад
Предлагаю теперь надëжность креплений подвесных изделий и механизмов измерять в алканах.
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Наверное
25 минут назад
Белка посетила.
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Лиза
43 минуты назад
Удивительно, как выдержал и не рухнул кондиционер.
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НV
44 минуты назад
А там в этих общахаг и живут одни алканы, так что не удивительно всему
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МАЛИНА ШИП
56 минут назад
Тогда понятно: климат наш не подошёл))
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Серрая Воррона
сегодня, 19:03
Не дали полетать.А так хотел...
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Отправить
сегодня, 18:52
По адресу прописку,чтобы не кошмарил город У нас свои такие имеются
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Animal planet.
сегодня, 18:46
Службы уедут,а он опять полезет, нужно его в больницу отвезти.
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мастерок
сегодня, 18:42
мастеру, который ставил сплитблок респект, выдержал алкана
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запарившийся
59 минут назад
Номерок установщика дадите?
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