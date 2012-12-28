На улице Вермишева переполох: мужчина вылез из окна и расположился на блоке кондиционера
На улице Вермишева переполох: мужчина вылез из окна и расположился на блоке кондиционера
Происшествия
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сегодня, 20:08
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Мурманчанина, вылезшего в Липецке из окна на кондиционер, доставили в полицию
А чтобы он не разбился, если бы упал, спасатели надули специальный батут.
— Гражданин доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства. После проведения проверки его действиям будет дана соответствующая правовая оценка, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Как сообщает паблик «ТВК-Новости», спасатели под окнами пятиэтажки надували сегодня специальный спасательный батут, чтобы смягчить возможное падение.
Видео: vk.com/tvktv
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