Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Срок действия карты – когда подходит время замены
Общество
Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу о нанесении побоев первокласснице
Происшествия
На улице Вермишева переполох: мужчина вылез из окна и расположился на блоке кондиционера
Происшествия
«Дэу Матиз» угодил под тепловоз во Льве Толстом
Происшествия
Стоявший на кондиционере мужчина, приезжий из Мурманска, вернулся в квартиру
Происшествия
Куры уже дешевле бананов
Общество
В Липецке объявлен желтый уровень воздушной опасности
Происшествия
На трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Сейчас бы море, пляж и лето, а не вот это все вот это!
Неделя 48
Житель Грязинского района выращивал коноплю дома
Происшествия
Читать все
Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу о нанесении побоев первокласснице
Происшествия
Житель Грязинского района выращивал коноплю дома
Происшествия
На улице Вермишева переполох: мужчина вылез из окна и расположился на блоке кондиционера
Происшествия
«Дэу Матиз» угодил под тепловоз во Льве Толстом
Происшествия
Срок действия карты – когда подходит время замены
Общество
Стоявший на кондиционере мужчина, приезжий из Мурманска, вернулся в квартиру
Происшествия
Мурманчанина, вылезшего в Липецке из окна на кондиционер, доставили в полицию
Происшествия
В Липецке объявлен желтый уровень воздушной опасности
Происшествия
На трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Дождь со снегом прекратятся в Липецкой области
Погода в Липецке
Читать все
Происшествия
1303
сегодня, 20:08
7

Мурманчанина, вылезшего в Липецке из окна на кондиционер, доставили в полицию

А чтобы он не разбился, если бы упал, спасатели надули специальный батут.

Приводом в полицию завершилась сегодня эпопея с вылазкой на кондиционер из пятого этажа дома №18/1 по улице Вермишева 40-летнего жителя Мурманска.

— Гражданин доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства. После проведения проверки  его действиям будет дана соответствующая правовая оценка, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Как сообщает паблик «ТВК-Новости», спасатели под окнами пятиэтажки надували сегодня специальный спасательный батут, чтобы смягчить возможное падение.

Видео: vk.com/tvktv
экстренные службы
спасатели
батут
1
0
3
0
0

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Сам себе
14 минут назад
Надо издать закон запрещающий стоять на кондиционерах в трусах в воскресенье приезжим из Мурманска. Например, в Калифорнии с 1957 года действует санитарный кодекс, запрещающий употребление в пищу лягушек, которые участвовали в соревнованиях по прыжкам.
Ответить
Да
42 минуты назад
А зачем его сняли ,пускай сидел .
Ответить
Антибиотик
52 минуты назад
За что его задержали?что он нарушил?
Ответить
Наркоманы
59 минут назад
А почему они всегда голые?
Ответить
....
сегодня, 20:30
муж вернулся не вовремя
Ответить
Житель
сегодня, 20:23
Собаку испугался
Ответить
Сталкер
сегодня, 20:18
Весна пришла
Ответить
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить