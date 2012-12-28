Сейчас бы море, пляж и лето, а не вот это все вот это!

Итоги недели

Март порвал все шаблоны: температура воздуха в Липецке доходила до +20. Уже с начала недели из-за аномального тепла спасатели МЧС ежедневно тушили палы сухой травы. В то же время необычайно рано покинувшая нас зима напомнила о себе двумя трагедиями. Так,. После чего Следственный комитет переквалифицировал статью обвинения по возбужденному по этому факту делу по 238-й статье УК РФ («оказание услуг или выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей») на более тяжкую, часть вторую.. А в пятницу— он перестал выходить на связь 9 марта. Эта смерть на воде с начала года стала пятой. К счастью,. Его сумели вытащить из ловушки., ушедшего под лед пруда в Фащевке Грязинского района.Из-за ранней весны. Обычно поливальную технику на уборку выводили 15 апреля, но в этот раз она вышла на месяц раньше. С минувшего понедельника большие машины смывают грязь с магистралей, малая коммунальная техника чистит тротуары. Параллельно сотрудники МБУ «Управление благоустройства Липецка» вывозят из города накопившуюся за зиму грязь. Только за прошлую неделю с улиц вывезли 650 тонн грунта и песка, а вообще после схода снега — около трех тысяч тонн.. Заранее через свой Telegram-канал мэрия сообщила, что первый из них пройдет в четверг в 12:00. «Приглашаем Вас принять участие, и навести порядок в нашем любимом городе — мешки и перчатки вам выдадут на месте». Из предложенных 20 мест уборки липчане могли выбрать ближайшее к работе или дому. В итоге на субботник пришли полторы тысячи человек. Сам мэр решил присоединиться к молодежи — ученикам 46-й школы и студентам в сквере Маркова.В четверг в Липецке начали отмывать от грязи остановки. Пока водой. Позже сотрудники МБУ очистят их от надписей краской и фломастерами специальными растворителями. В Липецке — 360 остановок. Как показывает практика, к 1 мая их все успевают помыть и отремонтировать.Мы же спросили у горожан:Вариантов оказалось много: таяние снега, солнце, цветы, любовь, хорошее настроение, птицы...А еще приметами весны можно считать появление тех видов транспорта, которых почти не было зимой: самокатов, мопедов, питбайков, квадроциклов. Уже 9 марта в Липецке на улице Циолковского произошло первое в этом году ДТП с участием мототранспорта:. При этом мопедом управлял пенсионер, а не мальчик. А в минувшее воскресение. ЧП случилось в логу на территории липецкого СНТ «Строитель-3». Из лога 56-летнего пострадавшего доставал спасотряд городского управления ГО и ЧС.Вот-вот начнутся происшествия с участием средств индивидуальной мобильности: электросамокатов, гироскутеров, сегвеев, моноколес. 1 апреля в Липецке официально начнется сезон проката электросамокатов. Столичная компания «ВУШ» запросила у мэрии согласование на 294 места размещения прокатного инвентаря.Кстати, в 45 местах города скорость самокатов законодательно снижена до 10 км/ч. Список таких мест можно найти в публикации. Напомним, что только за летние каникулы через реанимацию, хирургическое и травматологическое отделения областной детской больницы с травмами разной тяжести прошли 19 детей и подростков, разбившихся на электросамокатах.Эту публикацию активно комментировали.— Детям на самокатах делать вообще нечего. Это сервис для лиц старше 18 лет, — написал— Другая беда — носятся по тротуарам мопеды с доставкой еды. Люди! Тротуар должен быть только для пешеходов! Все на мопедах и самокатах — на проезжую часть или дорожки, — резонно заметил— Самокат очень удобная вещь. Куда не ходит транспорт можно доехать на нем, — вступилась за электросамокаты— Пусть ездят по дорогам и их размазывают по асфальту! А то идёшь по тротуару, а на тебя эта хрень несётся! — ответил ейДля любителей активного отдыха. Мэрия готова заплатить за работу 5,2 млн рублей. Срок сдачи объекта — 1 августа.— Парк Молодежный очень востребован в спальной части города. Когда все работы по его благоустройству закончатся, он станет альтернативой самому популярному, а оттого перегруженному парку Победы, — так видится будущее парка заказчику.В парке Победы есть скейт-парк с рампой. В Молодежном парке для скейтеров, велосипедистов и самокатчиков появятся искусственные сборные препятствия по типу конструктора-лего.На пустоши у Нижнего парка. Незаурядный проект, анонсированный главой города Романом Ченцовым сразу же после его вступления в должность, на этой неделе обсудили в Центре управления регионом. Его будут воплощать в жизнь поэтапно: к осени этого года между Нижним парком и «взлеткой» установят аттракционы, проложат сеть пешеходных дорожек, смонтируют электросеть. Прогулочные зоны, арт-объекты, дополнительные места отдыха и развлечений появятся в 2026 году.— Смысл — создание места, в котором липчане и гости города могли бы провести весь день с учетом непосредственной близости Нижнего парка с его инфраструктурой, центрального городского пляжа, Зеленого острова с его спортивным ядром, — заявил мэр.А вот, как ни бились за нее некоторые общественники и депутаты. На месте кирпичного городка в 20 микрорайоне сделают две площадки — асфальтированную и с резиновым покрытием, поставят 10 светильников, лавочки и урны. В будущем предполагается возвести там какой-то игровой городок.— А разговоров было…, — вспомнил разговоры о судьбе Крепости— А можно было в порядок привести и туристам как достопримечательность показывать. Но кому это надо? — добавил— Ну, что сказать? Печально все это. Лучше снесите забор на площади Победы. 10 лет стоит и градоначальникам не мешает. Парадокс, — подытожилДа что там какой-то микрорайон, если на площади Победы с августа 2016 года находится огражденная забором яма! Липчанин Николай Лысов попросил прокурора области изъять этот котлован у собственника в связи с многолетним нецелевым использованием земельного участка, а в ответ получил письмо вице-мэра о том, что— Все как в известной песне: «Есть у революции начало, нет у революции конца!» — грустно усмехается Николай Лысов. И продолжает: «Этот год в России объявлен Годом защитника Отечества и 80-летия Великой Победы. Поэтому я и отправил коллективное письмо прокурору с просьбой изъять земельный участок, но ответа от него пока не получил».В минувшие выходные. Из видеозаписей, сделанных жители дома №16 на улице Катукова, следует, что причиной провалов стал порыв водопроводной сети.Одна из авторов роликов сообщила GOROD48, что накануне выходных перед домом вдруг забили гейзеры. А потом стал оседать грунт.— Мне стало страшно. На наши звонки во все аварийные службы три дня не было адекватного ответа. Только в выходные к дому приехала аварийная бригада и устранила утечку. И что дальше? — сказала жительница дома №16 Алина.В горводоканале GOROD48 ответили, что в минувшие выходные в районе 16-го дома на улице Катукова велись работы по замене изношенного участка трубопровода. И что скоро «РВК-Липецк» решит, как ликвидировать провал и восстановить нарушенное благоустройство.— Город становится всё более и более непригодным для жизни. Раскопки, порывы, провалы, — отметил— Пока в Липецке всех этих... не начнут приговаривать к реальным срокам, порядка в нем не будет, — решилА 11 марта уже «Квадра» лихорадочно меняла кусок трубы на улице Меркулова., чем предполагалось накануне из-за больших, чем думалось энергетикам, объемов работ.Вот-вот, очевидно, после ближайшей холодной недели, которая вчера началась, в Липецке начнется сезон дорожных работ. Дополнительно к ранее заключенным контрактам. Выяснилось, чтоблагоустроит компания Гора Тонояна, сбросившая ради победы в конкурсе три миллиона рублей с лота со стартовой ценой в 15 миллионов.А ещепо просьбе Романа Ченцова. Этот необычайно нужный жителям Карьера мост закрыли в начале месяца по требованию прокуратуры., который, по итогам сентябрьского голосования может обновиться минимум на треть. GOROD48 выяснил, кто из нынешних депутатов пойдет на новый срок, а кто покинет горсовет. Вакантные места могут занять новые предприниматели, общественники, ветераны СВО.На соответствующем сайте предварительного голосования «ЕР» уже можно обнаружить 9 кандидатов на участие в выборах в Липецкий горсовет, которые ранее не светились в избирательных кампаниях. Некоторые из них еще очень молоды, как трое 18-летних студентов — Иван Зибров, Вадим Третьяков и Александр Сигаев, кто-то, как 36-летняя Алина Теперик, племянница Героя России Андрея Теперика, уже имеет опыт работы во власти.На этой неделе в Липецком горсовете решили, что. Также губернатор может уволить главу города за отсутствие оперативной реакции на критику. Кроме того, основанием для прекращения полномочий главы города будет являться «систематическое не достижение показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления».Давно ставшие аполитичными горожане вдруг оставили под этой новостью 78 комментариев. Вот лишь из них:Пока же. В администрации Липецка Николай Новиков проработал 22 года! Он был первым замом «народного мэра» Михаила Гулевского, управлял 14 лет транспортной отраслью муниципалитета, а последние восемь лет возглавлял городское управление по делам ГО и ЧС Липецка.Такого мы еще не слышали:! Беременность оказалась замершей. Мужчину посадили на 21 год. В суде он вины не признал, от дачи показаний отказался.А еще липецкий суд вынес 39-летней липчанке приговор по достаточно редко доходящей до суда статье.. Приговор суров: 9 лет 4 месяца исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на год.По данным GOROD48, речь идёт о трагедии на улице Вилена Огнева, которая в марте 2023го всколыхнула город. Как оказалось, погибшая девочка вела Telegram-канал, в котором делилась со своими подписчиками переживаниями, рассказывала о бытовых условиях в семье. Незадолго до гибели она записала несколько роликов в высотке на Тракторном. Под её последним постом за сутки оставили больше двух тысяч комментариев.Нашу публикацию просмотрели более 10 тысяч раз. И вот какие комментарии под ней оставили:И психологи есть. И учителя. И завучи с директорами с зарплатой за сотку. Но 13 марта в одной из липецких школ произошел вопиющий случай:. В этой статье — мнения всех сторон конфликта. На следующий день— И следком, и прокуратура, и милиция. Осталось комитетчиков подключить и спортлото. Учителю терпения, — написал. Но, конечно, полицейский наотрез отказался так мелко пасть.. Женщина вину признает и раскаивается.. Романтическая встреча закончилась тем, что мужчина отнял у девушки музыкальную колонку.