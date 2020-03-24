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Два новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявлены в Липецкой области
Два новых случая заражения коронавирусом выявлены в Липецкой области. Центр «Вектор» подтвердил наличие инфекции у липчан, вернувшихся из-за границы. Это женщина 1998 года рождения и мужчина 1993 года рождения.
Состояние заболевших удовлетворительное. Лечение осуществляется в боксах Липецкой областной клинической инфекционной больницы в соответствии с действующим протоколом Минздрава России.
Лица, близко контактировавшие с приехавшими, помещены в обсервационное отделение.
Напомним, что первых трех липчан зараженных инфекцией выписали из инфекционной больницы 19 марта, после двух недель лечения.
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