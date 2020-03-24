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Два новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявлены в Липецкой области

48 9001
#коронавирус
5
Два новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявлены в Липецкой области

Два новых случая заражения коронавирусом выявлены в Липецкой области. Центр «Вектор» подтвердил наличие инфекции у липчан, вернувшихся из-за границы. Это женщина 1998 года рождения и мужчина 1993 года рождения. 

В настоящее время пациенты находятся под наблюдением врачей, сообщает оперативный штаб Липецкой области по ситуации с коронавирусом. Известно, что женщина вернулась в область после пребывания в Доминиканской Республике, мужчина вернулся из Андорры. 

Состояние заболевших удовлетворительное. Лечение осуществляется в боксах Липецкой областной клинической инфекционной больницы в соответствии с действующим протоколом Минздрава России. 

Лица, близко контактировавшие с приехавшими, помещены в обсервационное отделение.

Напомним, что первых трех липчан зараженных инфекцией выписали из инфекционной больницы 19 марта, после двух недель лечения.
48 9001
#коронавирус
5

Комментарии (48)

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Матрёна

5 минут назад
Они по приезду сами обратились в больницу, тут то у них мозг включился
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Ульяна

8 минут назад
Рептилоиды, с минимальным количеством мозга. По другому не скажешь. Всех. кто сейчас выезжает за границу, не думая не только о себе, но и об окружающих,их всех после возвращения принудительно в инфекционку. И пусть сами оплачивают свое лечение, раз сами и напросились. Таких дебилов свет не видел.
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ну

13 минут назад
нечего.главное хорошо * ,ведь для липчан это главное а не разум.
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!

13 минут назад
Приехал из- за бугра, сиди дома 14 дней, ! Зная ,что могут быть заражены, таскаются везде!!! Нет уважения к другим людям!
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Нельзя называть место проживания

17 минут назад
Потому что паника сразу начнётся у всего подьезда,где они живут,вирус держится несколько дней на предметах-за дверную ручку подьезда хватались?на кнопки лифта нажимали-вот и все и продолжать можно дальше-в магазин ходили корзинку брали и.т.д
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Выслать обратно

19 минут назад
То, есть, то, нет...Определитесь уже.
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лоло

21 минуту назад
Вчера результатов из Новосиба не было
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Горожанин

22 минуты назад
Вчера здесь сообщали что у этих двоих вируса нет! Зачем лукавить, заражений от этого меньше не станет
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лоло

22 минуты назад
Вопрос, ну узнаете вы, дальше что?)) Тракторный или Сокол что изменит?
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Маруся

23 минуты назад
да выздоровеют они, самый первый москвич, который заразился в России гоорил, что вообще не понял, что болел, по признакам было как будто перенес ОРВИ в легкой форме, температура выше 38 не поднималась. Сейчас таблеточки поглотают и выйдут через 2 недели, главное не старики
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