Общество

49 минут назад

На следующей неделе в Липецком горсовете появится новый спикер

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#Липецкий горсовет
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На следующей неделе в Липецком горсовете появится новый спикер

Возможно, его выберут на альтернативной основе.

31 марта на очередной сессии Липецкого городского Совета депутатов Игорь Тиньков сложит полномочия председателя этого органа власти в связи с переходом на другую работу - заместителя главы администрации Орловской области.

- Я напишу заявление с просьбой освободить меня от должности и, надеюсь, депутаты его удовлетворят, - сказал GOROD48 Игоря Тиньков.

На этой же сессии, по словам Игоря Тинькова, депутаты выберут нового председателя городского Совета.

- Конечно, им станет член фракции «Единая Россия», - сказал GOROD48 один из депутатов-«единороссов». - Думаю, новым председателем горсовета будет нынешний председатель постоянной комиссии по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике Александр Афанасьев.

Этот же источник предположил, что выборы все же будут альтернативными, допустив выдвижение в качестве самопиара кандидата от малочисленной фракции КПРФ.

- Пока не знаю, будем ли мы выдвигать своего кандидата в спикеры горсовета. Никакого решения на этот счет наша фракция пока не принимала, - прокомментировал ситуацию депутат горсовета от КПРФ Николай Быковских.
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#Липецкий горсовет
2

Комментарии (27)

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Виктория "vrednayavika" Муданцева

49 секунд назад
беднеые орловчане, такой хапуга понаедет
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Перри Мейсон

4 минуты назад
коммунист, +1000. Бузова- наш кандидат!
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Епт

5 минут назад
Он улетел, но обещал вернуться.
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Галина

7 минут назад
Игорь Владимирович! Поздравляю... большому кораблю-большое плавание.... Орловская область ... хорошая стартовая площадка
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Мерри Пейсон

7 минут назад
Нормальных назначений у этой власти быть не может. Честные люди не нужны
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коммунист

8 минут назад
Коллеги - кадровая политика нашего города и области это п.........
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Перри Мейсон

9 минут назад
Предлпгаю тему: Бюльбюль-оглы как родоначальник российского рока.
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Перри Мейсон

12 минут назад
Поговорим о роке?)))
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Сами себя не похвалишь)))

12 минут назад
Липецк и область при лысом глупом, закомпликсованном человечке превратился в БОЛОТО. Отток достойных руководителей это показал во всей красе. Порядочные люди чураются Птенца-Грефа. Я проиграл битву но не ВОЙНУ ! Для манёвра лучше отступить в соседнюю область. Война не проиграна. Не прощаюсь. ИГОРЬ ТИНЬКОВ - НАРОДНЫЙ ГУБЕРНАТОР ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТи
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Один жулик

13 минут назад
Сменит другого
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