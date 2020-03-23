На следующей неделе в Липецком горсовете появится новый спикер

Возможно, его выберут на альтернативной основе.

31 марта на очередной сессии Липецкого городского Совета депутатов Игорь Тиньков сложит полномочия председателя этого органа власти в связи с переходом на другую работу - заместителя главы администрации Орловской области.



- Я напишу заявление с просьбой освободить меня от должности и, надеюсь, депутаты его удовлетворят, - сказал GOROD48 Игоря Тиньков.



На этой же сессии, по словам Игоря Тинькова, депутаты выберут нового председателя городского Совета.



- Конечно, им станет член фракции «Единая Россия», - сказал GOROD48 один из депутатов-«единороссов». - Думаю, новым председателем горсовета будет нынешний председатель постоянной комиссии по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике Александр Афанасьев.



Этот же источник предположил, что выборы все же будут альтернативными, допустив выдвижение в качестве самопиара кандидата от малочисленной фракции КПРФ.



- Пока не знаю, будем ли мы выдвигать своего кандидата в спикеры горсовета. Никакого решения на этот счет наша фракция пока не принимала, - прокомментировал ситуацию депутат горсовета от КПРФ Николай Быковских.