Общество
30 минут назад
Куда звонить, если вас заставляют работать
В регионе откроют несколько «горячих линий».
Прокуратура Липецкой области с 28 марта по 5 апреля продолжит прием обращений от граждан. Через дежурного прокурора (4742) 27-34-59) или официальный сайт ведомства можно пожаловаться на нарушение организациями рекомендаций областной администрации по режиму нерабочих дней.
Так, прокуратура Правобережного района Липецка уже инициировала проверку информации о том, что в «Липецком станкостроительном предприятии» могут нарушать права сотрудников. Основанием для проверки стало обращение в СМИ, в котором утверждается, что в организации «работник кадровой службы подсовывает бумажки какие-то, что якобы мы сами изъявили желание работать , а кому что не нравится- не держим, говорят, пишите заявление и ищите другую работу». Обращение подкреплено видеозаписью (есть в распоряжении редакции), на которой якобы учредитель предприятия дает соответствующие указания своим подчиненным.
В пресс-службе «Липецкого станкостроительного предприятия» с этим видео не знакомы. На предприятии утверждают, что будущая неделя, с 30 марта по 3 апреля, для его сотрудников будет нерабочей. В пресс-службе организации уточнили, что это регламентировано приказом генерального директора, основанном на Указе президента России.
С 28 марта по 5 апреля в Липецкой области будет действовать несколько «горячих линий», посвященных нерабочей неделе:
трудовая инспекция принимает жалобы на незаконные сокращения, увольнения, снижение и невыплату заработной платы, консультирует по работе сотрудников в предстоящую неделю по телефонам: 36-02-03 и 34-66-23;
по вопросам предоставления мер поддержки малому бизнесу, взаимоотношений с фондом поддержки МСП, проверяющими и налоговыми органами работает «горячая линия» центра «Мой бизнес». Звонки на номер 8-800-301-76-75 принимаются с 09.00 до 19.00;
«горячая линия» управления потребительского рынка будет консультировать по наличию товаров в магазинах, ценам на продукты и лекарства и доставке еды из предприятий общепита. Линия работает круглосуточно, телефон: 8-991-344-27-53.
Так, прокуратура Правобережного района Липецка уже инициировала проверку информации о том, что в «Липецком станкостроительном предприятии» могут нарушать права сотрудников. Основанием для проверки стало обращение в СМИ, в котором утверждается, что в организации «работник кадровой службы подсовывает бумажки какие-то, что якобы мы сами изъявили желание работать , а кому что не нравится- не держим, говорят, пишите заявление и ищите другую работу». Обращение подкреплено видеозаписью (есть в распоряжении редакции), на которой якобы учредитель предприятия дает соответствующие указания своим подчиненным.
В пресс-службе «Липецкого станкостроительного предприятия» с этим видео не знакомы. На предприятии утверждают, что будущая неделя, с 30 марта по 3 апреля, для его сотрудников будет нерабочей. В пресс-службе организации уточнили, что это регламентировано приказом генерального директора, основанном на Указе президента России.
С 28 марта по 5 апреля в Липецкой области будет действовать несколько «горячих линий», посвященных нерабочей неделе:
трудовая инспекция принимает жалобы на незаконные сокращения, увольнения, снижение и невыплату заработной платы, консультирует по работе сотрудников в предстоящую неделю по телефонам: 36-02-03 и 34-66-23;
по вопросам предоставления мер поддержки малому бизнесу, взаимоотношений с фондом поддержки МСП, проверяющими и налоговыми органами работает «горячая линия» центра «Мой бизнес». Звонки на номер 8-800-301-76-75 принимаются с 09.00 до 19.00;
«горячая линия» управления потребительского рынка будет консультировать по наличию товаров в магазинах, ценам на продукты и лекарства и доставке еды из предприятий общепита. Линия работает круглосуточно, телефон: 8-991-344-27-53.
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