Общество

30 минут назад

Куда звонить, если вас заставляют работать

12 893
#горячая линия #коронавирус
Куда звонить, если вас заставляют работать

В регионе откроют несколько «горячих линий». 

Прокуратура Липецкой области с 28 марта по 5 апреля продолжит прием обращений от граждан. Через дежурного прокурора (4742) 27-34-59) или официальный сайт ведомства можно пожаловаться на нарушение организациями  рекомендаций областной администрации по режиму нерабочих дней

Так, прокуратура Правобережного района Липецка уже инициировала проверку информации о том, что в «Липецком станкостроительном предприятии» могут нарушать права сотрудников. Основанием для проверки стало обращение в СМИ, в котором утверждается, что в организации «работник кадровой службы подсовывает бумажки какие-то, что якобы мы сами изъявили желание работать , а кому что не нравится- не держим, говорят, пишите заявление и ищите другую работу». Обращение подкреплено видеозаписью (есть в распоряжении редакции), на которой якобы учредитель предприятия дает соответствующие указания своим подчиненным.

В пресс-службе «Липецкого станкостроительного предприятия» с этим видео не знакомы. На предприятии утверждают, что будущая неделя, с 30 марта по 3 апреля, для его сотрудников будет нерабочей. В пресс-службе организации уточнили, что это регламентировано приказом генерального директора, основанном на Указе президента России.

С 28 марта по 5 апреля в Липецкой области будет действовать несколько «горячих линий», посвященных нерабочей неделе: 

трудовая инспекция принимает жалобы на незаконные сокращения, увольнения, снижение и невыплату заработной платы, консультирует по работе сотрудников в предстоящую неделю по телефонам: 36-02-03 и 34-66-23;

по вопросам предоставления мер поддержки малому бизнесу, взаимоотношений с фондом поддержки МСП, проверяющими и налоговыми органами работает «горячая линия» центра «Мой бизнес». Звонки на номер 8-800-301-76-75 принимаются с 09.00 до 19.00;

«горячая линия» управления потребительского рынка будет консультировать по наличию товаров в магазинах, ценам на продукты и лекарства и доставке еды из предприятий общепита. Линия работает круглосуточно, телефон: 8-991-344-27-53.
12 893
#горячая линия #коронавирус

Комментарии (13)

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Как гость
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Совершенно верно

26 секунд назад
Показательные выступления, песдуй к йопанной матери
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Накуй ты нам нужен

2 минуты назад
Работяга, ипись как хочешь сам
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Показательные выступления

5 минут назад
А куда идти после звонка? В центр занятости?
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Людвиг Аристархович

5 минут назад
Уважаемая прокуратура, меня заставляет работать моя жена Сара!
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страна идиотов

5 минут назад
реально есть идиоты которые будут звонить непонятно кому НЕ анонимно и сообщать?? и прощай эта работа навсегда а не на неделю...
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Миротворец

7 минут назад
В кремль звоните ..... в колокола .... в дверной звонок ..... в Венесуэлу ......
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Прохожий

10 минут назад
Перевели на дистанционную работу. Нарушение что ли?
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*

11 минут назад
витаччи; обувной магазин в Малибу ; заставляют продавцов выходить всю следующую неделю!Магазин работать не будет; но продавцы должны разбирать склады,наводить порядок в зале
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Как гость

11 минут назад
Работяга, там и без тебя есть кому х...и пинать
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Работяга

15 минут назад
А если уволят вы меня к себе в прокуратуру на работу примете .
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