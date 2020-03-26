Коронавирус

52 минуты назад

Липецкие старики собираются во время объявленных Путиным выходных сидеть дома

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#коронавирус
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Липецкие старики собираются во время объявленных Путиным выходных сидеть дома

но просят одно послабление: раз в день выйти в магазин за молоком и хлебом. 

Вчера утром глава региона Игорь Артамонов, а вечером - глава государства Владимир Путин попросили пожилых людей находится дома во время эпидемии коронавирусной инфекции, которая не щадит именно пенсионеров. А как откликнулись на эти призывы те, кому от 60 лет и больше? 


Итак, липецкие пенсионеры оказались законопослушны. Они готовы сидеть под «домашним арестом», но просят у власти послаблений: раз в день выйти из квартир в магазин за молочком и хлебушком, а также при необходимости сходить в поликлинику. 

Чем могут помочь пожилым людям власть и сограждане?  

Волонтеры

- К работе по доставке продуктов, других предметов первой необходимости пожилым одиноким гражданам подключены волонтеры, в том числе волонтеры-медики - студенты медицинских колледжей региона, - сообщили GOROD48 в администрации области.

В волонтерский штаб помощи пожилым и маломобильным гражданам, созданный на период угрозы заражения коронавирусом, можно оставить заявки на доставку продуктов, лекарств, оплату услуг ЖКХ по телефону горячей линии 8-800-200-34-11. В штабе напоминают о том, что покупки оплачивает заявитель, бесплатна только работа волонтеров по их доставке. Кстати, волонтерам, которых обеспечивают средствами индивидуальной защиты, запрещено переступать порог квартиры или дома заявителей.

Медицинское обслуживание

В облздраве провели анализ числа липчан в возрасте от 65 лет и старше, имеющих сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, хронические болезни органов дыхания, злокачественные новообразования и решили на время объявленных президентом России выходных обслуживать таких людей преимущественно на дому. К ним добавили маломобильных одиноких и одиноко проживающих граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов). Такие инвалиды и пенсионеры могут воспользоваться услугой по доставке лекарственных препаратов на дом из аптечной сети ОГУП «Липецкфармация».  

Продукты питания  

Услугами по социальному обслуживанию на дому в Липецке пользуется почти 2 000 человек. В основном это люди пожилого возраста или с ограниченными возможностями здоровья. Именно они входят в группу риска по COVID-19, поэтому нуждаются в особом внимании и контроле по самочувствию.

Утвержден алгоритм предоставления социальных услуг в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки для социального обслуживания граждан, состоящих на социальном обслуживании на дому. Для социальных работников разработаны инструкции по оказанию услуг: «Доставка на дом продуктов питания», «Доставка на дом лекарственных средств и медицинских изделий», «Выгул домашних животных», а также инструкция по оказанию услуги по оплате жилищно-коммунальных услуг. При каждом посещении подопечных им проводят термометрию, беседуют о самочувствии, проводят дезинфекцию рабочих поверхностей и дверных ручек, проветривают жилые помещения, напоминают о необходимых профилактических мероприятиях. Все соцработники знают, что делать в случае обнаружения симптомов инфекции у пожилого человека. 

Со специалистами по социальной работе центра социальной защиты населения по Липецку можно связаться по телефонам: 25-70-86 и 25-70-18. 

Пенсии и коммунальные услуги

В Пенсионном фонде GOROD48 сообщили о том, что людям в возрасте вовсе не обязательно лично ходить на почту за пенсиями. Деньги или перечисляют на банковские карты пенсионеров, или приносят на дом почтальоны. В ресурсоснабжающих организациях просят родственников, знакомых и соседей пожилых людей по возможности помогать им в оплате коммунальных услуг дистанционными способами.


17 1418
#коронавирус
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Комментарии (17)

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Житель

54 секунды назад
Во во, и на выборы пусть не ходят
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valerafromsplus

4 минуты назад
Бешеный Матк, на островок побегут по новому мосту...
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Перри Мейсон

5 минут назад
Бешеный Матк, рабочие отдыхать. Рабы-работать
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Бессмертный пони

7 минут назад
Ага глядикася рабочие будут дома сидеть. ПАХАТЬ МЫ БУДЕМ КАК КОНИ.
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Бешеный Матк

7 минут назад
А что же будут делать рабочие Липинска , не уж-то отдыхать ?
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valerafromsplus

11 минут назад
Пенсионер, так не пойдёт. Было дело ухаживал. Так я прятал от него, а потом звонил мне вечером, умоляя сказать, где на сей раз! :)
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valerafromsplus

13 минут назад
Ха! Иннокентий! :)
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Пенсионер

13 минут назад
Кто не может ходить пусть сидит . Согласен если волонтеры будут на сить 3 чекушки в день !
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Пенсионер

14 минут назад
Кто не может ходить пусть сидит . Согласен если волонтеры будут гасить 3 чекушки в день !
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Дебилизм

17 минут назад
Где таких дебилов то отловили?
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