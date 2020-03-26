Липецкие старики собираются во время объявленных Путиным выходных сидеть дома

но просят одно послабление: раз в день выйти в магазин за молоком и хлебом.

Вчера утром глава региона Игорь Артамонов, а вечером - глава государства Владимир Путин попросили пожилых людей находится дома во время эпидемии коронавирусной инфекции, которая не щадит именно пенсионеров. А как откликнулись на эти призывы те, кому от 60 лет и больше?





Итак, липецкие пенсионеры оказались законопослушны. Они готовы сидеть под «домашним арестом», но просят у власти послаблений: раз в день выйти из квартир в магазин за молочком и хлебушком, а также при необходимости сходить в поликлинику.



Чем могут помочь пожилым людям власть и сограждане?



Волонтеры



- К работе по доставке продуктов, других предметов первой необходимости пожилым одиноким гражданам подключены волонтеры, в том числе волонтеры-медики - студенты медицинских колледжей региона, - сообщили GOROD48 в администрации области.



В волонтерский штаб помощи пожилым и маломобильным гражданам, созданный на период угрозы заражения коронавирусом, можно оставить заявки на доставку продуктов, лекарств, оплату услуг ЖКХ по телефону горячей линии 8-800-200-34-11. В штабе напоминают о том, что покупки оплачивает заявитель, бесплатна только работа волонтеров по их доставке. Кстати, волонтерам, которых обеспечивают средствами индивидуальной защиты, запрещено переступать порог квартиры или дома заявителей.



Медицинское обслуживание



В облздраве провели анализ числа липчан в возрасте от 65 лет и старше, имеющих сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, хронические болезни органов дыхания, злокачественные новообразования и решили на время объявленных президентом России выходных обслуживать таких людей преимущественно на дому. К ним добавили маломобильных одиноких и одиноко проживающих граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов). Такие инвалиды и пенсионеры могут воспользоваться услугой по доставке лекарственных препаратов на дом из аптечной сети ОГУП «Липецкфармация».



Продукты питания



Услугами по социальному обслуживанию на дому в Липецке пользуется почти 2 000 человек. В основном это люди пожилого возраста или с ограниченными возможностями здоровья. Именно они входят в группу риска по COVID-19, поэтому нуждаются в особом внимании и контроле по самочувствию.



Утвержден алгоритм предоставления социальных услуг в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки для социального обслуживания граждан, состоящих на социальном обслуживании на дому. Для социальных работников разработаны инструкции по оказанию услуг: «Доставка на дом продуктов питания», «Доставка на дом лекарственных средств и медицинских изделий», «Выгул домашних животных», а также инструкция по оказанию услуги по оплате жилищно-коммунальных услуг. При каждом посещении подопечных им проводят термометрию, беседуют о самочувствии, проводят дезинфекцию рабочих поверхностей и дверных ручек, проветривают жилые помещения, напоминают о необходимых профилактических мероприятиях. Все соцработники знают, что делать в случае обнаружения симптомов инфекции у пожилого человека.



Со специалистами по социальной работе центра социальной защиты населения по Липецку можно связаться по телефонам: 25-70-86 и 25-70-18.



Пенсии и коммунальные услуги



В Пенсионном фонде GOROD48 сообщили о том, что людям в возрасте вовсе не обязательно лично ходить на почту за пенсиями. Деньги или перечисляют на банковские карты пенсионеров, или приносят на дом почтальоны. В ресурсоснабжающих организациях просят родственников, знакомых и соседей пожилых людей по возможности помогать им в оплате коммунальных услуг дистанционными способами.





