МФЦ уходят на каникулы: прием возобновят только в апреле

На этой неделе многофункциональные центры обслуживания населения сократили до минимума контакты с липчанами, а теперь уходят на «путинские» каникулы.

С 30 марта центры «Мои Документы» Липецкой области временно прекращают работу, сообщает руководство МФЦ. Выходные в МФЦ продлятся вплоть до 5 апреля.



- В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации и в связи с Указом Президента РФ «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» с 30 марта по 5 апреля 2020 года включительно центры «Мои Документы» Липецкой области приостанавливают работу на указанный период. Граждане, ранее записанные на прием, будут обслужены в обязательном порядке по окончании выходных, - сообщили в МФЦ.



Напомним, вчера президент России Владимир Путин подписал указ о внеплановых выходных: мини-каникулы для профилактики распространения коронавируса продлятся с 28 марта по 5 апреля. Средняя дневная заработная плата будет сохранена. При этом органы государственной власти, структуры жизнеобеспечения работу продолжат. Длинные выходные предназначены для снижения скорости распространения инфекции, президент попросил сограждан оставаться в эти дни дома.