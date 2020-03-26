Общество

сегодня, 10:10

МФЦ уходят на каникулы: прием возобновят только в апреле

7 2215
#МФЦ
1
МФЦ уходят на каникулы: прием возобновят только в апреле

На этой неделе многофункциональные центры обслуживания населения сократили до минимума контакты с липчанами, а теперь уходят на «путинские» каникулы.

С 30 марта центры «Мои Документы» Липецкой области временно прекращают работу, сообщает руководство МФЦ. Выходные в МФЦ продлятся вплоть до 5 апреля.

- В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации и в связи с Указом Президента РФ «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» с 30 марта по 5 апреля 2020 года включительно центры «Мои Документы» Липецкой области приостанавливают работу на указанный период. Граждане, ранее записанные на прием, будут обслужены в обязательном порядке по окончании выходных, - сообщили в МФЦ.

Напомним, вчера президент России Владимир Путин подписал указ о внеплановых выходных: мини-каникулы для профилактики распространения коронавируса продлятся с 28 марта по 5 апреля. Средняя дневная заработная плата будет сохранена. При этом органы государственной власти, структуры жизнеобеспечения работу продолжат. Длинные выходные предназначены для снижения скорости распространения инфекции, президент попросил сограждан оставаться в эти дни дома.
7 2215
#МФЦ
1

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Трудолюб

15 минут назад
Гость, работяга работай
ответить

Гость

32 минуты назад
Специалист, скажи это липецким работодателям))
ответить

Специалист

39 минут назад
Гость, Указ Президента, неужели не слышали
ответить

Гостья

39 минут назад
Если бы 70 летней бабушке платили хорошую пенсию, на которую можно было бы жить, она перестала бы работать....
ответить

Гость

сегодня, 10:35
С какого это перепугу на каникулы? На эконом зоне все работать будут,а эти бездельники отдыхать?
ответить

Галина

сегодня, 10:23
Гость, согласна с вами по 70 лет и на работу ходят, работают с молодыми.
ответить

Гость

сегодня, 10:22
Лучше бы всех бабушек разогнали, ходят везде на рынках сидят.
ответить

Еще в рубрике

Рейсы «Липецк-Москва» отменены
#аэропорт #рейсы
2
Рейсы «Липецк-Москва» отменены

37 минут назад

Общество
Пожароопасный сезон объявлен в лесах Липецкой области
#лесные пожары
Пожароопасный сезон объявлен в лесах Липецкой области

сегодня, 10:38

Общество
Липчанин получил более 118`000 рублей за плохой iPhone
#права потребителя
1
Липчанин получил более 118`000 рублей за плохой iPhone

сегодня, 09:55

Общество
Сегодня Зеленый остров и Центральный пляж соединит понтонный мост, «горба» на нем нет
#понтонный мост
22
Сегодня Зеленый остров и Центральный пляж соединит понтонный мост, «горба» на нем нет

сегодня, 09:21

Общество
Три женщины пострадали в столкновении пассажирских автобусов на улице Гагарина
#авария #ДТП
8
Три женщины пострадали в столкновении пассажирских автобусов на улице Гагарина

сегодня, 09:12

Общество
В Сырском Руднике будет слабый напор холодной воды
#водоснабжение
4
В Сырском Руднике будет слабый напор холодной воды

сегодня, 07:14

Общество