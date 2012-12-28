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Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
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58
30 минут назад
2

Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами

В государственных вузах половина студентов учатся платно, в средних учебых заведениях — чуть более четверти. 25 января отмечается День российского студенчества, напоминает Липецкстат.

В Липецкой области на начало 2024/25 учебного года студентами являются более 47 тысяч человек — 4% от всего населения региона. В высших учебных заведениях обучаются 18,9 тысячи, в средних специальных — 28,4 тысячи студентов. На 10 тысяч жителей области приходится 170 студентов вузов и 255 студентов учебных заведений среднего профобразования.

К началу 2024 года в нашей области, с учетом филиалов, работали десять высших учебных заведений и 39 организаций среднего специального образования. Большинство учебных заведений — государственные. Частных вузов всего четыре, учится в них 1,3 тысячи человек — почти 7% от общего числа студентов. В этом учебном году образовательные учреждения всех видов обучения приняли 14,3 тысячи первокурсников.

Среди студентов вузов — 48% девушек и 52% юношей, в средних учебных заведениях соотношение по полу почти такое же — 47% девушек и 53% юношей. Преобладающий возраст студентов вузов — 21 год, колледжей — 17 лет. В возрасте старше 40 лет получают образование 1345 человек.

В государственных вузах половина студентов оплачивают свое образование, 18% занимаются заочно, в частных вузах заочников 32%.В организациях среднего профессионального образования 91% студентов обучаются очно, оплачивают обучение 28% учащихся.

Наиболее популярные специальности высшего образования — педагогика (2,7 тысячи человек), юриспруденция (2,1 тысячи человек), экономика (1,6 тысячи человек). В образовательных организациях среднего профессионального образования наиболее популярные специальности — «сестринское дело», которому обучаются почти 1,7 тысячи человек, «строительство и эксплуатация зданий и сооружений», а также «информационные системы и программирование» (по 1 тысяче человек). Всего в 2024 году выпущено 6,5 тысячи специалистов со средним профессиональным образованием и 3,9 тысячи дипломированных специалистов, закончивших высшие учебные заведения, отмечает Липецкстат.
День студента
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Комментарии (2)

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дед
2 минуты назад
Ниче не меняется,как плодили юристов и экономистов,так и продолжают.
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Йцукен
21 минуту назад
Чтоб стать инженером ума нехватает.
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