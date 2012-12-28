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13 минут назад
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Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1

Концессионер переверстывает программу модернизации рельсового транспорта в Липецке, исключающую строительство новой ветки протяженностью 2,6 км от улицы Катукова через улицу Стаханова к Воронежскому шоссе.

В конце декабря GOROD48 сообщил, что компания «СтройСервис», подрядчик концессионера, ООО «Мовиста Регионы Липецк», фактически прекратила работы по строительству новых трамвайных путей. И что к концу года трамвай маршрута №1 не поедет с правого берега реки на левый через Октябрьский мост, как это было обещано ранее, из-за того, что у концессионера закончились деньги.

Мы поговорили с участниками реализации проекта, о его будущем.

Концедент, мэрия Липецка, в прошлом году выполнила все свои обязательства по сделке, передав концессионеру, ООО «Мовиста Регионы Липецк», плату в размере 1,8 млрд рублей. Но взамен тот лишь запустил 20 июня движение трамвая по укороченному маршруту №2 по свежим путям длиной 9,1 км от депо до остановки «Памятник Танкистам». И все. Потом у концессионера возникли проблемы с госбанком, финансирующим работы, и работы вначале забуксовали, а под конец года и вовсе остановился.

— Существующая ситуация характерна практически для всех регионов-участников федерального проекта, поэтому в настоящее время с учетом получаемых положительных заключений государственной экспертизы в Липецке формируется дорожная карта дальнейшей реализации концессионного соглашения. Учитывая выводы госэкспертизы о достоверности определения сметы проекта, будет прорабатываться возможная корректировка планов работ совместно с Минтрансом России, госкорпорацией «ВЭБ.РФ» и ФАС России. В январе концессионер постепенно возобновляет работы по мере открытия финансирования проекта. За счет заемных средств «Мовиста Регионы Липецк» будет наращивать темпы закупки материалов и проведения строительно-монтажных работ, — сообщили GOROD48 в мэрии.

Действительно, работы на объектах модернизации рельсового транспорта возобновлены. И новым сроком запуска маршрута №1 от депо до улицы Чехова назван июнь.

— На левом берегу в районе улицы Первой Воронежской нужно уложить 12-метровый участок рельсо-шпальной решетки. На правом — построить участок пути от 21-го микрорайона через проспект Победы до улицы Индустриальной. Также нужно соединить новые участки пути со старыми рельсами на Октябрьском мосту. И все. И «единичка» поедет, — сказали наши собеседники.

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Как ранее рассказывал GOROD48, 500-метровый участок путей на Октябрьском мосту решено исключить из концессии. Для чего? Для того, чтобы потратить новые 500 метров путей на стыковку с ответвлением трамвайных путей, которые появятся на новом мосту через реку Воронеж, построенном параллельно существующему. Наши собеседники уверены, что этот мост, обсчитанный в шесть миллиардов рублей по ценам прошлого года, будет построен. А пока трамвай маршрута №1 будет ездить по старым рельсам Октябрьского моста. Безопасность отремонтированного участка, к которому пристыкуют подходы к этому мосту, гарантирует МУП «Горэлектротранспорт». Сейчас работники перевозчика готовят старые пути к ремонту, выгребая из них десятки тонн грязи.

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от этой изначальной схемы модернизации трамвая придется отказаться

Как только температура воздуха поднимется до нуля и можно будет сваривать рельсы, подрядная компания концессионера продолжит работы в районе остановки «Памятник Танкистам» и на перекладке путей в районе развлекательного центра «Мегаполис». Скоро возобновятся работы по укладке рельсо-шпальной решетки по улицам Московской, Циолковского, Терешковой, чтобы к концу года запустить движение трамвая по маршруту «Кольцо 9-го микрорайона — Центральный рынок».

Проблема в продолжении модернизации трамвайной ветки от памятника трактору на кольцевой развязке улиц Краснозаводской и Металлургов в том, что участок пути по виадуку над территорией Новолипецкого комбината еще не прошел государственную экспертизу. Как только она появится у концессионера, строительство ветки до новых проходных НЛМК продолжится.

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А вот с совершенно новым участком трамвайных путей от кольцевой развязки Катукова-Стаханова до Воронежского шоссе между новыми спальными микрорайонами все плохо. По концессии ООО «Мовиста Регионы Липецк» должно было построить к концу 2025 года ветку протяженностью 2,6 км, но из-за увеличения цены строительства, вызванной постоянным ростом учетной ставки Центробанка, на этот проект денег нет. Поэтому или на этот участок путей Минфин, Минтранс и правительство области найдут недостающие средства, или строительство отложат на светлое будущее. Кажется, что при нынешних реалиях предпочтение отдадут второму варианту.
концессия
трамвай
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
Ну прям
6 минут назад
Как Бам,одни интузиасты по распилу.
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'Бомж
9 минут назад
Опять отмыли, и в кусты. Как всегда.
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