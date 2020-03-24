38 минут назад
Михаил Тарасенко: «Приеду из Липецка в Москву и самоизолируюсь на даче»
Депутат Госдумы от Липецкой области считает правильным решение правительства Москвы о карантине для людей пенсионного возраста.
Дозвониться до Николая Борцова и Михаила Гулевского у GOROD48 не получилось. А вот с Михаилом Тарасенко поговорить удалось.
- Я сегодня нахожусь в Липецке. После выступления на региональном телевидении уеду в Москву и самоизолирусь. Где? На даче в Подмосковье, - сказал о своих планах депутат.
Михаил Тарасенко считает правильным решение Госдумы изолировать пожилых депутатов на время вспышки коронавирусной инфекции в Москве. Также он приветствует решение московских властей рекомендовать гражданам в возрасте старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции до 14 апреля в связи с увеличением роста заболевших вирусом COVID-19 в столице.
- Это абсолютно адекватная мера, ведь пожилые люди переносят коронавирусную инфекцию в более тяжелой форме, - сказал депутат.
По сведениям Михаила Тарасенко, его возрастные коллеги, Михаил Гулевский и Николай Борцов, находятся на самоизоляции в Липецкой области.
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