Михаил Тарасенко: «Приеду из Липецка в Москву и самоизолируюсь на даче»

Депутат Госдумы от Липецкой области считает правильным решение правительства Москвы о карантине для людей пенсионного возраста.

В телеграмм-каналах сообщают о том, что в Госдуме посоветовали возрастным парламентариям уйти в режим самоизоляции по причине губительности коронавирусной инфекции для пожилых людей. Среди достигших пенсионного возраста депутатов Госдумы - трое представителей Липецкой области: 74-летний Николай Борцов, 72-летний Михаил Тарасенко и 71-летний Михаил Гулевский.



Дозвониться до Николая Борцова и Михаила Гулевского у GOROD48 не получилось. А вот с Михаилом Тарасенко поговорить удалось.



- Я сегодня нахожусь в Липецке. После выступления на региональном телевидении уеду в Москву и самоизолирусь. Где? На даче в Подмосковье, - сказал о своих планах депутат.



Михаил Тарасенко считает правильным решение Госдумы изолировать пожилых депутатов на время вспышки коронавирусной инфекции в Москве. Также он приветствует решение московских властей рекомендовать гражданам в возрасте старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции до 14 апреля в связи с увеличением роста заболевших вирусом COVID-19 в столице.



- Это абсолютно адекватная мера, ведь пожилые люди переносят коронавирусную инфекцию в более тяжелой форме, - сказал депутат.



По сведениям Михаила Тарасенко, его возрастные коллеги, Михаил Гулевский и Николай Борцов, находятся на самоизоляции в Липецкой области.