Общество

38 минут назад

Михаил Тарасенко: «Приеду из Липецка в Москву и самоизолируюсь на даче»

10 664
#коронавирус
Михаил Тарасенко: «Приеду из Липецка в Москву и самоизолируюсь на даче»

Депутат Госдумы от Липецкой области считает правильным решение правительства Москвы о карантине для людей пенсионного возраста.

В телеграмм-каналах сообщают о том, что в Госдуме посоветовали возрастным парламентариям уйти в режим самоизоляции по причине губительности коронавирусной инфекции для пожилых людей. Среди достигших пенсионного возраста депутатов Госдумы - трое представителей Липецкой области: 74-летний Николай Борцов, 72-летний Михаил Тарасенко и 71-летний Михаил Гулевский.

Дозвониться до Николая Борцова и Михаила Гулевского у GOROD48 не получилось. А вот с Михаилом Тарасенко поговорить удалось.

- Я сегодня нахожусь в Липецке. После выступления на региональном телевидении уеду в Москву и самоизолирусь. Где? На даче в Подмосковье, - сказал о своих планах депутат.

Михаил Тарасенко считает правильным решение Госдумы изолировать пожилых депутатов на время вспышки коронавирусной инфекции в Москве. Также он приветствует решение московских властей рекомендовать гражданам в возрасте старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции до 14 апреля в связи с увеличением роста заболевших вирусом COVID-19 в столице.

- Это абсолютно адекватная мера, ведь пожилые люди переносят коронавирусную инфекцию в более тяжелой форме, - сказал депутат.

По сведениям Михаила Тарасенко, его возрастные коллеги, Михаил Гулевский и Николай Борцов, находятся на самоизоляции в Липецкой области.
10 664
#коронавирус

Комментарии (10)

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палицай

6 минут назад
Викторм, мечта пипчан
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Викторм

7 минут назад
А есть надежда, что Гулевский заболеет и сдохнет?
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Перри Мейсон

10 минут назад
Старая школа ещё держится. Хипстеры две недели назад самоизолировались)))
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Что есть то есть

12 минут назад
65 годков стукнуло-домой на куй на пенсию,нечего бестолковиться сидеть в гос.органах,заепали эти дормоеды всех мастей.
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Гость

17 минут назад
Правильнее было всех депутатов думы старше 60 лет пинком под зад по возрастному маразматическому критерию, пора дома на лавке сидеть.
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НЕ ПАТРИОТ

17 минут назад
Как в добрые советские времена.... - Что такое секс после 70-ти??? - Введение члена в Политбюро...
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молодой тупняк

18 минут назад
Как же работается тяжело слугам народа! Ну никто не уходит на пенсию отдыхать от каторжного труда достигнув пенсионного возраста, о народе всё думают!
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Жители

20 минут назад
Самый:оизолировались давно. Только деньги гребут
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победа

21 минуту назад
Да, а денеЖки капают В принципе , что в думе штаны трут и ничего для народа не делают , что на даче
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САШОК КАНАНЫХИН

24 минуты назад
едорасыхеровы
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