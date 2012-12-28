На трех десятках улиц отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 17 марта станут плановые ремонтные работы на сетях – подачу ресурса временно ограничат потребителям более трех десятков улиц, предупредили в компании «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 1а, 1б, 1в, 1/1, 3, 3а, 4, 5, 7, 9, 11, 19, 21, 22а, 23, 23а, 25, 27, 29 по улице Ангарской, №№ 1, 1а, 2а, 2б, 2в, 4, 4а, 4б, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13а, 14, 16 по улице Детской, №№ 4, 4а, 4б, 4в, 4г по улице Металлистов, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 по улице Геологической, №№ 1, 2, 2а, 3а, 3а к.1, 3а к.2, 4, 5, 6, 6а по улице Монтажников, № 13 по улице Юношеской, №№ 1б, 1в, 3/3, 3/5, 3/5 стр.1 по улице Базарной, № 8 по улице Литаврина, №№ 3, 35, 35а по улице Первомайской, №№ 30, 32 по улице Скороходова, №№ 1 стр.1, 1 стр.3, 1а, 1а стр.1, 1а стр. 3, 20, 23, 25, 25а, вл. 33, вл. 33 стр.1, 53, 54, 55, 55а, 55а/2, 55б, 55д, 55/31, 56д по улице Клары Цеткин, № 2 в переулке Литаврина, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17 в переулке Рудном. Из-за работ по устранению утечки не будет холодной воды в домах №№ 7, 13, 13а, 19, 21, 23, 29а по улице Стаханова, №№ 12, 16 по улице Смородина, № 24 по проспекту 60 лет СССР. Без холодной воды в этот период также останутся жители частного сектора улиц Алфавитной, Автодорожной, Шахматной, Почтовой, Базарной, Клары Цеткин, переулков Клеверного, Усадебного, Дружного, Чистого, Любимого, Технологического, Бытового, Ландшафтного, Малого, Сырского.Цистерны с водой будет находиться по адресам: улица Клары Цеткин, 55, улица Стаханова, 13а, также подвоз воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.17 марта плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 23, 29, 29а, 31, 31а, 33, 35 по улице Меркулова, №№ 18, 18а, 20, 20а по проспекту 60 лет СССР, № 5 по улице Катукова, № 44 по улице Стаханова, №№ 2, 3/1, 4 по улице Хорошавина, №№ 1, 1а, 2 по улице Шуминского, № 5 по улице Карла Маркса, № 2 по Петровскому проезду, № 8 по улице Дорожной, №№ 7, 44 по улице Зареченской, № 14 по улице Земной, № 5 по улице Инженерной, №№ 21в, 116 по улице Лесопарковое хозяйство, № 17 по Осеннему проезду, на улицах Кленовой, Фурманова, в районе Нижнего парка.С 09:00 до 12:00 обесточат дом № 13а по улице Теперика.