В Липецкой области 11-летняя девочка забеременела от отца

Беременность оказалась замершей. Мужчину посадили на 21 год.

Задонский районный суд приговорил к 21 году лишения свободы с ограничением свободы сроком на два года 39-летнего жителя Липецкой области за изнасилование дочери и совершение в ее отношении развратных действий (п. «б» ч. 4 ст. 132, п. «б» ч.4 ст.131, п. «б» ч. 4 ст. 131, ч.2 ст.135, ч.2 ст.135 УК РФ). Уголовное дело расследовал следственный комитет.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, с 2022 по 2024 годы мужчина многократно совершал различные преступления сексуального характера в отношении своей 11-летней дочери, в результате чего она забеременела. Беременность оказалась замершей, врачи были вынуждены ее прерывать.В суде мужчина вину не признал, от дачи показаний отказался.На предварительном следствии он заявлял, что дочь его оговорила, обидевшись на него по какой-то причине, и, в силу возраста, не осознавая последствий такого оговора.По данным GOROD48, семья была полная, а мужчина — родной отец девочки. Мать происходящего не замечала.Прокурором в интересах несовершеннолетней потерпевшей также был заявлен гражданский иск о компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей, он удовлетворен.