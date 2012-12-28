Липецкая вечЁрка: субботник в четверг, приговор матери за самоубийство дочери и запрет электросамокатов
Происшествия
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сегодня, 16:40
В Липецкой области 11-летняя девочка забеременела от отца
Беременность оказалась замершей. Мужчину посадили на 21 год.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, с 2022 по 2024 годы мужчина многократно совершал различные преступления сексуального характера в отношении своей 11-летней дочери, в результате чего она забеременела. Беременность оказалась замершей, врачи были вынуждены ее прерывать.
В суде мужчина вину не признал, от дачи показаний отказался.
На предварительном следствии он заявлял, что дочь его оговорила, обидевшись на него по какой-то причине, и, в силу возраста, не осознавая последствий такого оговора.
По данным GOROD48, семья была полная, а мужчина — родной отец девочки. Мать происходящего не замечала.
Прокурором в интересах несовершеннолетней потерпевшей также был заявлен гражданский иск о компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей, он удовлетворен.
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