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Происшествия
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сегодня, 15:19
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Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
В регионе стали фиксировать меньше преступлений в расчете на 10 тысяч жителей.
В Липецкой области за 2024 год на 10 тысяч жителей зарегистрировано 121,3 преступления, что на 4,6% меньше, чем годом ранее. Отдельно число тяжких и особо тяжких преступлений снизилось за год на 1,9%, их число достигло 35 на 10 тысяч жителей.
В среднем по России на 10 тысяч жителей пришлось 131 преступление, на 1,8% меньше, чем годом ранее. Лидером рейтинга стала Чеченская Республика — в 2024 году там зарегистрировали всего 17 преступлений на 10 тысяч жителей. Вторую и третью строчки заняли Ингушетия и Дагестан. А самыми неблагополучными стали Республика Карелия, Ненецкий автономный округ и Республика Алтай — в этих регионах зарегистрировано более 200 преступлений на каждые 10 тысяч жителей.
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