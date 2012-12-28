Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности

В регионе стали фиксировать меньше преступлений в расчете на 10 тысяч жителей.

Липецкая область заняла 30 место среди 89 регионов России в рейтинге по уровню преступности по итогам 2024 года. Исследование на основе данных МВД России и Росстата подготовило РИА Новости. Регионы в рейтинге выстраивались по количеству преступлений, зарегистрированных на 10 тысяч жителей.В Липецкой области за 2024 год на 10 тысяч жителей зарегистрировано 121,3 преступления, что на 4,6% меньше, чем годом ранее. Отдельно число тяжких и особо тяжких преступлений снизилось за год на 1,9%, их число достигло 35 на 10 тысяч жителей.В среднем по России на 10 тысяч жителей пришлось 131 преступление, на 1,8% меньше, чем годом ранее. Лидером рейтинга стала Чеченская Республика — в 2024 году там зарегистрировали всего 17 преступлений на 10 тысяч жителей. Вторую и третью строчки заняли Ингушетия и Дагестан. А самыми неблагополучными стали Республика Карелия, Ненецкий автономный округ и Республика Алтай — в этих регионах зарегистрировано более 200 преступлений на каждые 10 тысяч жителей.