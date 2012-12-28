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сегодня, 15:19
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Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности

В регионе стали фиксировать меньше преступлений в расчете на 10 тысяч жителей.

Липецкая область заняла 30 место среди 89 регионов России в рейтинге по уровню преступности по итогам 2024 года. Исследование на основе данных МВД России и Росстата подготовило РИА Новости. Регионы в рейтинге выстраивались по количеству преступлений, зарегистрированных на 10 тысяч жителей.

В Липецкой области за 2024 год на 10 тысяч жителей зарегистрировано 121,3 преступления, что на 4,6% меньше, чем годом ранее. Отдельно число тяжких и особо тяжких преступлений снизилось за год на 1,9%, их число достигло 35 на 10 тысяч жителей. 

В среднем по России на 10 тысяч жителей пришлось 131 преступление, на 1,8% меньше, чем годом ранее. Лидером рейтинга стала Чеченская Республика — в 2024 году там зарегистрировали всего 17 преступлений на 10 тысяч жителей. Вторую и третью строчки заняли Ингушетия и Дагестан. А самыми неблагополучными стали Республика Карелия, Ненецкий автономный округ и Республика Алтай — в этих регионах зарегистрировано  более 200 преступлений на каждые 10 тысяч жителей.

преступность
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Комментарии (2)

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Житель
15 минут назад
Народу все меньше и меньше ,вот и преступность ниже
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Дед Отморозок
52 минуты назад
Это какая то ложь. Посмотрите сами через пост ниже – криминал.
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