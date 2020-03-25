Коронавирус

39 минут назад

Следующая неделя объявлена нерабочей, бизнесу обещана поддержка

10 989
#коронавирус #Владимир Путин
Следующая неделя объявлена нерабочей, бизнесу обещана поддержка

Главное из обращения Владимира Путина.

В обращении к гражданам России президент Владимир Путин рассказал о мерах, которые примет государство для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. 

Главные из них:

следующая неделя (с 30 марта по 5 апреля) объявлена нерабочей. При этом органы государственной власти, структуры жизнеобеспечения работу продолжат. Длинные выходные предназначены для снижения скорости распространения инфекции, президент попросил сограждан оставаться в эти дни  дома;

голосование по изменению Конституции перенесено; 

все социальные пособия и льготы продлеваются автоматически на полгода, без предоставления справок и других документов;

в ближайшие месяцы семьи с детьми, имеющие право на материнский капитал, будут получать по 5000 рублей на каждого ребенка до трех лет;

минимальные нормы выплат по больничным листам до конца года будут рассчитываться из суммы один МРОТ в месяц;

максимальное пособие по безработице увеличивается до размера МРОТ - 12 130 рублей;

вводятся каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для тех, чей уровень дохода снизился более чем на 30%;

малый и средний бизнес, предприятия тех отраслей, которые затронуты существующей ситуацией, получают отсрочку на шесть месяцев по по всем налогам кроме НДС, и отсрочку по обслуживаниям банковских кредитов;

для граждан занятых в малых и средних предприятиях с 30 до 15 процентов снижается размер по страховым взносам на зарплату превышающую МРОТ.

В пресс-службе областной администрации GOROD48 сообщили, что изложенные президентом меры начнут реализовывать в регионе после получения соответствующих документов из Москвы.

фото  kremlin.ru





10 989
#коронавирус #Владимир Путин

Комментарии (10)

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Ура

46 секунд назад
Все теперь на шашлыки рванут. А лучше заграницу
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Юрок Алтушок.

58 секунд назад
Срочно надо бежать в магазин за бухлом. Всю неделю будем мясо жарить и бухать.
ответить

хорошо

4 минуты назад
целую неделю не работать а зарплату получать
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Нет,

4 минуты назад
Жителю, он дурак
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Привет среднему классу

4 минуты назад
Для россиян, чей объем банковских вкладов превышает миллион рублей, установят налог на проценты по вкладам в размере 13 процентов
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Жителю

5 минут назад
Ты алкоголик
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Всем пох

5 минут назад
ник,
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А заводы

6 минут назад
Будут работать?
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ник

6 минут назад
Чет даже комментов нет, все в шоке?))
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Житель

6 минут назад
Надо всем дома провести профилактику лечения вируса спиртосодержащими продуктами ))))))) просто так Россию не возьмёшь !
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