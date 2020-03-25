Следующая неделя объявлена нерабочей, бизнесу обещана поддержка

Главное из обращения Владимира Путина.

В обращении к гражданам России президент Владимир Путин рассказал о мерах, которые примет государство для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.Главные из них:следующая неделя (с 30 марта по 5 апреля) объявлена нерабочей. При этом органы государственной власти, структуры жизнеобеспечения работу продолжат. Длинные выходные предназначены для снижения скорости распространения инфекции, президент попросил сограждан оставаться в эти дни дома;голосование по изменению Конституции перенесено;все социальные пособия и льготы продлеваются автоматически на полгода, без предоставления справок и других документов;в ближайшие месяцы семьи с детьми, имеющие право на материнский капитал, будут получать по 5000 рублей на каждого ребенка до трех лет;минимальные нормы выплат по больничным листам до конца года будут рассчитываться из суммы один МРОТ в месяц;максимальное пособие по безработице увеличивается до размера МРОТ - 12 130 рублей;вводятся каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для тех, чей уровень дохода снизился более чем на 30%;малый и средний бизнес, предприятия тех отраслей, которые затронуты существующей ситуацией, получают отсрочку на шесть месяцев по по всем налогам кроме НДС, и отсрочку по обслуживаниям банковских кредитов;для граждан занятых в малых и средних предприятиях с 30 до 15 процентов снижается размер по страховым взносам на зарплату превышающую МРОТ.В пресс-службе областной администрации GOROD48 сообщили, что изложенные президентом меры начнут реализовывать в регионе после получения соответствующих документов из Москвы.