Коронавирус
39 минут назад
Следующая неделя объявлена нерабочей, бизнесу обещана поддержка
Главное из обращения Владимира Путина.
В обращении к гражданам России президент Владимир Путин рассказал о мерах, которые примет государство для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Главные из них:
следующая неделя (с 30 марта по 5 апреля) объявлена нерабочей. При этом органы государственной власти, структуры жизнеобеспечения работу продолжат. Длинные выходные предназначены для снижения скорости распространения инфекции, президент попросил сограждан оставаться в эти дни дома;
голосование по изменению Конституции перенесено;
все социальные пособия и льготы продлеваются автоматически на полгода, без предоставления справок и других документов;
в ближайшие месяцы семьи с детьми, имеющие право на материнский капитал, будут получать по 5000 рублей на каждого ребенка до трех лет;
минимальные нормы выплат по больничным листам до конца года будут рассчитываться из суммы один МРОТ в месяц;
максимальное пособие по безработице увеличивается до размера МРОТ - 12 130 рублей;
вводятся каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для тех, чей уровень дохода снизился более чем на 30%;
малый и средний бизнес, предприятия тех отраслей, которые затронуты существующей ситуацией, получают отсрочку на шесть месяцев по по всем налогам кроме НДС, и отсрочку по обслуживаниям банковских кредитов;
для граждан занятых в малых и средних предприятиях с 30 до 15 процентов снижается размер по страховым взносам на зарплату превышающую МРОТ.
В пресс-службе областной администрации GOROD48 сообщили, что изложенные президентом меры начнут реализовывать в регионе после получения соответствующих документов из Москвы.
фото kremlin.ru
Главные из них:
следующая неделя (с 30 марта по 5 апреля) объявлена нерабочей. При этом органы государственной власти, структуры жизнеобеспечения работу продолжат. Длинные выходные предназначены для снижения скорости распространения инфекции, президент попросил сограждан оставаться в эти дни дома;
голосование по изменению Конституции перенесено;
все социальные пособия и льготы продлеваются автоматически на полгода, без предоставления справок и других документов;
в ближайшие месяцы семьи с детьми, имеющие право на материнский капитал, будут получать по 5000 рублей на каждого ребенка до трех лет;
минимальные нормы выплат по больничным листам до конца года будут рассчитываться из суммы один МРОТ в месяц;
максимальное пособие по безработице увеличивается до размера МРОТ - 12 130 рублей;
вводятся каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для тех, чей уровень дохода снизился более чем на 30%;
малый и средний бизнес, предприятия тех отраслей, которые затронуты существующей ситуацией, получают отсрочку на шесть месяцев по по всем налогам кроме НДС, и отсрочку по обслуживаниям банковских кредитов;
для граждан занятых в малых и средних предприятиях с 30 до 15 процентов снижается размер по страховым взносам на зарплату превышающую МРОТ.
В пресс-службе областной администрации GOROD48 сообщили, что изложенные президентом меры начнут реализовывать в регионе после получения соответствующих документов из Москвы.
фото kremlin.ru
Ура
Юрок Алтушок.
хорошо
Нет,
Привет среднему классу
Жителю
Всем пох
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