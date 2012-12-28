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Происшествия
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сегодня, 14:57
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Cледком начал доследственную проверку по сообщению о причинении побоев первокласснице
Родители обвинили учителя в рукоприкладстве.
Сегодня в редакцию GOROD48 обратился отец семилетней девочки и рассказал о конфликте дочери с учителем в столовой из-за компота. По его словам, история закончилась рукоприкладством. Сейчас в произошедшем также разбираются полиция, сама школа и департамент образования.
«После осмотра первоклассницы в медучреждении поставлен предварительный диагноз — ушиб мягких тканей лица. По поручению руководителя следственного управления СК России по Липецкой области по данной информации организована доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана правовая оценка действиям работников образовательного учреждения. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.
Жалобу отца девочки проверяет и прокуратура области.
«Прокуратура Липецкой области организовала проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана правовая оценка действиям работников образовательного учреждения. При наличии оснований по результатам проверочных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования», — завили в пресс-службе прокуратуры.
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