Администрация области запустила группу в «ВКонтакте» с оперативной информацией о коронавирусе

Официальный аккаунт оперативного штаба Липецкой области по ситуации с коронавирусом появился во «ВКонтакте». Пользователи социальной сети могут узнавать самую оперативную и официальную информацию о ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе.





Напомним, что по данным на 23 марта в областной инфекционной больнице находились девять человек: двое - с симптомами ОРВИ и с подозрением на выделение вируса. Анализы этих пациентов переданы в государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор»; два человека с симптомами ОРВИ из числа контактных, их анализы не подтверждают наличие вируса; пять человек с симптомами ОРВИ, прибывшие из-за рубежа, в том числе один ребенок. Анализы этих людей также не подтверждают наличие вируса.



В обсерваторе находится 22 человека из числа контактных первого порядка. Они здоровы. Симптомов ОРВИ не выявлено. Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 456 человек: 83 человека контактных второго порядка; 373 человека прибывших из-за рубежа. Они здоровы. Симптомов ОРВИ не выявлено.



В группе «Коронавирус. Оперштаб Липецкой области» также будет публиковаться информация о симптомах, путях передачи и мерах профилактики коронавирусной инфекции.Напомним, что по данным на 23 марта в областной инфекционной больнице находились девять человек: двое - с симптомами ОРВИ и с подозрением на выделение вируса. Анализы этих пациентов переданы в государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор»; два человека с симптомами ОРВИ из числа контактных, их анализы не подтверждают наличие вируса; пять человек с симптомами ОРВИ, прибывшие из-за рубежа, в том числе один ребенок. Анализы этих людей также не подтверждают наличие вируса.В обсерваторе находится 22 человека из числа контактных первого порядка. Они здоровы. Симптомов ОРВИ не выявлено. Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 456 человек: 83 человека контактных второго порядка; 373 человека прибывших из-за рубежа. Они здоровы. Симптомов ОРВИ не выявлено.