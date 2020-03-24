37 минут назад
Администрация области запустила группу в «ВКонтакте» с оперативной информацией о коронавирусе
Официальный аккаунт оперативного штаба Липецкой области по ситуации с коронавирусом появился во «ВКонтакте». Пользователи социальной сети могут узнавать самую оперативную и официальную информацию о ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе.
Напомним, что по данным на 23 марта в областной инфекционной больнице находились девять человек: двое - с симптомами ОРВИ и с подозрением на выделение вируса. Анализы этих пациентов переданы в государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор»; два человека с симптомами ОРВИ из числа контактных, их анализы не подтверждают наличие вируса; пять человек с симптомами ОРВИ, прибывшие из-за рубежа, в том числе один ребенок. Анализы этих людей также не подтверждают наличие вируса.
В обсерваторе находится 22 человека из числа контактных первого порядка. Они здоровы. Симптомов ОРВИ не выявлено. Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 456 человек: 83 человека контактных второго порядка; 373 человека прибывших из-за рубежа. Они здоровы. Симптомов ОРВИ не выявлено.
Ахламонов