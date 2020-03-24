Происшествия

24 минуты назад

Мошенники начали наживаться на пандемии коронавируса

396
#мошенничество #кражи
Мошенники начали наживаться на пандемии коронавируса

УМВД России по Липецкой области информирует жителей региона о появившихся в России мошеннических схемах, связанных с пандемией коронавируса COVID-19.

Под видом дезинфекторов или медиков, мошенники обходят квартиры и предлагают сделать вакцину, тест на коронавирус или продезинфицировать помещение, и похищают из жилья деньги.

Кроме того, злоумышленники предлагают лекарства от инфекции, средства защиты, объявляют о сборе пожертвований, получения компенсации за приобретенные ранее товары и т. п.

- Тема пандемии злободневна, поэтому аферисты пытаются нажиться на опасениях людей. Не поддавайтесь уловкам мошенников! Полиция рекомендует верить только официальным источникам, - предупреждают липчан в областном управлении МВД. 

Полиция напоминает, что самостоятельно сдать анализы на COVID-2019 сейчас невозможно, тем более на дому. Ни в коем случае не впускайте незнакомцев в дом! Через дверь спросите о цели визита, уточните фамилии и название организации, сотрудниками которой они представляются. Попросите предъявить служебные удостоверения!

Проявляйте осторожность к электронным письмам, поступающим с незнакомых адресов и не переходитепо имеющимся в них ссылкам. 

Если вы все-таки стали жертвой мошенников, незамедлительно обратитесь в  полицию по телефонам 02, с мобильного устройства (102).
396
#мошенничество #кражи

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