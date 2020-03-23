МФЦ региона переходят на новый режим работы

с завтрашнего дня в связи с желанием избегать скоплений граждан.

Со вторника, 24 марта, все 23 МФЦ региона (из которых пять - в Липецке) переходят на новый режим работы в связи с желанием избегать скоплений граждан. Эта мера - превентивная в период пандемии коронавирусной инфекции.



Как сообщили GOROD48 в одном из липецких офисов «Мой документы», расположенном на улице Меркулова, 45а, со вторника липчан призывают максимально пользоваться региональным и федеральным порталами госуслуг, а в МФЦ предварительно записываться по телефону 522-142.



- Срочные услуги, например, по получению или замене паспорта, начисления субсидий, детских выплат по прежнему будут оказываться гражданам по живой очереди, - сообщила GOROD48 директор ОБУ «УМФЦ Липецкой области» Галина Кукушкина.