Общество

сегодня, 13:33

МФЦ региона переходят на новый режим работы

4 2996
#МФЦ
2
МФЦ региона переходят на новый режим работы

с завтрашнего дня в связи с желанием избегать скоплений граждан.

Со вторника, 24 марта, все 23 МФЦ региона (из которых пять - в Липецке) переходят на новый режим работы в связи с желанием избегать скоплений граждан. Эта мера - превентивная в период пандемии коронавирусной инфекции.

Как сообщили GOROD48 в одном из липецких офисов «Мой документы», расположенном на улице Меркулова, 45а, со вторника липчан призывают максимально пользоваться региональным и федеральным порталами госуслуг, а в МФЦ предварительно записываться по телефону 522-142.

- Срочные услуги, например, по получению или замене паспорта, начисления субсидий, детских выплат по прежнему будут оказываться гражданам по живой очереди, - сообщила GOROD48 директор ОБУ «УМФЦ Липецкой области» Галина Кукушкина.
4 2996
#МФЦ
2

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Липчанка

сегодня, 14:02
Остальные - обслуга. Без них никак нельзя.
ответить

Марина

сегодня, 13:50
А почему кафе,столовые тогда работают?
ответить

Skrip

сегодня, 13:50
Особливо страждущим попасть за бугор на халяву паспорта выдавать.А они нам в знак благодарности Дерьма чемоданами заведут.
ответить

Обхохочешься

сегодня, 13:49
Неужели из-за "коронавируса?!" (а-ха-ха...)
ответить

Еще в рубрике

Липчане смогут улететь в Таиланд только со своей справкой
#отпуск #коронавирус #туризм
Липчане смогут улететь в Таиланд только со своей справкой

27 минут назад

Общество
40-летний уроженец Липецка стал прокурором Калужской области
#прокурор
9
40-летний уроженец Липецка стал прокурором Калужской области

сегодня, 13:50

Общество
Подарки из банкоматов закончились уголовными делами
#кража
18
Подарки из банкоматов закончились уголовными делами

сегодня, 12:08

Общество
На следующей неделе в Липецком горсовете появится новый спикер
#Липецкий горсовет
73
На следующей неделе в Липецком горсовете появится новый спикер

сегодня, 11:11

Общество
Будущее аэропорта «Липецк» и 33 млн рублей никого не заинтересовали
#аэропорт #реконструкция #тендер
41
Будущее аэропорта «Липецк» и 33 млн рублей никого не заинтересовали

сегодня, 10:51

Общество
Евгения Уваркина проведет «Прямую линию»
#Уваркина #прямая линия
94
Евгения Уваркина проведет «Прямую линию»

сегодня, 09:48

Общество