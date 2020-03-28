сегодня, 11:33
Фракция «ЕР» в Липецком горсовете выдвинула на должность спикера Александра Афанасьева
Сегодня с депутатами на внеочередной сессии попрощается уже по факту ставший чиновником Орловской областной администрации Игорь Тиньков.
Предполагается, что на сессии нынешний спикер горсовета Игорь Тиньков досрочно уйдет не только с должности, но и сдаст депутатский мандат.
Как уже писал GOROD48, Игорю Тинькову предложена должность вице-губернатора Орловской области.
Ага,
И чтоб бритые были,
Гость
Перри Мейсон
Взять бы их за эти волосенки
Пудель эту свору старпёров
Так,это у вас,
Гость
цирк
Думают,типа,мужики настоящие))),