Общество

сегодня, 11:33

Фракция «ЕР» в Липецком горсовете выдвинула на должность спикера Александра Афанасьева

16 509
#Липецкий горсовет
Фракция «ЕР» в Липецком горсовете выдвинула на должность спикера Александра Афанасьева

Сегодня с депутатами на внеочередной сессии попрощается уже по факту ставший чиновником Орловской областной администрации Игорь Тиньков.

Сегодня перед внеочередной сессией Липецкого горсовета члены фракции «Единая Россия» решили выдвинуть на освобождающуюся должность председателя горсовета Александра Афанасьева.

Предполагается, что на сессии нынешний спикер горсовета Игорь Тиньков досрочно уйдет не только с должности, но и сдаст депутатский мандат.

Как уже писал GOROD48, Игорю Тинькову предложена должность вице-губернатора Орловской области.
16 509
#Липецкий горсовет

Комментарии (16)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Ага,

14 минут назад
Перри Мейсон, а тебя мейсонус,походу)))
ответить

И чтоб бритые были,

16 минут назад
Пудель эту свору старпёров, максимум-недельная щетина
ответить

Гость

16 минут назад
Так,это у вас,, КОНЧИТА, надо больше смахивает.
ответить

Перри Мейсон

17 минут назад
А у комментаторов коронавирус головного мозга?)))
ответить

Взять бы их за эти волосенки

17 минут назад
Гость, поганенькие,да об стол,об стол...Кстати,в этой волосне бородатой может вирус и другие бактерии прятаться
ответить

Пудель эту свору старпёров

17 минут назад
Заменит осенью на молодых,даже к бабке ходить не надо.
ответить

Так,это у вас,

20 минут назад
Гость, а там то,бордель
ответить

Гость

23 минуты назад
Думают,типа,мужики настоящие))),, Это равносильно что я завтра в шортах или юбку нацеплю придя туда. У нас даже на работу запрещают приходить в тапочках и шортах, штрафуют за такой наряд.
ответить

цирк

26 минут назад
это все родственники дзюбы-141 процент
ответить

Думают,типа,мужики настоящие))),

28 минут назад
Гость, а на самом деле ,Бородачи из Нашей Рашки)))
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

#Липецкий горсовет
Орел, собаки, гоблины… В Липецком горсовете весьма эмоционально говорили о смене спикера

2 минуты назад

Общество
«Все у нас у всех будет хорошо!»
#сидимдома #карантин
«Все у нас у всех будет хорошо!»

56 минут назад

Общество
Ельчанка снова села за руль пьяной
#нарушение ПДД #пьяная езда
8
Ельчанка снова села за руль пьяной

сегодня, 11:00

Общество
Сидим дома: 40 ссылок на бесплатные кино, спектакли, книги, лекции и онлайн-экскурсии по музеям
#сидимдома #коронавирус
7
Сидим дома: 40 ссылок на бесплатные кино, спектакли, книги, лекции и онлайн-экскурсии по музеям

сегодня, 10:35

Общество
«Их гнали по улице в четыре шеренги»
#75-летие Победы #пленные
3
«Их гнали по улице в четыре шеренги»

сегодня, 10:28

Общество
Александр Бабанов стал Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Липецкой области
14
Александр Бабанов стал Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Липецкой области

сегодня, 10:26

Общество