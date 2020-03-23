Здоровье

36 минут назад

Областной кожно-венерологического диспансер начал диагностику на коронавирус

2 780
#коронавирус
Областной кожно-венерологического диспансер начал диагностику на коронавирус

В ГУЗ «Областной кожно-венерологический диспансер» будут проверять биоматериалы прибывших из-за рубежа липчан, не имеющих симптомов инфекции.

Как сообщает управление здравоохранения Липецкой области, с 22 марта в лаборатории ГУЗ «Областной кожно-венерологический диспансер» проводится исследование биоматериалов от лиц, прибывших из стран Европы и других зарубежных стран (включая транзит), без симптомов респираторной инфекции. 

В действующей сейчас лаборатории опасных и природно-очаговых инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области исследуются биоматериалы от граждан, контактных с лицами с положительным анализом на коронавирусную инфекцию, от больных с симптомами респираторной инфекции или внебольничной пневмонии, возникшими в течение месяца после прибытия из стран Европы (включая транзит) и других зарубежных стран; больных внебольничными пневмониями, тяжелыми формами гриппа или ОРВИ.

- Решение о необходимости тестирования пациента на коронавирусную инфекцию (COVID-19), госпитализации или направлении в обсерватор принимает только лечащий врач. Гражданам, находящимся в режиме самоизоляции, забор анализов проводится специалистами поликлиники на дому, - напомнили в управлении здравоохранения.

Управление здравоохранения Липецкой области напоминает, что все лица, прибывающие на территорию Российской Федерации, обязаны сообщить о прибытии по телефону горячей линии 8-800-450-48-48 и находиться в изоляции 14 дней в домашних условиях или в условиях обсерватора
2 780
#коронавирус

Комментарии (2)

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Ты

8 минут назад
У меня вообще коронавирус с детства, и ни чё, живой да здоров!!!
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Я

26 минут назад
Зачем тогда курьеры с анализами в Новосибирск летают?
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