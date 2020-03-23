36 минут назад
Областной кожно-венерологического диспансер начал диагностику на коронавирус
В ГУЗ «Областной кожно-венерологический диспансер» будут проверять биоматериалы прибывших из-за рубежа липчан, не имеющих симптомов инфекции.
В действующей сейчас лаборатории опасных и природно-очаговых инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области исследуются биоматериалы от граждан, контактных с лицами с положительным анализом на коронавирусную инфекцию, от больных с симптомами респираторной инфекции или внебольничной пневмонии, возникшими в течение месяца после прибытия из стран Европы (включая транзит) и других зарубежных стран; больных внебольничными пневмониями, тяжелыми формами гриппа или ОРВИ.
- Решение о необходимости тестирования пациента на коронавирусную инфекцию (COVID-19), госпитализации или направлении в обсерватор принимает только лечащий врач. Гражданам, находящимся в режиме самоизоляции, забор анализов проводится специалистами поликлиники на дому, - напомнили в управлении здравоохранения.
Управление здравоохранения Липецкой области напоминает, что все лица, прибывающие на территорию Российской Федерации, обязаны сообщить о прибытии по телефону горячей линии 8-800-450-48-48 и находиться в изоляции 14 дней в домашних условиях или в условиях обсерватора
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