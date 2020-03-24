Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сегодня встретился с председателем партии «Единая Россия» Дмитрием Медведевым. Игорь Артамонов вступил в партию «Единая Россия» и заявил о готовности возглавить региональное отделение партии.

«Вступление в партию - это логичное продолжение моего выдвижения от Единой России на собственных выборах. Рейтинг партии в Липецкой области высокий. Но я вижу, что накопилось много вопросов. В том числе, к работе депутатов. К сожалению, не всегда люди видят в них своих защитников. Не всегда депутаты первыми откликаются на жалобы жителей, не так быстро реагируют на возникающие проблемы. Это нужно менять. Депутаты должны быть ближе к населению. Быть рядом и помогать. Не на словах, а на деле. Единая Россия - это мощный ресурс, который способен решать многие проблемы людей. Депутатов для того и выбирают, чтобы с их помощью добиваться справедливости, правды, порядка», - передает слова Игоря Артамонова пресс-служба администрации региона.



Первыми шагами в качестве секретаря липецкого отделения партии, по словам Игоря Артамонова, станет обновление кадров.



«Конечно, дорогу молодым профессионалам. Хочется видеть таких и среди депутатов, и среди партийного актива. Второе — активизация работы депутатов от партии всех уровней. Если где-то беда, проблема, то там должен быть первым представитель Единой России. Отсиживаться и ждать, когда полыхнет — преступно», - заявил губернатор



Глава Липецкой области также отметил, что важным направлением работы станет связь с жителями.



«Сегодня партийцы просто обязаны стать волонтерами помощи пожилым. Тем, кому нелегко пережидать вспышку коронавирусной инфекции в изоляции. Партия должна принять самое деятельное участие в организации волонтерской помощи. Необходимо сформировать добровольческий центр, который будет оказывать помощь липчанам, находящимся на карантине, и старшему поколению. Добровольцы помогут в закупке и доставке продуктов и лекарств. Кроме того, партия должна принять участие в мониторинге цен на продукты питания и лекарства. Помогать контролировать профилактические и санитарные меры, принятые в регионе. Активно работать с бизнесом и властью, помогая найти пути выхода из ситуации, когда малый бизнес терпит убытки. Уверен, что вместе мы решим все эти задачи», - подчеркнул Игорь Артамонов.



Кроме того, будет проработан необходимый пакет мер поддержки для бизнеса, подготовлены и внесены для согласования законопроекты, предусматривающие дополнительную поддержку, сообщил Игорь Артамонов.



Как сообщил GOROD48 председатель областного Совета Павел Путилин, он оставил должность секретаря регионального отделения «Единой России».

