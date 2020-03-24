22 минуты назад
Игорь Артамонов вступил в партию «Единая Россия»
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сегодня встретился с председателем партии «Единая Россия» Дмитрием Медведевым. Игорь Артамонов вступил в партию «Единая Россия» и заявил о готовности возглавить региональное отделение партии.
Первыми шагами в качестве секретаря липецкого отделения партии, по словам Игоря Артамонова, станет обновление кадров.
«Конечно, дорогу молодым профессионалам. Хочется видеть таких и среди депутатов, и среди партийного актива. Второе — активизация работы депутатов от партии всех уровней. Если где-то беда, проблема, то там должен быть первым представитель Единой России. Отсиживаться и ждать, когда полыхнет — преступно», - заявил губернатор
Глава Липецкой области также отметил, что важным направлением работы станет связь с жителями.
«Сегодня партийцы просто обязаны стать волонтерами помощи пожилым. Тем, кому нелегко пережидать вспышку коронавирусной инфекции в изоляции. Партия должна принять самое деятельное участие в организации волонтерской помощи. Необходимо сформировать добровольческий центр, который будет оказывать помощь липчанам, находящимся на карантине, и старшему поколению. Добровольцы помогут в закупке и доставке продуктов и лекарств. Кроме того, партия должна принять участие в мониторинге цен на продукты питания и лекарства. Помогать контролировать профилактические и санитарные меры, принятые в регионе. Активно работать с бизнесом и властью, помогая найти пути выхода из ситуации, когда малый бизнес терпит убытки. Уверен, что вместе мы решим все эти задачи», - подчеркнул Игорь Артамонов.
Кроме того, будет проработан необходимый пакет мер поддержки для бизнеса, подготовлены и внесены для согласования законопроекты, предусматривающие дополнительную поддержку, сообщил Игорь Артамонов.
Как сообщил GOROD48 председатель областного Совета Павел Путилин, он оставил должность секретаря регионального отделения «Единой России».
Коля
Липчанин
вв
Арканзас
Перри Мейсон
Кпрф