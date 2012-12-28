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Общество
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37 минут назад
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Ещё девять терапевтов собираются работать в поликлинике на Соколе
Поликлиника больницы «Свободный Сокол» открылась после капитального ремонта — первого за 36 лет. Поликлиника обновлялась по поручению губернатора Липецкой области Игоря Артамонова.
«У нас есть возможность получить второе мнение. Теперь нам надо меньше времени, чтобы заполнить документы, и больше времени мы можем посвятить именно пациенту», — оценила ИИ-нововведение хирург Галина Овсянникова.
Узкими терапевтами поликлиника обеспечена полностью. Но ей не хватает врачей общего профиля.
«Сразу девять новых терапевтов хотят прийти на работу в поликлинику на Соколе в Липецке. Заключили договор с Воронежским медуниверситетом — ждём специалистов в ближайшие два года и готовим хорошие условия. Отремонтировали их будущее место работы», – рассказал в своём Telegram-канале губернатор Игорь Артамонов и позвал сокольцев пройти диспансеризацию в специальном отделении медпрофилактики обновленной поликлиники:
«Не пренебрегайте, друзья, приходите на раннее обследование — чтобы вовремя предотвратить, а не лечить».
Фото пресс-службы правительства Липецкой области
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