Ещё девять терапевтов собираются работать в поликлинике на Соколе

Поликлиника больницы «Свободный Сокол» открылась после капитального ремонта — первого за 36 лет. Поликлиника обновлялась по поручению губернатора Липецкой области Игоря Артамонова.



Обновление поликлиники, которая находится на цокольном этаже дома №1 по улице Тамбовской, велось одновременно с капремонтом здания. В поликлинике заменены фасад, инженерные сети, внутренняя отделка, мебель. Она полностью переведена на электронный документооборот: оцифрованы карты пациентов, а врачи используют сервис-помощник «Аида», который обрабатывает и анализирует рентген- и КТ-снимки и ставит предварительные диагнозы.«У нас есть возможность получить второе мнение. Теперь нам надо меньше времени, чтобы заполнить документы, и больше времени мы можем посвятить именно пациенту», — оценила ИИ-нововведение хирург Галина Овсянникова.Узкими терапевтами поликлиника обеспечена полностью. Но ей не хватает врачей общего профиля.«Сразу девять новых терапевтов хотят прийти на работу в поликлинику на Соколе в Липецке. Заключили договор с Воронежским медуниверситетом — ждём специалистов в ближайшие два года и готовим хорошие условия. Отремонтировали их будущее место работы», – рассказал в своём Telegram-канале губернатор Игорь Артамонов и позвал сокольцев пройти диспансеризацию в специальном отделении медпрофилактики обновленной поликлиники:«Не пренебрегайте, друзья, приходите на раннее обследование — чтобы вовремя предотвратить, а не лечить».