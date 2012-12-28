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37 минут назад
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Ещё девять терапевтов собираются работать в поликлинике на Соколе

Поликлиника больницы «Свободный Сокол» открылась после капитального ремонта  — первого за 36 лет. Поликлиника обновлялась по поручению губернатора Липецкой области Игоря Артамонова.

Обновление поликлиники, которая находится на цокольном этаже дома №1 по улице Тамбовской, велось одновременно с капремонтом здания. В поликлинике заменены фасад, инженерные сети, внутренняя отделка, мебель. Она полностью переведена на электронный документооборот: оцифрованы карты пациентов, а врачи используют сервис-помощник «Аида», который обрабатывает и анализирует рентген- и КТ-снимки и ставит предварительные диагнозы. 

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«У нас есть возможность получить второе мнение. Теперь нам надо меньше времени, чтобы заполнить документы, и больше времени мы можем посвятить именно пациенту», — оценила ИИ-нововведение хирург Галина Овсянникова.

Узкими терапевтами поликлиника обеспечена полностью. Но ей не хватает врачей общего профиля. 

«Сразу девять новых терапевтов хотят прийти на работу в поликлинику на Соколе в Липецке. Заключили договор с Воронежским медуниверситетом — ждём специалистов в ближайшие два года и готовим хорошие условия. Отремонтировали их будущее место работы», – рассказал в своём Telegram-канале губернатор Игорь Артамонов и позвал сокольцев пройти диспансеризацию в специальном отделении медпрофилактики обновленной поликлиники:

 «Не пренебрегайте, друзья, приходите на раннее обследование — чтобы вовремя предотвратить, а не лечить».

Фото пресс-службы правительства Липецкой области
здравоохранение
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Алоизий
2 минуты назад
Узкими терапевтами обеспечили, а широкими терапевтами никак.
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Жизнь
23 минуты назад
Вот живем, за 36 лет ремонт первый раз. За это время плитку 10 раз переложили, асфальт 20 раз перекатали. Больных полно, а больницы и поликлиники не содержатся должным образом...
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Житель Сокола
32 минуты назад
Поликлиника не открылась. Двери закрыты. Приём ведут как и раньше в старом здании роддома.
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Ну, Ну..
25 минут назад
Спасибо. А то необходимо идти, а не знаем куда.
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