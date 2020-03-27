Общество
16 минут назад
Кафе, магазины, парикмахерские, аптеки: кто работает на следующей неделе
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В администрации области определили список предприятий, подпавших под ограничительные меры в связи с эпидемией коронавируса.
Общепит
С 28 марта по 5 апреля в Липецкой области работают кафе, рестораны, закусочные, бары, столовые, кафетерии при условии обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также с доставкой заказов на дом. Работают столовые и кафе внутри организаций для питания сотрудников. В этот список внесены и кафе при АЗС без посадочных мест в залах.
Не работают все остальные предприятия общественного питания с залами обслуживания, фудкорты в ТЦ и ТРЦ (даже на вынос), ночные клубы, кальянные, антикафе и караоке-бары.
Бытовые услуги
Работают автосервисы и автомойки, агентства ритуальных услуг. На выдачу существующих заказов будут открыты предприятия по ремонту обуви и ремонту одежды.
Не работают ателье за исключением тех, где из марли и нетканых материалов шьют защитные маски. Будут закрыты бани и сауны и вся бьюти-индустрия: парикмахерские, косметические кабинеты, маникюрные и педикюрные залы, массажные салоны, салоны красоты и spa-салоны, солярии. Не будут работать пункты по ремонту бытовой и компьютерной техники, часовые мастерские, предприятия, занимающиеся ремонтом и изготовлением мебели, ювелирных изделий, металлоизделий. Не примут заказы химчистки и прачечные.
Торговля
Работают продуктовые магазины, пункты выдачи интернет-магазинов, аптеки и оптики, салоны медтехники. Будут обслуживать покупателей хозяйственные магазины с товарами первой необходимости и детские магазины с ассортиментом товаров первой необходимости, а также продуктовые рынки. Не закроются нестационарные торговые объекты, продающие продукты питания. Будут открыты двери АЗС, магазинов автозапчастей, магазины, продающие семена м саженцы, а также магазин цветов при условии доставки товара.
На работают автосалоны, магазины бытовой техники, салоны связи. Должны быть закрыты косметические и парфюмерные магазины, а также магазины, торгующие непродовольственными товарами. Закроются пивные и строительные магазины, ТРЦ и ТЦ, торговые галереи (за исключением продуктовых магазинов) и непродовольственные рынки. Не будут работать ювелирные, мебельные и спортивные магазины, магазины зоотоваров, точки продаж строительных и отделочных материалов, одежды, ткани, обуви, кожгалантереи. Закроются табачные лавки. Не будут проводиться ярмарки.
С 28 марта по 5 апреля в Липецкой области работают кафе, рестораны, закусочные, бары, столовые, кафетерии при условии обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также с доставкой заказов на дом. Работают столовые и кафе внутри организаций для питания сотрудников. В этот список внесены и кафе при АЗС без посадочных мест в залах.
Не работают все остальные предприятия общественного питания с залами обслуживания, фудкорты в ТЦ и ТРЦ (даже на вынос), ночные клубы, кальянные, антикафе и караоке-бары.
Бытовые услуги
Работают автосервисы и автомойки, агентства ритуальных услуг. На выдачу существующих заказов будут открыты предприятия по ремонту обуви и ремонту одежды.
Не работают ателье за исключением тех, где из марли и нетканых материалов шьют защитные маски. Будут закрыты бани и сауны и вся бьюти-индустрия: парикмахерские, косметические кабинеты, маникюрные и педикюрные залы, массажные салоны, салоны красоты и spa-салоны, солярии. Не будут работать пункты по ремонту бытовой и компьютерной техники, часовые мастерские, предприятия, занимающиеся ремонтом и изготовлением мебели, ювелирных изделий, металлоизделий. Не примут заказы химчистки и прачечные.
Торговля
Работают продуктовые магазины, пункты выдачи интернет-магазинов, аптеки и оптики, салоны медтехники. Будут обслуживать покупателей хозяйственные магазины с товарами первой необходимости и детские магазины с ассортиментом товаров первой необходимости, а также продуктовые рынки. Не закроются нестационарные торговые объекты, продающие продукты питания. Будут открыты двери АЗС, магазинов автозапчастей, магазины, продающие семена м саженцы, а также магазин цветов при условии доставки товара.
На работают автосалоны, магазины бытовой техники, салоны связи. Должны быть закрыты косметические и парфюмерные магазины, а также магазины, торгующие непродовольственными товарами. Закроются пивные и строительные магазины, ТРЦ и ТЦ, торговые галереи (за исключением продуктовых магазинов) и непродовольственные рынки. Не будут работать ювелирные, мебельные и спортивные магазины, магазины зоотоваров, точки продаж строительных и отделочных материалов, одежды, ткани, обуви, кожгалантереи. Закроются табачные лавки. Не будут проводиться ярмарки.
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