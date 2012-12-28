Срок действия карты – когда подходит время замены

Банковская карта – это платежный инструмент, для которого банк определяет свой срок использования.

Срок действия можно найти на лицевой стороне карты: он указан рядом с номером карточки и именем ее держателя в формате «месяц/год». После истечения этого срока не получится проводить с помощью «пластика» платежи – потребуется перевыпуск карты. GOROD48 выяснил, как обновить банковскую карту и всегда ли финансовые учреждения настаивают на ее замене.Срок действия банковской карты – один из ключевых параметров. Его устанавливает банк при выпуске платежного инcтpумeнтa, дата укaзывaeтcя на плacтикoвoм нocитeлe (на лицeвoй или oбopoтнoй стороне) или в описании виртуальной карточки в личном кабинете. Пластик остаётся рабочим до самого последнего дня того месяца, который указан на карте. По истечении срока воспользоваться картой будет уже нельзя, хотя счет, где находятся деньги, остается рабочим. Но, чтобы пользоваться ими с помощью карты, нужна ее замена. Стоит помнить, банк сам определяет срок, в течение которого карта будет действовать – он может варьироваться от двух до 12 лет.По истечении срока действия банковская карта автоматически блокируется, а ее держателю становятся недоступными операции с помощью пластика по оплате товаров и услуг в торговых точках и интернете, денежным переводам, снятию наличных, пополнению счета по номеру карты. В банковском договоре может быть пункт об автоматическом продлении карты, тогда незадолго до окончания срока действия (примерно за месяц) финансовое учреждение сообщает клиенту о необходимости получить новую карту. Чаще всего банки используют СМС как основной канал оповещения о новой карте. Банк может предложить посетить отделение лично или заказать курьерскую доставку. Если автоматический выпуск карты не предусмотрен, в банк следует обратиться самому заранее. Сделать это лучше хотя бы за пару-тройку недель до предполагаемой даты блокировки – банку потребуется время для изготовления новой карты.Автоматическое продление срока действия карты без ее перевыпуска часть банков разрешила во время пандемии, в 2020 году, когда клиенты не всегда могли посетить офис. С 2022 года работу «просроченных» банковских карт разрешили подавляющее большинство банков.Следует помнить – пролонгацию «пластика» банки определяют сами: продление может касаться не всех карт и не навсегда. В некоторых финансовых учреждениях перевыпуск не предусмотрен лишь для отдельных платежных систем, срок продления также разный – на пять-семь, иногда 12 лет. В любом случае, когда дата срока действия подходит к концу, нужно связаться с банком и уточнить информацию – нужно получать новую карту или можно пользоваться старой. Специалисты подскажут – у карты статус «бессрочной», или она подлежит замене. При оформлении платежей по «бессрочной» карте, надо указывать срок, написанный на лицевой стороне старого пластика. Номер и CVC-код карточки остаются прежними.