Липецкая вечЁрка: забеременевшая от отца девочка, котлован на площади Победы и спасение рыбака

Сегодня, 14 марта, изнасиловавший 11-летнюю дочь отец выслушал приговор, липчанин пытается добиться того, чтобы с площади Победы исчез котлован, и близкие 76-летнего рыбака поблагодарили всех, кто участвовал в его спасаении.