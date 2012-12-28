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25 минут назад

Липецкая вечЁрка: забеременевшая от отца девочка, котлован на площади Победы и спасение рыбака

Сегодня, 14 марта, изнасиловавший 11-летнюю дочь отец выслушал приговор, липчанин пытается добиться того, чтобы с площади Победы исчез котлован, и близкие 76-летнего рыбака поблагодарили всех, кто участвовал в его спасаении.

Сегодня утром в области  вводился желтый уровень воздушной опасности, через час его отменили и день прошел спокойно, чего не скажешь о новостях.

Задонский районный суд вынес приговор 39-летнему отцу два года насиловавшему свою 11-летнюю дочь. Девочка в конце-концов забеременела. Но беременность замерла и ей сделали аборт.

Отец вину не признал, заявив, что дочь его оговорила. По совокупности статьей суд приговорил его к 21 году лишения свободы, с ограничением свободы на два года. Также он должен выплатить дочери миллион рублей компенсации морального вреда.

А в одной из липецких школ разбираются в конфликте первоклассницы и учительницы — девочка уверяет, что заслуженный педагог ударила ее по лицу. Учительница же настаивает, что школьница сама поцарапалась или ударилась.



Конфликт произошел в школьной столовой на глазах очевидцев, которые уже дают показания. В школе создали специальную комиссию, которая должна разобраться в произошедшем. Родители обратились в полицию, к делу подключились региональный Следком и прокуратура.

Новость набрала около сотни комментариев. Мнения читателей GOROD48 разделились, причем многие защищали педагога.

«Надоели неженки. Значит довела учителя. А родители быстрее жаловаться. Значит и сами в пушку», — считает Вовчик.

«Да, конечно, детей бить нельзя, но как еще привести в чувство человека в состоянии истерики? Разговоры? Бесполезно. Вызывать психбригаду? Смешно. Вот вам и инклюзивное образование», — добавила Алиса.

«Об меня в школе учитель труда сломал указку. Потом ещё дома мать шнуром от удлинителя по спине добавила. Хорошо, что школа воспитывала», — еще одно признание от zzloyzz.

«Как педагог знаю, что есть семьи, которые специально не идут на ПМПК, чтобы быть без диагноза (а значить без лечения и образования специального). С такими ребятами должны работать учителя, которые имеют спецпрофиль! И нужно это для ребенка! А тут очень жаль учителя», — написала Гражданка.

«Детей должны родители воспитывать. Учитель бесправен, в наш 3 класс перевели из элитной школы 6 детей. Так они весь класс перемутили. Оттуда выгнали, а в нашем классе учитель с 25-летним стажем с ними не может справиться. А родители считают, что их детки самые замечательные. Что делать учителю? А дети сейчас продвинутые, ничего не боятся. Надо что-то менять и становиться на сторону учителя!», — уверена я.

«С такими детьми очень тяжело работать. Сил и терпения учителю. Если родителям не нравится, пусть переводят своего ребёнка на домашнее обучение», — посоветовала Лиза.

«Браво комментаторы! Пишите, пока с вашими детками такого не произошло. И дети хороши, конечно, но и учителя, извините, сейчас тоже — будь здоров. Учить абсолютно не хотят», — вступился за девочку Ну ваще.

«Страшно жить в обществе, где считают пощечину ребенку нормой. Может, ребенок и с особенностями, но учитель, видимо, тоже», — добавила Катюша.

«Вас что, правда всех поголовно били учителя и родители? Дикость какая-то. В моем детстве словами доносили то, что нужно. Нормальные все росли и выросли. Родителей уважали и учителей тоже. А насилие — это зло», — резюмировал вот это да.

Еще немного и липчане смогут отменить первый юбилей со времени появления котлована на площади Победы. В 2016 году компания «Поликолор», получив разрешение на реконструкцию старого кинотеатра «Спутник», снесла здание. И с тех пор ничего стоящего на его месте сделать не смогла.

Липчанин Николай Лысов  направил прокурору коллективное письмо с требованием изъять земельный участок у собственника в связи с нецелевым его использованием.

А прокуратура переслала письмо в мэрию, то есть тем людям, на которых липчанин, собственно говоря, и жаловался. Лысов получил ответ от вице-мэра Светланы Сурмий, которая ему сообщила, что закон не устанавливает срок реализации проектов планировки и проектов межевания территорий. А  у органов государственного земельного надзора нет сведений о нецелевом использовании компанией «Поликолор» земельного участка. Бизнесмены же в очередной раз делают попытку построить двухэтажный административно-торговый центр.

В такой ситуации, наверное, нарушителями разве что можно признать уток, которые облюбовали озеро, образовавшееся в котловане.

«А еще боремся за самый лучший город России, и за «я хочу здесь жить!», — возмутилась Елена.

«Сделайте там уже сквер и всё», — попросила book.

«Да может хватит нам этих торговых центров! Площадь Победы! И так с одной стороны торговля! Пусть хоть чуть зелени будет!», — добавил Гость.

«Странная история получается. Организация взяла у города кинотеатр под восстановление, мало того, что не восстановила, но и полностью его разрушила. Организация ничего не собиралась восстанавливать, значит, это мошенничество. Почему город не может наказать за это и забрать этот участок?», — изумилась Мимо проходила.

«Приходите на улицу Плеханова. Под боком у Правобережного суда многолетний котлован. Там уже рыба плавает, лягушки квакают. Беспредел», — сообщил Мда.

«В центре города забор и свинарник! А у на 80 лет Победы!», — напомнила Ирина.

Зато с ремонтом самого красивого в Липецке подземного перехода, который находится рядом с Нижним парком, пока никаких проблем нет. Работы из графика не выбиваются. Когда совсем потеплеет, начнется реставрации мозаики и укладка террасных полов. Но делать это будут москвичи и краснодарцы. В Липецке, к сожалению, таких профессионалов нет.

На пруду в селе Фащевка 12 марта под лед провалился 76-летний рыбак. Пока спасатели ехали на вызов, те, кто был рядом, вытащили мужчину из воды.

«Женщина, которая услышала крики о помощи вызвала МЧС. Девушка Анна, которая, рискуя своей жизнью и выходя на тонкий лед, не побоялась и ползла к нему, привязанная веревкой, вытащила его за куртку. Александр и его товарищи, соседи тянули ее за веревку. Низкий поклон всем неравнодушным, кто оказался в тот момент рядом, кто спас в беде. Нет таких слов благодарности за их подвиг! Также выражаем огромную благодарность службе спасения и скорой помощи!», — поблагодарила участников спасения рыбака его родственница .

В выходные погода испортится. Завтра в Липецке, по прогнозам синоптиков, ожидаются дожди, столбики термометров не поднимутся выше +9 градусов.
вечЁрка
изнасилование
благоустройство
происшествия на воде
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