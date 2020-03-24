51 минуту назад
Даже председатель департамента образования не может зайти в «Электронный дневник»
Сегодня журналистам показали, как в городских школах и колледжах в условиях карантина по коронавирусу работает система дистанционного образования. Председатель департамента образования администрации Липецка Светлана Бедрова признала, что система работает с шероховатостями и ответила на самые частые претензии родителей школьников.
- Вчера школа вышла с каникул и начала полностью работать дистанционно. Мы оперативно подключили к платформе детей и начали их учить. Никаких технических трудностей у нас не возникло, - заверяет директор школы №48 Анатолий Шумов. - Пока на платформе работают 9-е и 11-ые классы, скоро подключим 10-е классы. В первую очередь через «Moodle» ведем уроки по тем предметам, которые нужны для сдачи ОГЭ и ЕГЭ. Ученики других классов работают через региональную систему «Электронная школа», где учителя выкладывают задания, ссылки на платформы с уроками и материалами и ученики присылают педагогам выполненные задания на электронную почту.
Одна из систем, которая помогает учителям в работе — «Учи.ру». Многие родители жалуются, что часть заданий в системе можно выполнить только после оплаты. Анатолий Шумов рекомендовал не использовать этот сервис полностью, а проходить только ту часть, которую можно получить без регистрации. Да и учителям, по его словам, надо задавать упражнения из бесплатной части. «Платно в системе можно выполнить только контрольные работы. Эта часть сервиса нам, в принципе, и не нужна, так как все проверочные работы не индивидуальны, и дети могут легко друг у друга списать. Так что платный функционал нам и так бесполезен», утверждает Анатолий Шумов.
Также директор школы №48 парировал жалобы родителей на ограниченный функционал региональной системы дистанционного обучения. Родители школьников жалуются, что при отправке выполненного домашнего задания можно прикрепить только один файл, а зачастую домашняя работа — это 8-10 тетрадных листов. Как быть?
- Здесь, родители, конечно, немножко утрируют, - говорит Анатолий Шумов. - Учителя извещены о том, что объем домашнего задания по каждому предмету должен быть рассчитан на 15-20 минут выполнения. Ученики старших классов, которые получают более объемные задания, могут и умеют пересылать сжатые файлы. А ученикам 1-7 классов мы вообще даем элементарные короткие домашние задания. Да и бумажный вариант выполнения заданий — в тетради — никто не отменял. В конце концов, у нас даже первоклашки научились присылать фото выполненных в тетрадях заданий своим учителям в WhatsApp. Хотя мы не рекомендуем учителям пользоваться мессенждерами.
Еще одна претензия от родителей школьников — ленивые учителя. Читатели GOROD48 жаловались, что учителям неважно как и в каком объеме школьник выполнит задание: «Вы только загрузите какой-нибудь файл в ответ. Нам ведь главное — отчитаться». Светлана Бедрова, назвала такие утверждения фантазиями взрослых: скорее всего, они что-то неправильно поняли.
А вот спорить с тем, что ресурсы «виснут», председатель департамента образования не стала. Сама Светлана Бедрова не всегда может попасть в «Электронный дневник». Председатель департамента образования говорит, что ресурсы — и региональные, и федеральные — работают на пределе и не могут выдержать наплыв посетителей.
- Я сама вчера не могла зайти к сыну в «Электронный дневник». Ни утром, ни вечером, - рассказала GOROD48 Светлана Бедрова. - Если возникают технические проблемы, то родители могут обращаться к школьным операторам за консультацией. На уровне же департамента пока не были озвучены технические проблемы ни по одной школе. Родители успешно получают информацию от школьных операторов и системных администраторов. Да, мы знаем, что есть проблема с доступом к урокам по ссылкам. Это происходит, опять же, из-за повышенной нагрузки на системы. Мы сейчас решаем все эти проблемы в ручном режиме. Пока сложно оценивать корректность работы дистанционной системы: только вчера к ней подключилось 30 школ, скоро подключатся еще 18 (всего в Липецке работает 61 школа). Мониторим обращения от учителей и родителей. Планируем собрать директоров и решить самые важные возникшие по дистанционному образованию вопросы.
Сейчас Instagram Светланы Бедровой завален сообщениями от родителей из-за проблем с дистанционным образованием.
- Родители, во-первых, очень волнуются, что они не смогут уследить за детьми — учатся те дома или нет. Во-вторых, есть сложности в начальные школе: как посадить детей за компьютеры. Тут стоит помнить, что бумажный вариант выполнения заданий никто не отменял, можно также использовать тетради и учебники. Также случается, что дома нет компьютера или интернета. В таких случаях можно выполнить задания письменно и принести тетрадки на проверку в школу, - перечисляет Светлана Бедрова. - Дистанционное обучение — это не обязательно использование компьютера. Это просто иная форма диалога с преподавателем.
Именно такая форма — тетради на проверку — активно используется в школе №51. На вахте можно оставить тетради с выполненной «домашкой» и забрать их уже с оценкой. Помимо этого, в школе №51 применяют и современные технологии. Например, учительница английского языка Ольга Клименко использует для онлайн-консультаций Skype: с его помощью она вместе с небольшими группами школьников отрабатывает говорение. Кроме того, Ольга Клименко использует свой опыт YouTube-блогера. Педагог записывает видеоуроки с подробным объяснением материала, понятные и родителям, и школьникам.
Также в школе используют образовательную платформу «Сбербанка». Школа №51 стала одной из трех городских школ, которая в рамках пилота по пяти регионам России, получила доступ к сервису банка. Образовательная платформа ясна даже на интуитивном уровне. Сперва учитель и методист на основе учебной программы по предмету разрабатывают онлайн-уроки. Они могут содержать и письменные пояснения, и видеоролики. Каждый ученик в удобное ему время знакомится с материалом и выполняет задания. В случае, если у школьника возникают сложности, он через платформу связывается с учителем. В любой удобный момент школьник может и повторить пройденный материал, и «убежать» вперед по программе. Единственное условие — на изучение и выполнение заданий установлен временной интервал.
- Нам очень повезло, что мы одними из первых получили доступ к образовательной платформе. Причем бесплатно. Считаю, что именно за таким персональным обучением — где каждый выполняет задания в своем темпе и может получить разъяснения в чате — будущее, - предполагает Светлана Бедрова.
А сейчас дистанционное обучение — головная боль родителей. Особенно, если их дети учатся в младших классах. Светлана Бедрова признает, придется делать уроки втроем — школьник, родитель и учитель.
- Да, у младшеклассников могут возникнуть проблемы в работе с компьютером, по срокам пребывания за монитором. Сейчас в первых классах проходят простейшие задачи, чтение небольших текстов и письмо. Думаю, что с этими заданиями первоклассник на этапе дистанционного обучения может успешно справиться. Конечно, помощь родителей никто не отменял, здесь она понадобится, - считает Светлана Бедрова.
...А вот у студентов липецкого индустриально-строительного колледжа проблем с дистанционным образованием нет. Третий курс спокойно проходит производственную практику на предприятиях, а студенты первого и второго курса изучают теорию. Кстати, на онлайн-занятия студенты колледжа «ходят» активнее, чем на офлайн: в группе из 25 человек 24 были онлайн на «паре» по аппаратному и программному обеспечению ПК и серверов.
Мастер производственного обучения Игорь Мазуренко дает уроки студентам через Skype. Потом все видеоматериалы с пояснениями выкладывают в группы для студентов. Единственная сложность, с которой столкнулись преподаватели — отсутствие личного контакта со студентам: многим педагогам привычнее и приятнее рассказывать свою тему живому человеку, а не монитору ноутбука.
НАДО
Андрей
тик
Егор