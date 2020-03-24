Даже председатель департамента образования не может зайти в «Электронный дневник»

Сегодня журналистам показали, как в городских школах и колледжах в условиях карантина по коронавирусу работает система дистанционного образования. Председатель департамента образования администрации Липецка Светлана Бедрова признала, что система работает с шероховатостями и ответила на самые частые претензии родителей школьников.

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