В Липецке запретят оплату проезда в общественном транспорта за наличные

Такое распоряжение принято главой Липецка Евгенией Уваркиной.

Сегодня в Липецком горсовете при обсуждении изменения параметров городского бюджета депутат Екатерина Пинаева попросила выделить деньги на приобретение медицинских масок для группы риска - пожилых людей - на период эпидемии коронавируса:



- Их надо или купить, или пошить за счет бюджетных средств и раздать людям.



Отвечать на вопрос взялась глава Липецка Евгения Уваркина:



- Городским оперативным штабом по коронавирусу поставлена задача сбора средств для этой цели для всех наших подведомственных учреждений. Ситуация будет тяжелой и дальше будет нарастать. Нам поэтому нужно снизить пиковый рос заболевших, растянуть этот процесс во времени. Мы решили централизованно приобрести средства индивидуальной защиты населения. Для региона Минпромторг выделит дополнительно 112 тысяч масок, но этого будет явно недостаточно.



По словам Евгении Уваркиной, в целях уменьшения заболеваемости с 3 апреля в общественном транспорте будет запрещена оплата проезда наличными, так как такой способ расчетов - самый быстрый вариант распространения инфекции.



- Транспортные карты будут продаваться на кассах всех сетевых магазинов, - сказала глава Липецка.



Евгения Уваркина сообщила также, что в мэрии и подведомственных организациях максимально возможное количество сотрудников будет отправлено на работу в удаленном доступе.



- Я прошу всех пенсионеров, беременных женщин уйти в режим самоизоляции, - обратилась к липчанам Евгения Уваркина.



Главу Липецка поддержала депутат Вера Урываева. Самый богатый (по декларации) парламентарий, владелец сети магазинов «Эталон» призвала предпринимателей закрыть торговые объекты на время нерабочей недели. Сославшись на пример Италии, она буквально возопила о необходимости самоконтроля в это непростое время:



- Вы что, хотите гробы увидеть? Где наша русская душа? Где солидарность?



Из сообщения председателя департамента финансов мэрии Татьяны Григоровой следовало, что по доходам бюджет Липецка увеличивается на 73,9 млн рублей, по расходам - на 140,3 миллиона. Средства потратят, в том числе, на отлов и содержание безнадзорных животных (13 млн рублей), переселение из ветхого и аварийного жилья (52,2 млн рублей), строительство моста в поселке Новая Жизнь (261,1 млн рублей), строительство и реконструкцию муниципальных объектов (117 млн рублей).



В итоге муниципальный бюджет на 2020 год по доходам составит 13 млрд рублей, по расходам - 13,7 миллиарда.