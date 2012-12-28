72-летняя ельчанка продала квартиру и перевела на «безопасные счета» 4,2 миллиона рублей
Липчанка с помощью поддельных свидетельств о рождении близнецов получила пособия и материнский капитал
Неделя 48
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сегодня, 08:00
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Всё хорошо у нас и это придётся долго нам терпеть
Итоги недели.
А потом «Губернатор сообщил об отмене парада 9 мая» из соображений безопасности в Липецке и Ельце (ранее парады отменялись лишь однажды, — во время коронавирусной эпидемии в 2020 году). Не будет в Липецке и шествия «Бессмертного полка». Руководитель регионального отделения «Бессмертного полка» Павел Полуротов сообщил возможных альтернативах: предприятиям и организациям рекомендовано сделать «Стену памяти», на которой можно разместить портреты ветеранов, в школах провести тематические линейки и утренники, а «Разговоры о важном» 6 мая рекомендовано начать с рассказа об акции «Бессмертный полк». Приветствуются портреты фронтовиков на личном и общественном транспорте, принты с их изображениями на одежде. Есть и вовсе спорная инициатива: на какое-то время заменить фотографиями ветеранов аватарки в соцсетях.
Еще одна инициатива — бесплатный проезд в маршрутках для ветеранов войны и несовершеннолетних узников фашистских лагерей с 3 по 12 мая — вызвала недоумение у читателей.
— А где вы ветеранов-то сейчас увидите?! Даже тем кому во время войны было 5 лет сейчас 85... Кому же ездить бесплатно? — удивился Гость.
— Кого вы собрались возить? Самому молодому участнику ВОВ на начало войны было 17 лет — год рождения 1924. На сегодня ему уже 100 лет. Им давно уже надо было сделать бесплатный проезд, и не только в эти дни. А то сделали одолжение, не смешите людей, — добавил 1.
К слову, «В Липецкой области остался всего 101 фронтовик» и 183 узника концлагерей.
Главные события Дня Победы развернутся в парках города. А вот Первомая не будет ни в каком виде: последнее шествие в этот день в Липецке прошло в 2019 году. В парках развлекательных программ не готовят, сославшись на Страстную неделю. Впрочем, одна традиция осталась: «Фонтаны в Липецке включат в 10 утра 1 мая».
В норвежских тюрьмах все сурово:
коль провинился, не серчай,
отправят в карцер, где не ловит
вайфай
Уборка кладбищ и уборка города стали главными темами оперативного совещания в мэрии в минувший понедельник.
— Пасха в этом году — 5 мая, Красная горка — 12 мая, Радоница — 14. Во все эти даты кладбища посещает много людей. К пасхальным праздникам на всех на них мы наведем порядок, все они будут готовы, — отрапортовал директор МБУ «Ритуальные услуги Липецка» Евгений Лепекин.
Город усиленно скребут и метут, пытаясь к 1 мая убрать с улиц и тротуаров грязь, оставшуюся от 36,5 тысячи тонн пескосоляной смеси, насыпанных зимой. Успеют ли с оглядкой на то, что из муниципального управления благоустройства с начала года уволились 37 человек рабочих специальностей. Почему? Потому, что «У дворников и грузчиков МБУ «Управление благоустройства Липецка» заканчиваются сроки исправительных работ».
Все плохо с восстановлением благоустройства в летнем варианте в местах ремонтно-восстановительных работ ресурсных организаций. Эту работу они должны были закончить к 1 мая, но из «зимнего варианта» (с восстановлением асфальта, плитки и газонов) «Квадра» перевела на прошлой неделе всего две раскопки из оставшихся за ней 29-ти, а «РВК-Липецк» — шесть из 96-ти. Департамент развития территории мэрии начал штрафовать нерадивых предпринимателей за нарушение Правил благоустройства. «Так называемые тэги на стенах здания могут обойтись их собственникам или арендаторам в 20 тысяч рублей»: за такие художества полагается штраф.
— У же камер наблюдения на каждом углу больше, чем самих углов. Почему не штрафовать тех, кто этой ерундой занимается? Делать людям нечего, как потом их иероглифы оттирать? — возмутился наш читатель, и оказался не одиноким в своем мнении.
Но хуже всего дела — во дворах. Мэрию абсолютно не удовлетворяет повсеместное уклонение управляющих компаний от участия в новой муниципальной программе «Ремонт двора», предусматривающей 90-процентное софинасирование расходов из бюджета. Так, по актам выбраковки УК на прошлой неделе спилили всего пять аварийных деревьев. Между тем «управляшкам» нужно снести еще порядка 2 700 мертвых деревьев, представляющих опасность для людей.
— Нет никакой активности УК абсолютно, — констатировал бездеятельность УК председатель департамента ЖКХ Сергей Ходяков.
Выяснилось, что «Программу «Ремонт двора» игнорируют 14 управляющих компаний в Липецке». Примечательно, что делают это УК из числа аутсайдеров рейтинга по содержанию общего имущества домов и дворов. Так жильцов более 600 многоэтажек коммерсанты лишили всяких перспектив на наведение порядка во дворах. Меж тем 100-миллионный бюджет этой программы с 90-процентное софинансирование из городской казны «управляшкам» предполагает снос и опиловку сухостоя, асфальтирование проездов, ремонт детского и спортивного оборудования, обновление контейнерных площадок.
— Итог: бизнес процветает, а порядка и чистоты нет, — резюмировал Горожанин Липецка.
На совещании с руководителями УК Сергей Ходяков сообщил о нескольких известных ему случаях, когда во время объявления воздушной тревоги в 23 часа 19 апреля жители многоэтажек выскочили ночью на улицу по полученной команде «умных домофонов» уйти в укрытия. Которые, как и следовало ожидать, были закрытыми. Бенефициар нескольких УК Алексей Клюев в ответ сослался на уроки ОБЖ и сказал, что лучше пользоваться правилом трех стен, то есть в случае воздушной тревоги нужно просто уйти из помещений с окнами в глубину квартиры.
Под укрытия в Липецке пригодны подвалы 1 555 многоквартирных домов из 2 910 существующих, при этом часть технических помещений подтоплена нечистотами или водой, некоторые захламлены или не освещены. На состоявшейся в минувший вторник сессии облсовета, кстати, на ремонт изношенных коммуникаций в многоэтажках выделили миллиард рублей.
Выборы в России —
безнадёжный квест,
я на кандидатах
ставлю жирный крест
А сессия горсовета официально запустила процедуру выборов главы Липецка. «К 25 июня Липецкий горсовет должен либо продлить полномочия Евгении Уваркиной, либо выбрать нового мэра». Прием документов от соискателей на должность начнется 6 мая.
Новость активно комментировали.
— Пусть попробует мэром побыть кто-то другой. Хуже уже не будет, а вдруг лучше будет. Поработала — дай другому, — написала Злата.
— Попробуйте удержаться на плаву в такой обстановке. Уваркиной нужно давать медаль за героизм. А вы сидите на диване, в носу ковыряете и мечтаете о райской жизни. Поэтому и всё, чем вы недовольны и происходит. Один человек не может вытянуть такой груз, так что нужно всем миром помогать, а не палки в колёса вставлять, — вступилась за действующего главу города Светлая.
— Выбирать должен народ! Жители города, — сказал как отрезал Я.
В Липецке не найти ни одного человека, у которого бы не сформировалось какого-то определенного отношения к Евгении Уваркиной. Для кого-то она — руководитель со знаком плюс, для кого-то — со знаком минус. В ком-то говорит сексизм, кто-то рассуждает с позиции диванного критика, у кого-то нет понимания пределов полномочий мэрии или наличия средств на всевозможные хотелки. Есть столкнувшиеся с бюрократизмом и волокитой. Есть те, кто считает, что в любую дырку должен заглянуть лично мэр. Есть те, кто не видит у мэра необходимого образования и опыта для решения копившихся десятилетиями проблем. Одним не нравится ее темперамент, другим — шараханье чиновников от одного замысла к другому, неумение оперативно решать задачи, третьи пребывают в восхищении от преобразований последних лет, от нового облика парков и улиц. Но равнодушных к Уваркиной точно нет.
Вот как быть, к примеру, с исполнением 44-го федерального закона о закупках, по которому кто дает меньшую цену за работу, тот и получает контракт, будь он только начальником печати и калькулятора? По этой причине исполнителями работ часто становятся абсолютно левые конторы с понятными результатами по итогу. Вот и сейчас компании «Севен Холдинг» упала на торгах по ремонту дороги по улице Бурлакова в Дачном на 26% от изначальных 14 млн рублей, а компания «Труженик» сбросила сразу 41% от цены контракта на изготовление и установку 20 остановочных павильонов на улицах Студеновской, Гагарина, Московской, Стаханова. «Подрядчики мэрии опять демпингуют», и Евгения Уваркина опасается повторения срывов контрактов.
— Тот, кто подписывает контракт, должен нести конкретную материальную ответственность. А то одни опасения и прочие эмоции, — написал по этому поводу Гость.
А с кого спросить за побелевшую речку Липовку, которая стала зловонной жижей по всему течению? С городских экологов? А они вам скажут, что не имеют никаких прав проверить ситуацию со сбросом отходов ни на пивзаводе, ни на молзаводе — весь бизнес вот уже третий год находится под мораторием на проверки, как меры защиты от санкций! «Кто устроил шанхай на улице Горького?», обустроив мини-рынок и засыпав щебнем отведенную под озеленение землю муниципалитета. Жильцы стоящей рядом пятиэтажки считают, что предприниматель Георгия Пещерова, но он отвечает, что никто не поймал его за руку! И чиновники думают, что на их обращение в полицию просто махнут рукой.
Проблем, конечно, много. Нет денег на давным-давно, еще при мэре Иванове, затеянную набережную? Значит, ее за несколько лет построят инвесторы по программе комплексного развития территории! Липецку необходимы как воздух новые дороги, которые бы связали Сокол с Петровским мостом без заезда в центр, микрорайоны «Елецкий» и «Университетский», район Опытной станции с улицей Гагарина, еще один мост с правого на левый берег… К счастью, один нужный проект должны реализовать в этом и следующем году: «Улицу Белана соединят с Воронежским шоссе».
«По первой обновленной трамвайной линии в Липецке пассажиры поедут 20 июня». На этой неделе «У Октябрьского рынка на стыках между дорогой и новыми рельсами появилась плитка» — теперь через этот участок дороги машины и автобусы проезжают, почти не сбрасывая скорость, как это было еще неделю назад из-за боязни убить подвеску и погнуть диски. Вчера, кстати, концессионер начал менять рельсы еще на одном радиусе новой ветки — на перекрестке улиц Меркулова и Катукова.
На прошлой неделе мы рассказывали, как жильцы молодоженки на улице Юных Натуралистов, 14 защитились баррикадой от хлынувшего через их дворы после перекрытия улицы Папина для замены своей трубы «Квадрой» потока машин. А на этой история продолжилась: на параллельной Юным Натуралистам улице Перова цепью старых шин местная жительница превратила двухстороннее движение транспорта в реверсивное. Чтобы проехать сузившийся участок, один поток машин вынужденно пропускает другой, встречный.
— Я сделала это для людей, для детей, — заявила GOROD48 автор баррикады Виктория, хозяйка частного дома. В начале заграждения Виктория поставила стул и усадила на него мягкую игрушку-льва, заменившую собой дорожный знак 1.23 «Осторожно, дети».
А в центре города жители многоэтажек, попавших в зону действия платной парковки, готовятся отражать наплыв в свои дворы любителей припарковаться на халяву. «Будем выгонять из нашего двора чужаков на автомобилях!» — заявил GOROD48 старший по дому №15 по улице Ленина Анатолий Лисица (он и его соседи будут первыми в Липецке, кто перегородит свой двор шлагбаумами).
Кандидатура ваша снята —
у нас нельзя без компромата
На этой неделе Волжский районный суд Саратова продлил на два месяца срок содержания под стражей липецкой предпринимательнице Ирине Кретовой, а также двум ее помощникам. Липчанам инкриминируют ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере»). Напомним, что липецкую троицу задержали в Саратове в конце февраля оперативники регионального управления ФСБ. Следствие считает, что они нанесли государству ущерб в 10 млн рублей при исполнении муниципального контракта на отлов и стерилизацию бродячих животных.
Президент оренбургского АНО по защите животных «Мы нашли вам друга» Татьяна Романова сообщила GOROD48, что семь месяцев собирала компромат на Кретову, а после того, как передала материалы силовикам, ту арестовали. По ее словам, липецкая зоозащитница жутко демпинговала на торгах по отлову животных по всей стране, а потом пользовалась тем, что заказчики должным образом не контролировали работу собаколовов. Поэтому одну и ту же собаку можно было продать по нескольку раз. Рекорд принадлежит дворняжке, фигурировавшей в отчетах подрядчика аж 22 раза!
По мнению Романовой, решить проблему роста популяции бродячих собак можно в четыре шага. Во-первых, отказаться от экспериментальной программы ОСВВ. В-вторых, за счет бюджета бесплатно стерилизовать, как в Питере, любую собаку по заявлению хозяев. В-третьих, нужно выбраковывать и усыплять животных, проявляющих агрессию. И, наконец, финансировать из бюджета собачьи приюты, которые заинтересованы в пристройке собак в хорошие руки (по заключаемым сейчас контрактам собаки в приютах могут находиться не больше двух месяцев).
Тем временем липецкому приюту «Счастливый берег» (формально принадлежит предпринимательнице Татьяне Двуреченской, двоюродной сестре Кретовой) дали отсрочку на прекращение аренды на три месяца. За это время нужно пристроить 400 животных.
Сейчас в силе — контракт УГС Липецка с тербунским ИП Ульшин Г.Н. — полный пакет услуг на собаку обходится городскому бюджету в 12 585 рубля. Срок оказания услуг — до 15 ноября этого года.
Ну и ну!
«СК распространил ориентировку о розыске пропавшего заместителя транспортного прокурора области», 48-летнего Сергея Коняева. Он 18 апреля уехал из дома на автомобиле марки «HONDA CR-V» и пропал вместе с машиной без вести. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «убийство». По одной из версий, речь может идти о суициде. По крайней мере, прокурора искали даже в реке. Это, кстати, не единственный случай пропажи работника прокуратуры. В сентября 2010 года пропадал заместитель прокурора Правобережного района Липецка Андрей Асташов. Но тогда была совсем другая история.
Сразу два поджога случилось на этой неделе. Ночью 22 апреля кто-то подпалил двери одной квартиры в доме № 2 по улице Циолковского, но в итоге на лестничной площадке выгорели и три соседних. Подозреваемый задержан. Свои действия он объяснил злостью на знакомую, которая прекратила с ним отношения. А вечером 25 апреля «24-летний липчанин поджег «Пятерочку» в Кулешовке».
«17-летнюю данковчанку арестовали на месяц по подозрению в приготовлении теракта». Следствие вменяет девушке подготовку к поджогу военкомата в Данкове. Еще одна несовершеннолетняя, на этот раз жительница Подмосковья, стала курьером у телефонных мошенников и похитила 710 тысяч рублей у липецких пенсионерок.
«Сотрудница Росздравнадзора по Липецкой области спрятала квартиру в Греции». За нарушение антикоррупционного законодательства она ушла с работы по собственному желанию, но прокуратура изменила статью увольнения — в связи с утратой доверия.
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