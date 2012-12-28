Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Умерла пострадавшая при атаке БПЛА в Липецком округе Светлана Орехова
Происшествия
С липецких АЗС ушли волонтёры
Общество
Сегодня в Липецке: денег в экономике всё больше, а в карманах – меньше, верный способ победить бензиновый кризис
Общество
В Липецке покончили с незаконной торговлей из автолавок молочным и кондитерским фальсификатом
Общество
27-летняя липчанка сломала липы во время ссоры с парнем — ей вменяют вандализм
Происшествия
Инспектор ДПС с напарником спас сестру из горящего дома
Происшествия
Тяжёлораненый участник СВО добился выплаты через суд
Общество
Дело о потасовке в баре ушло в суд
Общество
С сестёр-обнальщиц взыскали 20 миллионов рублей
Происшествия
Липецкие предприниматели уже получили 35 автоштрафов
Общество
Читать все
В Липецкой области остановились цены на бензин
Экономика
Тяжёлораненый участник СВО добился выплаты через суд
Общество
Шестеро грязинцев остались без прав: их они получили по липовым медсправкам
Общество
31-летняя данковчанка больше года обкрадывала сожителя матери, пока тот был на СВО: она получила три года условно
Общество
Экс-главный тренер «Металлурга» возглавил «Атом»
Спорт
В Липецкой области пройдут небольшие дожди
Погода в Липецке
Летним верандам при кафе и ресторанах в Липецке разрешение на работу будут выдавать раз в пять лет
Общество
Статистика: прибыль получили две трети предприятий
Общество
С сестёр-обнальщиц взыскали 20 миллионов рублей
Происшествия
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
Общество
2141
сегодня, 16:10
7

Тяжёлораненый участник СВО добился выплаты через суд

Изначально Центр социальной защиты населения Липецкой области отказал мужчине в региональной выплате по ранению.

Грязинский городской суд рассмотрел иск 46-летнего участника СВО, которому Центр социальной защиты населения Липецкой области отказал в единовременной социальной выплате по ранению, предусмотренной региональным законодательством.

Отказ был аргументирован тем, что раненый не представил доказательства его проживания на территории области, что является обязательным условием региональной выплаты. Но при этом прописка у мужчины в Липецкой области имелась — этот факт был подтверждён в суде.

«Мужчина родился в Липецке, в 2023 году заключил контракт о прохождении службы в зоне СВО. Получил тяжелое ранение, после чего был признан негодным к службе. На территории Липецкой области ему был выдан паспорт, свидетельство о браке, все регистрации по месту жительства относятся к Липецкой области. Именно здесь мужчина заключал контракт о военной службе. И, наконец, судом получена справка из полиции, согласно которой с 2021 года и по настоящее время мужчина с супругой проживает в селе Казинка Грязинского округа», — сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Требования мужчины суд полностью удовлетворил: факт проживания в Липецкой области на даты получения ранения нашел бесспорное подтверждение.
спецоперация
суд
31
5
3
13
3

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Тур
31 минуту назад
Не понятно, а если житель Липецкой области заключил контракт с другого региона(коих очень много)и при получении ранения, ему где будут выплачивать и будут ли?
Ответить
-
сегодня, 18:16
Бедные налогоплательщики
Ответить
Горожанка
сегодня, 18:04
Не поняла, как ещё можно доказать проживание, какие аргументы в таком случае предоставила соц защита.
Ответить
Жесть
сегодня, 17:19
Прописан - доказывай, не прописан - тоже, доказывай проживание. А контракт заключил в Липецкой области, что не доказательство???
Ответить
Злой.
сегодня, 16:31
А то соц. Защита сама не могла проверить. Сидят бюрократы.
Ответить
Житель
сегодня, 17:27
Клеркам все равно, кто перед ними. А вот куда руководство смотрит...
Ответить
Добрый
сегодня, 17:17
А то ты знаешь что делала соцзащита! Сидит советчик!
Ответить
Рекомендуем
Общество
Ипотечные каникулы, аптеки на колесах — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Сразу три новых штамма гриппа попадут в область осенью
Говорит Липецк
Гладиолусы, перелом и чужой портфель: липчане рассказали о своем первом дне в школе
Общество
Мэрия нашла деньги на проект благоустройства 4-го этапа Молодежного парка
Экономика
Липецкая область — на 64 месте по росту потребительского спроса
Спорт
Кровь, пот и сила духа — в Липецке прошел масштабный фестиваль единоборств
Общество
Липчане начали получать «письма счастья» за превышение скорости на двух улицах Липецка
Экономика
Инфляция в Липецкой области составила за полгода 4%
Общество
В липецкий РУМ едут учиться со всей страны
Говорит Липецк
Расскажите про свой самый счастливый день?
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить