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Общество
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сегодня, 16:10
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Тяжёлораненый участник СВО добился выплаты через суд
Изначально Центр социальной защиты населения Липецкой области отказал мужчине в региональной выплате по ранению.
Отказ был аргументирован тем, что раненый не представил доказательства его проживания на территории области, что является обязательным условием региональной выплаты. Но при этом прописка у мужчины в Липецкой области имелась — этот факт был подтверждён в суде.
«Мужчина родился в Липецке, в 2023 году заключил контракт о прохождении службы в зоне СВО. Получил тяжелое ранение, после чего был признан негодным к службе. На территории Липецкой области ему был выдан паспорт, свидетельство о браке, все регистрации по месту жительства относятся к Липецкой области. Именно здесь мужчина заключал контракт о военной службе. И, наконец, судом получена справка из полиции, согласно которой с 2021 года и по настоящее время мужчина с супругой проживает в селе Казинка Грязинского округа», — сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.
Требования мужчины суд полностью удовлетворил: факт проживания в Липецкой области на даты получения ранения нашел бесспорное подтверждение.
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