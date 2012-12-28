Тяжёлораненый участник СВО добился выплаты через суд

Изначально Центр социальной защиты населения Липецкой области отказал мужчине в региональной выплате по ранению.

Грязинский городской суд рассмотрел иск 46-летнего участника СВО, которому Центр социальной защиты населения Липецкой области отказал в единовременной социальной выплате по ранению, предусмотренной региональным законодательством.Отказ был аргументирован тем, что раненый не представил доказательства его проживания на территории области, что является обязательным условием региональной выплаты. Но при этом прописка у мужчины в Липецкой области имелась — этот факт был подтверждён в суде.«Мужчина родился в Липецке, в 2023 году заключил контракт о прохождении службы в зоне СВО. Получил тяжелое ранение, после чего был признан негодным к службе. На территории Липецкой области ему был выдан паспорт, свидетельство о браке, все регистрации по месту жительства относятся к Липецкой области. Именно здесь мужчина заключал контракт о военной службе. И, наконец, судом получена справка из полиции, согласно которой с 2021 года и по настоящее время мужчина с супругой проживает в селе Казинка Грязинского округа», — сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.Требования мужчины суд полностью удовлетворил: факт проживания в Липецкой области на даты получения ранения нашел бесспорное подтверждение.