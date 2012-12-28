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Общество
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сегодня, 17:30
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Шестеро грязинцев остались без прав: их они получили по липовым медсправкам
По объяснениям врача-терапевта, чьи подпись и личная печать стояли на бланках, он не работает в медицинском центре с 2022 года.
«Для получения прав водители представили в подразделение ГИБДД медицинские заключения об отсутствии противопоказаний к управлению транспортом. Но на момент выдачи заключений медицинский центр свою деятельность не осуществлял. Согласно объяснениям врача-терапевта, чьи подпись и личная печать стояли на бланках, он не работает в медицинском центре с 2022 года», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
В результате медицинские заключения и водительские удостоверения были признаны недействительными и подлежат аннулированию. Водителей обязали сдать права в ГАИ.
Случаи получения и замены прав по липовым справкам уже были. Ранее Тербунский районный суд оштрафовал на 25 000 рублей 39-летнего жителя Воловского округа за использование поддельной медсправки. В апреле 2025 года мужчина приобрёл подложную медсправку и использовал её при прохождении процедуры замены водительского удостоверения по истечении срока его действия.
А 19-летний тербунец купил в интернете поддельное медицинское заключение, которое в марте этого года предоставил в ГАИ для получения прав. Но афера вскрылась: начальник РЭО сделал запрос в указанное в документе медицинское учреждение, где ему сообщили, что такую справку не выдавали. В результате суд назначил юноше полгода ограничения свободы: ему запрещено покидать Тербунский округ, менять место жительства и учёбы без согласия уголовно-исполнительной инспекции. Также у него конфискован мобильный телефон стоимостью более 20 тысяч рублей как средство совершения преступления и 8 тысяч рублей — эквивалент суммы, потраченной на липовую справку.
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