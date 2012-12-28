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сегодня, 06:00
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«Объект был единичным, угрозы атаки жилого массива не было»: Игорь Артамонов объяснил, почему не включались сирены
«Объект был единичным, угрозы атаки жилого массива не было. Было принято решение не включать системы оповещения в городе и провести эвакуацию только на территории падения БПЛА.
Прошу вас не публиковать фото и видео о последствиях атаки, они помогают противнику корректировать направление и точность».
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