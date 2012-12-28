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сегодня, 11:51
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Программу «Ремонт двора» игнорируют 14 управляющих компаний в Липецке

Жильцов более 600 многоэтажек лишили перспектив на наведение порядка во дворах.

Новая муниципальная программа «Ремонт двора» с бюджетом в 100 млн рублей предполагает 90-процентное софинансирование из муниципального бюджета управляющим компаниям расходов на снос и опиловку аварийных деревьев, асфальтирование территорий у многоквартирных домов, ремонт детского и спортивного оборудования, обновление контейнерных площадок. Однако некоторые УК, причем из числа аутсайдеров рейтингов по содержанию общего имущества домов и дворов, как кажется, демонстративно эту программу игнорируют.

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На совещании в администрации Липецка все эти компании, которые не согласовали с департаментом ЖКХ границы дворов, были названы. «Комфорт-Л», «Веста», «СтройСервис-Э», «Авангард», «УК Домостроительного комбината» (бенефициар Владимир Саунин, в управлении — 232 дома), «Привокзальная», «Слобода», «Микрорайон 19» (Юрий Шкляров, 215 домов), «Перспектива», «Рубин», «Малахит» (Николай Чмыхало, 95 домов), «Вариант», «Выбор» (Сергей Малеев, 75 домов), «Лидер» (Ольга Канатова, 15 домов). Их руководство в курсе, что неучастие в программе лишит жителей домов, находящихся в управлении, всех шансов на наведение порядка во дворах, но, как кажется, демонстративно ее игнорируют. Более того, некоторые директора этих «управляшек» даже не ходят на посвященные благоустройству совещания в мэрии.

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На последнем из них, состоявшемся вчера вечером, речь как раз шла о весенней уборке города. Председатель департамента ЖКХ Сергей Ходяков призвал завершить наведение порядка к 15 мая. Такова задача, поставленная мэром Евгенией Уваркиной и губернатором Игорем Артамоновым. Особый акцент был сделан на чистоте контейнерных площадок, вывозу старых шин, веток и мешков с мусором, собранным на субботниках.

Представителям управляющих компаний был продемонстрирован слайд с названиями 41-й их них, включившимся в эту работу. А где же остальные 45?

УК контейнерные площадки.jpg

— Эта таблица выложена в наш с вами общий чат. Нравится она или нет вам — извините, теперь так. На оперативках у главы Липецка мы будем обсуждать ситуацию с порядком на местах сбора бутового мусора каждый понедельник со соответствующими выводами. Поэтому прошу активно включиться в эту работу, — сказал председатель департамента ЖКХ.

Собственник УК «Городище» Татьяна Черных поинтересовалась, что делать, если с контейнерных площадок исчезают баки для мусора. «Нам стало не хватать контейнеров». Ей посоветовал обратиться с этим вопросом в отдел охраны окружающей среды мэрии. Еще один вопрос бенефициара этой УК касался взаимодействия с управлением главного смотрителя, сотрудники которого, по ее словам, готовы прийти во дворы для актирования сухостоя только в июне-июле.

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— Мы хотим участвовать в программе «Ремонт двора». Глава города сказала, что в мэрии готовы в ускоренном порядке составлять акты. Мы все вместе ускоряемся или как?

Этот случай заместитель председателя департамента развития территории Алексей Тихомиров назвал недоразумением. «Мы готовы моментально реагировать на обращения УК». По словам чиновника, в УГС жалуются на отсутствие ожидаемой активности от управляющих компаний.

В подтверждение своих слов Алексей Тихомиров сообщил, что пока лишь шесть УК из 86 работающих в Липецке подали заявки на участие в программе «Ремонт двора». «У вас есть еще две недели, чтобы попасть в первый этап программы с возмещением понесенных вами затрат к июню. Наш департамент, я лично, окажем вам в этом максимальное содействие».

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Руководителям УК сообщили, что программой предусмотрено возмещение затрат из бюджета за снос, обрезку деревьев, корчевание пней, вывоз порубочных остатков. Будут даже возмещены затраты на вывоз веток, которые на контейнерные площадки у МКД натаскали из частного сектора.

Пока же со сносом опасного сухостоя во дворах — беда. По 134 актам мэрии, которые начали составлять на этот вид благоустройства с мая прошлого года, «управляшки» должны были снести порядка 3 тысяч мертвых деревьев, но по состоянию на начало этой недели спилили всего 278 (пять — на прошлой неделе).

— Спилено только 10% из тех, которые должны были убрать с мая прошлого года. Такие темпы никуда не годятся. Нужно ускоряться, — обратился к коммерсантам от ЖКХ Алексей Тихомиров.

С начала апреля в Липецке прошли уже четыре субботника по уборке дворов. В акции «Делаем город чище», по данным городской администрации, уже поучаствовали 3 400 горожан, которые в 109 дворах собрали 11 700 мешков мусора. Страшно себе представить, сколько его еще осталось, с учетом того, что в Липецке — 2 910 многоквартирных домов! В эту субботу, 28 апреля, будет последний весенний субботник, на который средние и высшие учебные заведения выведут студентов.

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Также на совещании подняли тему подвалов многоэтажек как укрытий в случае воздушных тревог. Председатель департамента ЖКХ сообщил о нескольких известных ему случаях, когда во время объявления такой тревоги в 23 часа 19 апреля жители многоэтажек, оборудованных «умными домофонами», выскочили на улицу по полученной команде уйти в укрытия. Которые, как и следовало ожидать, были закрытыми. Сергей Ходяков попросил руководителей УК срочно разместить соответствующие указатели у технических помещений. А руководитель двух УК добавила, что на последней встрече с жильцами все они потребовали от нее ключи от подвала. «Мне проще открыть подвал — все!»

В ответ на это бенефициар нескольких УК Алексей Клюев сослался на уроки ОБЖ и сказал, что лучшим укрытием будет правило трех стен, то есть в случае воздушной тревоги нужно уйти из помещения с окном в глубину квартиры.
благоустройство
ЖКХ
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Комментарии (3)

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Кузя
9 минут назад
90% город, 10% с жильцов. И как эти 10% будут взыматься? То есть увеличат плату за содержание!!? Но это через общее собрание собственников. УК"Кит" уже учавствует, но собрания не было. Кстати, содержание площадак сбора отходов уже фигурирует в договоре.... Вопросы, вопросы...
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Гость
53 минуты назад
УК Парус неприкосновенная какая-то. Нависает огромное дерево над пешеходной дорожкой, не спиливают. Песок в песочницу не завозят два года, оторванная крышка от песочницы валяется, сама площадка детская так и не огорожена, машины летают через двор. Шестой год дома на балансе этой УК так косметический ремонт в подъездах не сделан. Мамонов 2 года назад обещал покрасить вхолные группы, а воз и ныне там. Нихрена не делают. Кому они заносят, что им даже штрафа не выписывают? Ул. Студеновская, 25 и Карьерная, 2
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мимокрокодил
сегодня, 11:58
самые * управляшки, ничего нового им это не надо, а жилец ничего и не может. Какой смысл в этих ук тогда? Верните уже всё тогда под государство
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