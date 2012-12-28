Готовы две из 29-ти и шесть из 96-ти: «Квадра» и «РВК» не успеют к 1 мая восстановить благоустройство на раскопках
Общество
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Готовы две из 29-ти и шесть из 96-ти: «Квадра» и «РВК» не успеют к 1 мая восстановить благоустройство на раскопках
Также не спешат сносить аварийные деревья управляющие компании.
Директор МБУ «Ритуальные услуги Липецка» Евгений Лепекин сообщил, что благоустройство 19 городских кладбищ общей площадью порядка 200 га в этот раз началось необычайно рано в связи с теплой весной. С 1 апреля с кладбищ вывезли шесть тысяч кубометров мусора (43% от объемов прошлого года), завезли 1,6 тысячи кубов песка и 700 кубов воды, обработали против клещей 20 гектаров дорожек и иных мест, не занятых захоронениями. Сейчас сотрудники МБУ и работники подрядных организаций ремонтируют и красят ограждения, туалеты, опиливают деревья и косят траву. Другое бюджетное предприятие, МБУ «Управление благоустройства Липецка», ремонтирует подъезды к семи кладбищам:
— Пасха в этом году — 5 мая, Красная горка — 12 мая, Радоница — 14. Во все эти даты кладбища посещает много людей. К пасхальным праздникам на всех на них мы наведем порядок, все они будут готовы.
Примечательно, что Евгений Лепекин выглядел лучше всех остальных чиновников. Свежий, румяный как пасхальное яичко. Ну, оно и понятно: работа-то на воздухе, работа-то с людьми. Не зря он дважды сбегал на кладбище с должности председателя департамента ЖКХ мэрии.
Отчет главного сотрудника мэрии по кладбищам несколько смазал заместитель главы Липецка Николай Дергунов. Он сообщил, что руководители СНТ и гаражных кооперативов, расположенных на городских окраинах промпредприятий и баз не спешат подключаться к наведению чистоты. «Если бизнес не сделает свою часть работы, мы наведем порядок силами нашего МБУ, а после взыщем понесенные бюджетные расходы через суд».
Такой подход глава Липецка Евгения Уваркина назвала абсолютно правильным: «Прекрасная история. Это хороший стимул для бизнеса». И дала поручение профильным департаментам — экономического развития и развития территории — еще раз провести совещания с бизнесом и организациями общественного самоуправления, чтобы заставить их к 1 мая навести порядок в зоне своей ответственности.
Кстати, сегодня большинство жалоб горожан в департамент дорожного хозяйства и благоустройства, по словам его председателя Павла Звонарева, — на чистоту второстепенных дорог, внутриквартальных проездов и тротуаров. Он сообщил, что только за прошлую неделю с улиц вывезено 2 380 тонн так называемого смета: смеси песка и грязи после растаявшего снега. Всего же в марте-апреле с улиц МБУ вывезло с улиц 13,5 тысяч тонн такого мусора — за зиму в городе разбросали, напомним, 36,5 тысячи тонн пескосоляной смеси.
— Уборкой города заняты до 179 дворников и грузчиков МБУ, до 55 единиц техники. Мы уже убрали 150 тысяч квадратных метров скверов, сгребли листву и мусор с 30 тысяч квадратных метров газонов, убрали 80% приоритетных улиц. Сейчас наша задача — закончить такую уборку второстепенных дорог и тротуаров, чтобы потом их промыть водой, — сказал Павел Звонарев.
А вот с восстановлением благоустройства в местах ремонтно-восстановительных работ ресурсных организаций все плохо. Эту работу они должны были закончить к 1 мая, но из «зимнего варианта» в обычный (с восстановлением асфальта, плитки и газонов) «Квадра» перевела на прошлой неделе всего две раскопки из оставшихся за ней 29-ти, а «РВК-Липецк» — шесть из 96-ти.
Глава Липецка напомнила, что с 1 мая кратно увеличивается штраф за просроченное благоустройство на местах раскопок для предприятий и организаций. Также она попросила профильные ведомства уделить самое пристальное внимание восстановлению зеленых насаждений:
— Вы принимаете от энергетиков раскопки с черноземом, насыпанным на местах уничтоженных газонов. А горожанам нужна трава и восстановление всех насаждений. Нужен контроль над качеством всходов посеянной травы, приживаемости кустарников и деревьев. Поэтому то, что происходит сейчас, не годится. Ресурсники должны понимать всю свою ответственность за зеленые насаждения, тем более что Правилами благоустройства за ними остается год гарантии за приживаемостью травы, кустарника и деревьев.
Абсолютно не радует чиновников повсеместное уклонение управляющих компаний от участия в новой муниципальной программе «Ремонт двора», предусматривающей 90-процентное софинасирование расходов из бюджета. Так, по актам выбраковки деревьев УК спилили всего пять деревьев этой весной, а всего в Липецке — 86 «управляшек»
— Нет никакой активности УК абсолютно, — констатировал бездеятельность УК председатель департамента ЖКХ Сергей Ходяков.
Евгения Уваркина, благодаря усилиям которой и появилась программа «Ремонт двора», сообщила, что в четверг еще раз встретится с руководством управляющих компаний, где еще раз призовет бизнес по управлению многоквартирными домами участвовать в проекте, предполагающем возможность замены контейнерных площадок и асфальта во дворах, оборудования игровых и спортивных площадок, сносу аварийных деревьев.
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