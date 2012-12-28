Готовы две из 29-ти и шесть из 96-ти: «Квадра» и «РВК» не успеют к 1 мая восстановить благоустройство на раскопках

Также не спешат сносить аварийные деревья управляющие компании.

Уборка кладбищ и уборка города стали главными темами сегодняшнего оперативного совещания в мэрии Липецка.Директор МБУ «Ритуальные услуги Липецка» Евгений Лепекин сообщил, что благоустройство 19 городских кладбищ общей площадью порядка 200 га в этот раз началось необычайно рано в связи с теплой весной. С 1 апреля с кладбищ вывезли шесть тысяч кубометров мусора (43% от объемов прошлого года), завезли 1,6 тысячи кубов песка и 700 кубов воды, обработали против клещей 20 гектаров дорожек и иных мест, не занятых захоронениями. Сейчас сотрудники МБУ и работники подрядных организаций ремонтируют и красят ограждения, туалеты, опиливают деревья и косят траву. Другое бюджетное предприятие, МБУ «Управление благоустройства Липецка», ремонтирует подъезды к семи кладбищам:— Пасха в этом году — 5 мая, Красная горка — 12 мая, Радоница — 14. Во все эти даты кладбища посещает много людей. К пасхальным праздникам на всех на них мы наведем порядок, все они будут готовы.Примечательно, что Евгений Лепекин выглядел лучше всех остальных чиновников. Свежий, румяный как пасхальное яичко. Ну, оно и понятно: работа-то на воздухе, работа-то с людьми. Не зря он дважды сбегал на кладбище с должности председателя департамента ЖКХ мэрии.Отчет главного сотрудника мэрии по кладбищам несколько смазал заместитель главы Липецка Николай Дергунов. Он сообщил, что руководители СНТ и гаражных кооперативов, расположенных на городских окраинах промпредприятий и баз не спешат подключаться к наведению чистоты. «Если бизнес не сделает свою часть работы, мы наведем порядок силами нашего МБУ, а после взыщем понесенные бюджетные расходы через суд».Такой подход глава Липецка Евгения Уваркина назвала абсолютно правильным: «Прекрасная история. Это хороший стимул для бизнеса». И дала поручение профильным департаментам — экономического развития и развития территории — еще раз провести совещания с бизнесом и организациями общественного самоуправления, чтобы заставить их к 1 мая навести порядок в зоне своей ответственности.Кстати, сегодня большинство жалоб горожан в департамент дорожного хозяйства и благоустройства, по словам его председателя Павла Звонарева, — на чистоту второстепенных дорог, внутриквартальных проездов и тротуаров. Он сообщил, что только за прошлую неделю с улиц вывезено 2 380 тонн так называемого смета: смеси песка и грязи после растаявшего снега. Всего же в марте-апреле с улиц МБУ вывезло с улиц 13,5 тысяч тонн такого мусора — за зиму в городе разбросали, напомним, 36,5 тысячи тонн пескосоляной смеси.— Уборкой города заняты до 179 дворников и грузчиков МБУ, до 55 единиц техники. Мы уже убрали 150 тысяч квадратных метров скверов, сгребли листву и мусор с 30 тысяч квадратных метров газонов, убрали 80% приоритетных улиц. Сейчас наша задача — закончить такую уборку второстепенных дорог и тротуаров, чтобы потом их промыть водой, — сказал Павел Звонарев.А вот с восстановлением благоустройства в местах ремонтно-восстановительных работ ресурсных организаций все плохо. Эту работу они должны были закончить к 1 мая, но из «зимнего варианта» в обычный (с восстановлением асфальта, плитки и газонов) «Квадра» перевела на прошлой неделе всего две раскопки из оставшихся за ней 29-ти, а «РВК-Липецк» — шесть из 96-ти.Глава Липецка напомнила, что с 1 мая кратно увеличивается штраф за просроченное благоустройство на местах раскопок для предприятий и организаций. Также она попросила профильные ведомства уделить самое пристальное внимание восстановлению зеленых насаждений:— Вы принимаете от энергетиков раскопки с черноземом, насыпанным на местах уничтоженных газонов. А горожанам нужна трава и восстановление всех насаждений. Нужен контроль над качеством всходов посеянной травы, приживаемости кустарников и деревьев. Поэтому то, что происходит сейчас, не годится. Ресурсники должны понимать всю свою ответственность за зеленые насаждения, тем более что Правилами благоустройства за ними остается год гарантии за приживаемостью травы, кустарника и деревьев.Абсолютно не радует чиновников повсеместное уклонение управляющих компаний от участия в новой муниципальной программе «Ремонт двора», предусматривающей 90-процентное софинасирование расходов из бюджета. Так, по актам выбраковки деревьев УК спилили всего пять деревьев этой весной, а всего в Липецке — 86 «управляшек»— Нет никакой активности УК абсолютно, — констатировал бездеятельность УК председатель департамента ЖКХ Сергей Ходяков.Евгения Уваркина, благодаря усилиям которой и появилась программа «Ремонт двора», сообщила, что в четверг еще раз встретится с руководством управляющих компаний, где еще раз призовет бизнес по управлению многоквартирными домами участвовать в проекте, предполагающем возможность замены контейнерных площадок и асфальта во дворах, оборудования игровых и спортивных площадок, сносу аварийных деревьев.