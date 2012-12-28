Сотрудница Росздравнадзора по Липецкой области спрятала квартиру в Греции

За нарушение антикоррупционного законодательства она ушла с работы по собственному желанию, но прокуратура изменила статью увольнения — в связи с утратой доверия.

Прокуратура Липецкой области проверила исполнение законодательства о противодействии коррупции в территориальном отделе Росздравнадзора по Липецкой области и обнаружила, что старший государственный инспектор ведомства в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019–2021 годы умышленно не отразила сведения о наличии в собственности ее супруга недвижимости, находящейся в Греции.Несмотря на выявленные нарушения, инспектор была освобождена от занимаемой должности по собственному желанию. Однако такую формулировку оспорила прокуратура.— Учитывая, что антикоррупционным законодательством за допущенные нарушения предусмотрена такая мера ответственности как увольнение в связи с утратой доверия, прокурор области обратился в суд с иском об изменении формулировки увольнения госслужащего. Советский районный суд Липецка требования прокурора удовлетворил, — сообщает пресс-служба ведомства.