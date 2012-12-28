Сотрудница Росздравнадзора по Липецкой области спрятала квартиру в Греции

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54 минуты назад
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За нарушение антикоррупционного законодательства она ушла с работы по собственному желанию, но прокуратура изменила статью увольнения — в связи с утратой доверия.
Несмотря на выявленные нарушения, инспектор была освобождена от занимаемой должности по собственному желанию. Однако такую формулировку оспорила прокуратура.
— Учитывая, что антикоррупционным законодательством за допущенные нарушения предусмотрена такая мера ответственности как увольнение в связи с утратой доверия, прокурор области обратился в суд с иском об изменении формулировки увольнения госслужащего. Советский районный суд Липецка требования прокурора удовлетворил, — сообщает пресс-служба ведомства.
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