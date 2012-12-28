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Общество
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сегодня, 11:17
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Липецкие предприниматели уже получили 35 автоштрафов
Механизм автоматических штрафов за нарушения в сфере оборота маркированных товаров заработал с 1 сентября.
Напомним, автоматическое привлечение к административной ответственности предусмотрено по нарушениям, которые объективно подтверждаются сведениями из системы мониторинга за оборотом маркированных товаров «Честный ЗНАК» без проведения контрольных мероприятий в случаях реализации продукции участником оборота, не зарегистрированным в ГИС МТ — Государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров (для табачной и никотинсодержащей продукции), продажи табачной и никотинсодержащей продукции с нарушением установленных цен, продажи продукции с истекшим сроком годности.
«Анализ работы системы автоматического назначения административных штрафов за первую неделю сентября показал, что 91,4% вынесенных постановлений (автоштрафов) касаются реализации табачной и никотинсодержащей продукции с нарушением установленных цен. На торговлю товарами с истекшим сроком годности приходится 8,6%. В разрезе субъектов предпринимательства 63% нарушений допущено индивидуальными предпринимателями, 37% – юридическими лицами. Предприниматели могут снизить риски автоматических штрафов, если проверят: регистрацию в ГИС МТ, кассовые настройки, локальный модуль, цены и сроки годности», — сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области.
Автоштрафы выписывают за каждую проданную с нарушением единицу товара. Например, за один товар с истекшим сроком годности штраф составит 10 000 рублей для индивидуальных предпринимателей и 20 000 рублей — для юрлиц. За продажу более десяти сигарет, лицом не зарегистрированным в ГИС МТ— штраф уже 50 000 рублей.
Фото - 48.rospotrebnadzor.ru
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