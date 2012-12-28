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1197
сегодня, 11:17
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Липецкие предприниматели уже получили 35 автоштрафов

Механизм автоматических штрафов за нарушения в сфере оборота маркированных товаров заработал с 1 сентября.

1 сентября заработал механизм автоматических штрафов за нарушения в сфере оборота маркированных товаров. И такие штрафы уже получили 35 предпринимателей Липецкой области.

Напомним, автоматическое привлечение к административной ответственности предусмотрено по нарушениям, которые объективно подтверждаются сведениями из системы мониторинга за оборотом маркированных товаров «Честный ЗНАК» без проведения контрольных мероприятий в случаях реализации продукции участником оборота, не зарегистрированным в ГИС МТ — Государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров (для табачной и никотинсодержащей продукции), продажи табачной и никотинсодержащей продукции с нарушением установленных цен, продажи продукции с истекшим сроком годности.

«Анализ работы системы автоматического назначения административных штрафов за первую неделю сентября показал, что 91,4% вынесенных постановлений (автоштрафов) касаются реализации табачной и никотинсодержащей продукции с нарушением установленных цен. На торговлю товарами с истекшим сроком годности приходится 8,6%. В разрезе субъектов предпринимательства 63% нарушений допущено индивидуальными предпринимателями, 37% – юридическими лицами. Предприниматели могут снизить риски автоматических штрафов, если проверят: регистрацию в ГИС МТ, кассовые настройки, локальный модуль, цены и сроки годности», — сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области.

Автоштрафы выписывают за каждую проданную с нарушением единицу товара. Например, за один товар с истекшим сроком годности штраф составит 10 000 рублей для индивидуальных предпринимателей и 20 000 рублей — для юрлиц. За продажу более десяти сигарет, лицом не зарегистрированным в ГИС МТ— штраф уже 50 000 рублей.

Фото - 48.rospotrebnadzor.ru
торговля
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Комментарии (13)

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Как гость
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Сначала новые
Гена
49 минут назад
Скоро в Липецке останется похоронное бюро и налоговая.
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Колян
33 минуты назад
Ещё и заводы будут, где народ будет горбатить за гроши и уходить в вынужденые отпуска.
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Бабаха
сегодня, 13:32
Савелию , крупных сетей в нашей стране навалом у них идёт здоровая конкуренция, никакой монополией и не может быть , но я буду уверен что не отправлюсь покупая в крупной сети с новым законом , а заходя в маленький магазинчик какого-нибудь Самвела я задумываюсь покупая продукты, а не отброшу ли я копыта уже к утру, только крупные сети должны торговать! В принципе тенденция такая и просматривается в ближайшем будущем!
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САИ
сегодня, 13:29
Продукты от производителя до прилавка проходят через десятки посредников, вот откуда просрочка и высокие цены. А что эти посредники создают, ничего!
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Бабаха
сегодня, 13:06
Что и требовалось доказать индивидуальные предприниматели (мелкота ) гонит просрочку по черному , я за то чтоб остались только крупные сети , а эти рвачи пусть идут на завод работают!!!
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Екатерина
сегодня, 13:23
Очередную глупость сморозил... они то хоть без крупной наценки продают, а вот крупные сети скоро взвинтят и будите покупать по 2-3 цены...
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Савелий
сегодня, 13:12
Крупные сети - это монополия. Потом на цены будете жаловаться.
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Как гость
сегодня, 12:34
Когда в посёлке силикатный будет рейд ?
Ответить
Да уж
сегодня, 12:31
Капут спекулянтам.
Ответить
Правда
сегодня, 12:10
Дожимайте. Ещё немного и конец всем ипешникам.
Ответить
Все правильно
сегодня, 12:24
Одни торгаши. На заводах рабочих рук не хватает.
Ответить
Николай
сегодня, 12:49
Одни торгаши. На заводах рабочих рук не хватает. Это на каких заводах ищут сейчас рабочие руки. Только и разговоры о закрытии и сокращениях
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Деятель
сегодня, 13:12
Это на каких заводах ищут сейчас рабочие руки. Только и разговоры о закрытии и сокращениях Как на каких. Где зарплата 25000 там и ищут.
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