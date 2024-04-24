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«Для людей, для детей»: жительница улицы Перова в Липецке превратила двухстороннее движение в реверсивное
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Общество
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20 минут назад
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«Для людей, для детей»: жительница улицы Перова в Липецке превратила двухстороннее движение в реверсивное
Цепью старых шин женщина отбила часть дороги под тротуар.
— Я сделала это для людей, для детей, — заявила GOROD48 автор баррикады Виктория, хозяйка частного дома. В начале заграждения Виктория поставила стул и усадила на него мягкую игрушку-льва, заменившую собой дорожный знак 1.23 «Осторожно, дети».
Виктория очень эмоциональна. Она говорит, что вынуждена выгородить дорогу колесами, которые прикатила из находящегося неподалеку пункта шиномонтажа.
— Мне страшно за детей, которые ходят в 72-ю школу, за мам с колясками. А еще на нашей улице есть спортшкола, где растят будущих чемпионов мира по боевым единоборствам. Дети и взрослые вынужденно ходят по дороге, которая сделалась необычайно оживленной после начавшегося ремонта улицы Папина, — объясняет свои действия сердобольная женщина.
Чуть дальше от дома Виктории проезд по улице Перова сузила груда мусора и веток, специально насыпанная для снижения скорости машин.
Район частной жилой застройки между Центральным рынком и улицей Юных Натуралистов старый. В нем никогда не было пешеходных дорожек.
Жителей улиц Перова, Мирной, Биологической, Урожайной, Союзной, Ульяны Громовой, Гоголя все устраивало до тех пор, пока у них под боком не начали возводить многоэтажки. После того, как сюда точечно воткнули несколько высоток, появилась проблема: водители начали конфликтовать с пешеходами, и порой это были одни и те же люди. В итоге в 2020 годупосле протестов жителей против возведения в переулке Яблочкина двух 25-этажек, мэрия перевела этот район из зоны многоэтажной застройки (Ж4) в зону застройки малоэтажными домами (Ж2).
Но было уже поздно. А этой весной, после того, как начался ремонт улицы Папина, а 15 апреля ее еще и перекопала «Квадра», ситуация усугубилась: водители в поисках объезда перекрытого участка ринулись в узкие проезды местных улочек и переулков.
— Ну так ведь нельзя, чтобы по нашей тихой улице сквозняком ездил транспорт! — говорит Виктория. — Представляю, что будет, когда построят и заселят две больших многоэтажки в конце нашей улицы. Мы требуем гарантий безопасности! Нам нужна пешеходная зона!
В департаменте дорожного хозяйства и благоустройства мэрии понимают необходимость пешеходных зон в этом районе. И готовы их спроектировать и построить на тех улицах, где это возможно, но с оговоркой: при будущей их реконструкции, которой пока нет в планах. Но уже в ближайшее время жителям улицы Перова обещано обустройство искусственных неровностей на дороге.
Кстати, во дворе на улице Юных Натуралистов, 14 баррикаду из остатков детской площадки демонтировали еще на прошлой неделе.
было...
... стало
Сквозной проезд через пешеходную дорожку к 72-й школе, этот двор и дворы домов по улице Папина 1а и 1б уже невозможен: пути машинам перегородили бетонные блоки.
На улице Ульяны Громовой и Гоголя — главных альтернативах объезда перекрытой улицы Папина, к дорожным знакам «Жилая зона» и лежачим полицейским добавили знаки «Осторожно, дети».
Полностью перегородить дороги, сделать их тупиковыми, невозможно — это запрещают МЧС и полиция.
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