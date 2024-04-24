Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Новостройка в центре Липецка задала новый уровень комфорта
Бизнес
«Объект был единичным, угрозы атаки жилого массива не было»: Игорь Артамонов объяснил, почему не включались сирены
Происшествия
В Липецке упал беспилотник — объявлен красный уровень опасности
Происшествия
Ночью на левом берегу зафиксирована вспышка
Общество
Шествия «Бессмертного полка» в Липецке не будет
Общество
Липецкая вечЁрка: выборы мэра, таран трамвая, и арест 17-летней подозреваемой в теракте
Общество
Почти на трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Инвалид второй группы дважды пырнул ножом плохого человека в пивбаре
Происшествия
В Липецкой области дожди прекратятся на один день, температура начнет расти
Общество
Желтый уровень опасности снят
Происшествия
На проспекте Победы столкнулись три автомобиля
Происшествия
Читать все
На проспекте Победы столкнулись три автомобиля
Происшествия
В Липецке пенсионерка зарезала дочь-алкоголичку
Происшествия
Ночью на левом берегу зафиксирована вспышка
Общество
Липчанка забыла iPhone на кассе в «КБ» и зря
Происшествия
В Липецкой области впервые выявлен фальшивый юань
Происшествия
«Для людей, для детей»: жительница улицы Перова в Липецке превратила двухстороннее движение в реверсивное
Общество
46-летний мотоциклист разбился в Тербунах
Происшествия
Желтый уровень опасности снят
Происшествия
17 лет строгого режима: в Липецкой области осужден организатор межрегиональной наркогруппы
Происшествия
Пожарные за сутки спасли от огня три частных дома, квартиру, гараж и надворную постройку
Происшествия
Читать все
Общество
430
20 минут назад
5

«Для людей, для детей»: жительница улицы Перова в Липецке превратила двухстороннее движение в реверсивное

Цепью старых шин женщина отбила часть дороги под тротуар.

На прошлой неделе мы рассказывали, как жильцы молодоженки на улице Юных Натуралистов, 14 защитились баррикадой от хлынувшего через их дворы после перекрытия улицы Папина потока машин. А сегодня мы увидели продолжение этой истории: на параллельной Юным Натуралистам улице Перова цепью старых шин местная жительница превратила двухстороннее движение транспорта в реверсивное. Чтобы проехать сузившийся участок, один поток машин вынужденно пропускает другой, встречный.

3aebdcda-cb9c-4c67-9771-081f1b136fc5.jpg+2024-04-24-11.40.22+niz.jpg

— Я сделала это для людей, для детей, — заявила GOROD48 автор баррикады Виктория, хозяйка частного дома. В начале заграждения Виктория поставила стул и усадила на него мягкую игрушку-льва, заменившую собой дорожный знак 1.23 «Осторожно, дети».

Виктория очень эмоциональна. Она говорит, что вынуждена выгородить дорогу колесами, которые прикатила из находящегося неподалеку пункта шиномонтажа.

— Мне страшно за детей, которые ходят в 72-ю школу, за мам с колясками. А еще на нашей улице есть спортшкола, где растят будущих чемпионов мира по боевым единоборствам. Дети и взрослые вынужденно ходят по дороге, которая сделалась необычайно оживленной после начавшегося ремонта улицы Папина, — объясняет свои действия сердобольная женщина.

94c7bb42-4836-499f-8724-9110bf35060b.jpg+2024-04-24-11.40.22+niz.jpg

Чуть дальше от дома Виктории проезд по улице Перова сузила груда мусора и веток, специально насыпанная для снижения скорости машин.

3245aa8d-6753-4f47-9a11-861ac6868d41.jpg+2024-04-24-11.40.22+niz.jpg

9c001441-b443-4e64-9168-c001e401e493.jpg+2024-04-24-11.40.22+niz.jpg

Район частной жилой застройки между Центральным рынком и улицей Юных Натуралистов старый. В нем никогда не было пешеходных дорожек.

18f7bc53-5588-48d9-b064-82f5ba1a3d4a.jpg+2024-04-24-11.40.22+niz.jpg

Жителей улиц Перова, Мирной, Биологической, Урожайной, Союзной, Ульяны Громовой, Гоголя все устраивало до тех пор, пока у них под боком не начали возводить многоэтажки. После того, как сюда точечно воткнули несколько высоток, появилась проблема: водители начали конфликтовать с пешеходами, и порой это были одни и те же люди. В итоге в 2020 годупосле протестов жителей против возведения в переулке Яблочкина двух 25-этажек, мэрия перевела этот район из зоны многоэтажной застройки (Ж4) в зону застройки малоэтажными домами (Ж2).

Но было уже поздно. А этой весной, после того, как начался ремонт улицы Папина, а 15 апреля ее еще и перекопала «Квадра», ситуация усугубилась: водители в поисках объезда перекрытого участка ринулись в узкие проезды местных улочек и переулков.

d7e03935-758d-4186-9db3-7a371e3f2e7c.jpg+2024-04-24-11.40.22+niz.jpg

— Ну так ведь нельзя, чтобы по нашей тихой улице сквозняком ездил транспорт! — говорит Виктория. — Представляю, что будет, когда построят и заселят две больших многоэтажки в конце нашей улицы. Мы требуем гарантий безопасности! Нам нужна пешеходная зона!

В департаменте дорожного хозяйства и благоустройства мэрии понимают необходимость пешеходных зон в этом районе. И готовы их спроектировать и построить на тех улицах, где это возможно, но с оговоркой: при будущей их реконструкции, которой пока нет в планах. Но уже в ближайшее время жителям улицы Перова обещано обустройство искусственных неровностей на дороге.

Кстати, во дворе на улице Юных Натуралистов, 14 баррикаду из остатков детской площадки демонтировали еще на прошлой неделе.

d008cc9f-6f3f-47bb-9df9-cb246107af2b.jpg

было...

a515f949-f632-4652-9bc0-f7e803670c2d.jpg+2024-04-24-11.40.22+niz.jpg

... стало  

Сквозной проезд через пешеходную дорожку к 72-й школе, этот двор и дворы домов по улице Папина 1а и 1б уже невозможен: пути машинам перегородили бетонные блоки.

c54beb4c-0e23-450b-b431-5aa2a67ab6ff.jpg+2024-04-24-11.40.22+niz.jpg

907dbc45-4c92-4bfb-bdf1-094045fd51d5.jpg+2024-04-24-11.40.22+niz.jpg

b70be4b8-8c02-4243-a568-955cde9f8308.jpg+2024-04-24-11.40.22+niz.jpg

На улице Ульяны Громовой и Гоголя — главных альтернативах объезда перекрытой улицы Папина, к дорожным знакам «Жилая зона» и лежачим полицейским добавили знаки «Осторожно, дети».

d1eed428-94bc-4cc8-9f9c-66d337dbac71.jpg+2024-04-24-11.40.22+niz.jpg

d34cef67-2e3d-4d75-9aa2-8c658c58bf66.jpg+2024-04-24-11.40.22+niz.jpg

Полностью перегородить дороги, сделать их тупиковыми, невозможно — это запрещают МЧС и полиция.
улица Папина
ремонт
0
0
0
1
3

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
мнение народа
1 минуту назад
Кому не нравится ?! Переезжайте жить в другой район
Ответить
Витек
7 минут назад
Куда обратиться: жители ул. Перова сделали незаконную свалку на городской земле (накидали покрышек, веток и старые доски), а также незаконно захватили муниципальную землю и разбили там полисадники. По этой земле могли бы спокойно перемещаться пешеходы.
Ответить
Евдокимов-Электрод
7 минут назад
Чтож вы так разволновались ,потерпите немножко и нечего улицу перегоражывать! ул.Папина не каждый год закрывают!!!
Ответить
ходить
12 минут назад
там действительно невозможно - сквозное движение в обе стороны нескончаемым потоком, к тому же автомобили летят по этому участку со скоростью больше 20 км/ч
Ответить
Папа шестерых детей
13 минут назад
Совершенно непонятно отчего так происходит. Почему шины не на утилизации в специализированном предприятии .
Ответить
Рекомендуем
Общество
В области начался сезон больших ремонтов дорог и мостов
Общество
Статистика: самая высокая плотность населения — в Липецке
Общество
За год в Липецке снесут четыре тысячи засохших деревьев: что их погубило?
Экономика
Бензин за неделю подорожал в Липецкой области на 0,3%
А знаете ли вы
Пираньи, кольчужный сом и Мутинус Равенелля: знаете ли вы, какие экзоты встречаются в Липецкой области?
Общество
1 мая — бесплатно. Со 2-го мая — за деньги
Общество
В Липецк привезли все обещанные трамваи
Происшествия
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по избиениям прохожих в Липецке
Общество
На торгах по ремонту дорог мэрия Липецка сэкономила 18 миллионов из губернаторских четверти миллиарда
Общество
Из украинского плена освобождены 20 липецких военнослужащих, еще 16 — находятся в списках на обмен
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru