В Липецкой области пропал зам транспортного прокурора: его ищут в водоеме в Елецком районе
Готовы две из 29-ти и шесть из 96-ти: «Квадра» и «РВК» не успеют к 1 мая восстановить благоустройство на раскопках
В Липецкой области пропал зам транспортного прокурора: его ищут в водоеме в Елецком районе
Происшествия
1886
сегодня, 15:44
6
В Липецкой области пропал зам транспортного прокурора: его ищут в водоеме в Елецком районе
Силовики рассматривают версию суицида Сергея Коняева.
По факту его безвестного исчезновения СУ СК РФ по Липецкой области возбудил уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ («убийство»).
Как сообщил GOROD48 источник в правоохранительных органах, это — обычная практика, если у человека есть служебные обязанности и семья, а он не дает себе знать, то в таком случае возбуждается уголовное дело по этой или же иной статье УК, 126-й (похищение человека»), если не доказано обратное:
— В этом случае, скорее всего, речь может идти о суициде. В настоящее время идет поиск пропавшего прокурора и его машины в определенном водоеме, на берегу которого в последний раз появлялся в сети телефон Коняева.
Фото пресс-службы Московской транспортной прокуратуры
0
2
1
0
4
Комментарии (6)