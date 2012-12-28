В Липецкой области пропал зам транспортного прокурора: его ищут в водоеме в Елецком районе

Силовики рассматривают версию суицида Сергея Коняева.





18 апреля в Ельце пропал заместитель руководителя Липецкого транспортного прокурора Сергей Коняев. Он вышел утром из своего дома, сел в свой автомобиль «Honda CR-V» и с тех пор его никто не видел. Все его телефоны отключены с четверга.По факту его безвестного исчезновения СУ СК РФ по Липецкой области возбудил уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ («убийство»).Как сообщил GOROD48 источник в правоохранительных органах, это — обычная практика, если у человека есть служебные обязанности и семья, а он не дает себе знать, то в таком случае возбуждается уголовное дело по этой или же иной статье УК, 126-й (похищение человека»), если не доказано обратное:— В этом случае, скорее всего, речь может идти о суициде. В настоящее время идет поиск пропавшего прокурора и его машины в определенном водоеме, на берегу которого в последний раз появлялся в сети телефон Коняева.