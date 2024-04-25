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На перекрестке улиц Меркулова и Катукова будут менять рельсы — изменится схема движения общественного транспорта
Общество
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31 минуту назад
На перекрестке улиц Меркулова и Катукова будут менять рельсы — изменится схема движения общественного транспорта
Перекресток закрывается для замены трамвайного полотна.
2 мая маршруты вернутся к привычной схеме.
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