На перекрестке улиц Меркулова и Катукова будут менять рельсы — изменится схема движения общественного транспорта

Перекресток закрывается для замены трамвайного полотна.

С 27 апреля по 1 мая на пересечении улиц Меркулова и Катукова будет проводится замена трамвайных путей. Как сообщает мэрия, в эти дни изменятся маршруты общественного транспорта.2 мая маршруты вернутся к привычной схеме.