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На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
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896
сегодня, 17:10
1

На четырех улицах Липецка отключат холодную воду

11 сентября «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: улица Папина, 39, улица Водопьянова, 14/1, улица Ленина, 7 (с. Сырское) — без холодной воды временно останутся жители четырех улиц, сообщили в компании. 

с 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 31а, 37, 39 по улице Папина, № 106а по проспекту Победы, №№ 12, 14 по улице Водопьянова, №№ 7, 7/1 по улице Ленина (Сырское), в частном секторе улицы Ленина (Сырское). 

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.

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Комментарии (1)

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Павел
20 минут назад
В домах по улице Папина 31а 37 и 37 отключили и горячую воду Может быть нужно для полного счастья нужно и газ со светом отключить
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