На четырех улицах Липецка отключат холодную воду

11 сентября «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: улица Папина, 39, улица Водопьянова, 14/1, улица Ленина, 7 (с. Сырское) — без холодной воды временно останутся жители четырех улиц, сообщили в компании.