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У дворников и грузчиков МБУ «Управление благоустройства Липецка» заканчиваются сроки исправительных работ
Общество
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Общество
188
23 минуты назад

У дворников и грузчиков МБУ «Управление благоустройства Липецка» заканчиваются сроки исправительных работ

Подведомственным мэрии предприятиям не хватает рабочих рук.

Несмотря на значительно выросшие зарплаты подведомственным администрации Липецка предприятиям по-прежнему не хватает рабочих рук.

К примеру, в МБУ «Управление благоустройства Липецка» с 1 декабря оклад дворников составляет 36,4 тысячи рублей, а грузчиков — 30 тысяч. За зиму и с начала весны на эти вакансии были приняты 45 человек, а уволились из МБУ 25 дворников и 12 грузчиков. Почему?

На предприятии говорят, что у их сотрудников присланных «Исправительный центр №1 УФСИН по Липецкой области» завершились сроки исправительных работ. С начала года муниципальное управление благоустройства приняло 16 человек осужденных к исправительным работам. Но сроки вынесенного наказания истекают. Также некоторым из таких временных работников из-за их недобросовестности и нарушения условий отбывания наказания суды меняют приговоры на более строгие, лишая свободы. По этой причине МБУ лишилось четырех грузчиков и одного дворника.

В итоге за зиму и весну МБУ приняло 73 новых сотрудника, а потеряло в связи с увольнением 52. Впрочем, за самые денежные специальности новички держатся. Например, с начала декабря зарплату водителям и трактористам подняли до 70 тысяч рублей. В МБУ на эти должности пришли 28 человек, а уволились 11 (по итогам марта максимальная зарплата водителя составила 95,1 тысячи рублей, механизатора — 111,8 тысячи).

Куда хуже обстоят дела в водителями МУП «Липецкпассажиртранс». Несмотря на то, что муниципальный перевозчик декларирует зарплату от 50 до 100 тысяч рублей, с 1 января этого года на работу приняты 10 новых водителей, а уволились — девять.

Такую ситуацию глава Липецка Евгения Уваркина охарактеризовала несколькими словами: «Это вообще ни о чем», потребовав у руководителей профильных департаментов мэрии максимально использовать все меры по сокращению дефицита кадров.
кадры
администрация Липецка
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