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сегодня, 11:27
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Выгорели четыре квартиры: страшный пожар улице Циолковского устроил поджигатель

Жилец одной из сгоревших квартир рассказал о событиях вечера 22 апреля. Мужчина уверен, он остался без имущества из-за знакомого соседки. 

Стали известны подробности пожара в доме № 2 по улице Циолковского, где вечером 22 апреля выгорели четыре квартиры, пострадали две женщины 51-го и 85-х лет, 16 человек были спасены. Жилец одной из квартир и родственник 51-летней женщины Сергей уверен: причиной пожара стал поджог. 

— В тот вечер дома были жена с маленьким ребенком и тёща. Они ждали брата супруги. Услышали звонок по домофону и, не спрашивая, впустили человека. А через пару минут тёща подошла к двери и почувствовала запах гари, — рассказал Сергей GOROD48.

Огонь, судя по видео, которое прислал нам Сергей, охватил двери квартиры на площадке третьего этажа. Больше всего досталось квартирам Сергея и 85-летней женщины, которую пожарные эвакуировали через разбитое окно. В огне погибла и кошка Сергея — на полу остался след от ее тела. В другой части видео Сергей описывает последствия пожара, в его квартире от температуры горения даже расплавилась люстра.

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— Может с месяц назад у соседки кто-то разбил окна. А накануне утром приходил неизвестный и кричал у подъезда «я сожгу эту ...». У подъезда есть камера, поэтому думаю, что запись должна сохраниться. Хотя вроде как его уже установила полиция. Мужчине 36 лет. Только, как жить теперь нам, я не знаю. Все имущество и квартира, по сути, уничтожены. Тёща вышла из больницы, жена с ребенком поедут к ней. А я теперь на шабашке буду кантоваться, — говорит Сергей.

По данным GOROD48 полиция не только установила личность подозреваемого в поджоге, но и уже провела с ним беседу. Причиной своей выходки он назвал разрыв отношений со стороны его знакомой. Квалификацией действий мужчины занимаются следственные органы.

пожар
поджог
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Комментарии (7)

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Сначала новые
Animal Planet.
32 минуты назад
Я конечно все понимаю,а кошку не было возможности спасти?
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Биба
44 минуты назад
Какое кошмарное фото с кошкой, ужас((
Ответить
Я
45 минут назад
Многие ругаются растаться и что теперь надо все поджигать
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Посадить пожизненно!
46 минут назад
Таких больных людей, которые по какой-то причине (без разницы), поджигают и наносят вред - нужно сажать пожизненно! Жалко несчастное животное и годами нажитое имущество!
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Ха-ха-ха
50 минут назад
Провела с ним беседу
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Ком Ментарий
53 минуты назад
В этом году весеннее обострение для некоторых личностей особенно болезненное.
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Animal Planet
31 минуту назад
Поддерживаю,этой весной много неадекватов на улице.
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