Выгорели четыре квартиры: страшный пожар улице Циолковского устроил поджигатель

Жилец одной из сгоревших квартир рассказал о событиях вечера 22 апреля. Мужчина уверен, он остался без имущества из-за знакомого соседки.



В вашем браузере отключен JavaScript

Стали известны подробности пожара в доме № 2 по улице Циолковского, где вечером 22 апреля выгорели четыре квартиры, пострадали две женщины 51-го и 85-х лет, 16 человек были спасены. Жилец одной из квартир и родственник 51-летней женщины Сергей уверен: причиной пожара стал поджог.— В тот вечер дома были жена с маленьким ребенком и тёща. Они ждали брата супруги. Услышали звонок по домофону и, не спрашивая, впустили человека. А через пару минут тёща подошла к двери и почувствовала запах гари, — рассказал Сергей GOROD48.Огонь, судя по видео, которое прислал нам Сергей, охватил двери квартиры на площадке третьего этажа. Больше всего досталось квартирам Сергея и 85-летней женщины, которую пожарные эвакуировали через разбитое окно. В огне погибла и кошка Сергея — на полу остался след от ее тела. В другой части видео Сергей описывает последствия пожара, в его квартире от температуры горения даже расплавилась люстра.— Может с месяц назад у соседки кто-то разбил окна. А накануне утром приходил неизвестный и кричал у подъезда «я сожгу эту ...». У подъезда есть камера, поэтому думаю, что запись должна сохраниться. Хотя вроде как его уже установила полиция. Мужчине 36 лет. Только, как жить теперь нам, я не знаю. Все имущество и квартира, по сути, уничтожены. Тёща вышла из больницы, жена с ребенком поедут к ней. А я теперь на шабашке буду кантоваться, — говорит Сергей.По данным GOROD48 полиция не только установила личность подозреваемого в поджоге, но и уже провела с ним беседу. Причиной своей выходки он назвал разрыв отношений со стороны его знакомой. Квалификацией действий мужчины занимаются следственные органы.