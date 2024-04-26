Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
24-летний липчанин поджег «Пятерочку» в Кулешовке
Происшествия
Сотрудница Росздравнадзора по Липецкой области спрятала квартиру в Греции
Общество
Липецкая вечЁрка: грязный дождь, перестрелка на улице и выпрямление моста
Общество
Серийный магазинный вор стащил больше 400 товаров
Происшествия
Из пруда села Панино выловили утопленника
Происшествия
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Возможного поджигателя квартиры на Циолковского записала камера наблюдения
Происшествия
Липчанин лишился кисти правой руки в мясорубке
Происшествия
«ВАЗ» перевернулся на районной дороге: пострадал 27-летний водитель
Происшествия
Программу «Ремонт двора» игнорируют 14 управляющих компаний в Липецке
Общество
Читать все
Какую клумбу высадят на месте цветочных часов
Общество
Липецкстат: цены на бензин в Липецкой области продолжили осторожно расти
Общество
Липчанин лишился кисти правой руки в мясорубке
Происшествия
Из пруда села Панино выловили утопленника
Происшествия
Многодетная мать планирует открыть швейное производство
Общество
Кто устроил шанхай на улице Горького?
Общество
Поджигателя из Кулешовки обвиняют в умышленном уничтожении чужого имущества
Происшествия
На двух десятках улиц и в четырех садоводчествах отключат электричество
Общество
Уходящий циклон заберет с собой дожди
Погода в Липецке
Уникальный силач из Новой Деревни преодолел отметку в 500 мировых рекордов
Спорт
Читать все
Общество
719
сегодня, 16:31
2

Кто устроил шанхай на улице Горького?

На углу улиц Горького и 8 Марта появился мини-рынок. Местные жители считают, что его владелец под проезд захватил муниципальную землю.

В редакцию GOROD48 обратились жильцы дома №11/2 по улице Горького с жалобой на предпринимателя, который, как они считают, захватил пешеходную дорожку и разбил на ней мини-рынок.

«Вот такую красоту устроили те, кто дал разрешение на установку киосков вдоль пешеходки за домом №11 /2. Бизнес на первом плане! Так что установка киоска «Табак» на пути детей в 1-ю гимназию и школу№2 стала нормой. А теперь ради выгрузки товара крупным щебнем засыпали пешеходку, по которой ежедневно ходят жители нашего района в магазины, на остановки, в поликлинику. Если посмотреть внимательно, через этот участок, который устроили себе владельцы для разгрузки, теперь не пройдет коляска или пенсионер с тростью. Весь этот шанхай перекрыл недавно отремонтированный участок тротуара. Через него регулярно заезжают машины для разгрузки товара. Когда добро на это давали, думали об этом? В общем, весь этот каскад киосков дополнен еще и торговой палаткой с овощами. Для кого — бизнес, кому — откаты, а район и тысячи жителей страдают от бардака, грязи и испорченного тротуара! Как участок дороги, которому более 40 лет, превратился в частную собственность? Чиновники посылают стариков, инвалидов, женщин с колясками в обход, в альтернативу... На кого работают эти чиновники, чьи интересы они защищают? На кону проблемы тысяч против коммерческих выгод единиц», — написал один из жителей этого района в нашу редакцию.

82045bc9-0124-4a86-af17-26ecffba6aa5.jpg+2024-04-26-16.31.01+niz.jpg

9ce989d3-1475-4fe3-907c-a2851e51160e.jpg+2024-04-26-15.04.32+niz.jpg

5cd16816-ae0d-4daa-8a70-21f8fd9af1d6.jpg+2024-04-26-15.04.32+niz.jpg

d08504a3-901f-4b0d-a53a-908767c6bbe4.jpg+2024-04-26-15.05.01+niz.jpg

e7bdaf25-0b2e-44ba-a753-0ce57014a75f.jpg+2024-04-26-15.05.01+niz.jpg

На присланных GOROD48 фотографиях — несколько нестационарных торговых объектов, включая пивбар и табачный киоск.

С точки зрения начальника городского управления потребительского рынка Аси Франценюк, по линии торговли здесь все абсолютно законно. И не все жители этого района, кстати, разделяют мнение авторов этого обращения. Две пенсионерки и молодой мужчина из числа местных жителей сказали нам, что не имеют ничего против торговых павильонов, где хорошо знают постоянных покупателей.

— Если кто-то жалуется на табачный киоск, то вот, рядом «Пятерочка», где даже пиво и крепкий алкоголь продают, — показал в сторону сетевого магазина на другом углу перекрестка молодой человек.

С этим не поспоришь. Однако комиссия из числа чиновников городской администрации пришла к выводу о самовольном захвате части муниципальной территории, на которой крупным известковым щебнем прямо через газон отсыпан проезд к улице Горького. При этом выкорчевав несколько бортовых камней из окантовки дороги. Это — нарушение Правил благоустройства. Но кого наказать?

— На месте, где сейчас насыпан щебень, раньше был асфальтированный проезд. Посмотрите, на Яндекс-карте он до сих пор обозначен. Дорога была четыре метра в ширину, — сказала GOROD48 Людмила Пещерова, бывшая собственница земельного участка, который теперь принадлежит ее мужу Георгию.

яндекс карта.jpg

Да, по Яндекс.карте это так. А вот по карте «Тугиз.ру» на этом месте штрихами указана пешеходная дорожка.

тропа.jpg

Представители управления главного смотрителя и департамента дорожного хозяйства и благоустройства сообщили GOROD48, что в прошлом году, когда улица Горького была капитально благоустроена (на ней поменяли асфальт, обустроили пешеходные дорожки, разбили в некоторых местах газоны, посадили деревья и кустарник), собственник земельного участка Георгий Пещеров просил обустроить подъезд к мини-рынку. Но так как это все было на словах, то дальше разговоров дело не пошло.

Одетый в куртку с гербом и флагом России Георгий Пещеров ведет себя воинственно. Докажите, мол, что отсыпанный щебнем проезд — моих рук дело!

коммерсант.jpg+2024-04-26-16.31.01+niz.jpg

— А ваш рынок тут законно стоит? — спросила его подошедшая бабушка.

— А Новолипецкий завод законно стоит? — ответил вопросом на вопрос коммерсант.

Потом он и вовсе перешел в наступление, заявив, что на его земельном участке кто-то незаконно построил пешеходную дорожку! Кто бы это мог быть, если не муниципалитет? А пристающей к нему бабушке пригрозил полностью огородить свой земельный участок, чтобы она и другие недовольные ходили в обход.

bc915071-45ab-4dab-b189-e15bab7ffc1b.jpg+2024-04-26-15.05.01+niz.jpg

В итоге на выездном совещании представители четырех ведомств мэрии пришли к выводу, что вначале они установят сумму ущерба, причиненного муниципалитету действиями неизвестных лиц, после чего обратятся в полицию за их установлением. А дорога из щебня пока останется. И, кажется, уже навсегда.
благоустройство
торговля
0
0
4
0
1

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Ирина
8 минут назад
Короче сносить незоконые палатки вот и всё
Ответить
Правда
36 минут назад
Форма хорошая,а вот футболка,как у девушек платье.Шикарный наряд.
Ответить
Рекомендуем
Общество
В области начался сезон больших ремонтов дорог и мостов
Общество
Статистика: самая высокая плотность населения — в Липецке
Общество
За год в Липецке снесут четыре тысячи засохших деревьев: что их погубило?
Экономика
Бензин за неделю подорожал в Липецкой области на 0,3%
А знаете ли вы
Пираньи, кольчужный сом и Мутинус Равенелля: знаете ли вы, какие экзоты встречаются в Липецкой области?
Общество
1 мая — бесплатно. Со 2-го мая — за деньги
Общество
В Липецк привезли все обещанные трамваи
Происшествия
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по избиениям прохожих в Липецке
Общество
На торгах по ремонту дорог мэрия Липецка сэкономила 18 миллионов из губернаторских четверти миллиарда
Общество
Из украинского плена освобождены 20 липецких военнослужащих, еще 16 — находятся в списках на обмен
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru