Кто устроил шанхай на улице Горького?

На углу улиц Горького и 8 Марта появился мини-рынок. Местные жители считают, что его владелец под проезд захватил муниципальную землю.

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В редакцию GOROD48 обратились жильцы дома №11/2 по улице Горького с жалобой на предпринимателя, который, как они считают, захватил пешеходную дорожку и разбил на ней мини-рынок.«Вот такую красоту устроили те, кто дал разрешение на установку киосков вдоль пешеходки за домом №11 /2. Бизнес на первом плане! Так что установка киоска «Табак» на пути детей в 1-ю гимназию и школу№2 стала нормой. А теперь ради выгрузки товара крупным щебнем засыпали пешеходку, по которой ежедневно ходят жители нашего района в магазины, на остановки, в поликлинику. Если посмотреть внимательно, через этот участок, который устроили себе владельцы для разгрузки, теперь не пройдет коляска или пенсионер с тростью. Весь этот шанхай перекрыл недавно отремонтированный участок тротуара. Через него регулярно заезжают машины для разгрузки товара. Когда добро на это давали, думали об этом? В общем, весь этот каскад киосков дополнен еще и торговой палаткой с овощами. Для кого — бизнес, кому — откаты, а район и тысячи жителей страдают от бардака, грязи и испорченного тротуара! Как участок дороги, которому более 40 лет, превратился в частную собственность? Чиновники посылают стариков, инвалидов, женщин с колясками в обход, в альтернативу... На кого работают эти чиновники, чьи интересы они защищают? На кону проблемы тысяч против коммерческих выгод единиц», — написал один из жителей этого района в нашу редакцию.На присланных GOROD48 фотографиях — несколько нестационарных торговых объектов, включая пивбар и табачный киоск.С точки зрения начальника городского управления потребительского рынка Аси Франценюк, по линии торговли здесь все абсолютно законно. И не все жители этого района, кстати, разделяют мнение авторов этого обращения. Две пенсионерки и молодой мужчина из числа местных жителей сказали нам, что не имеют ничего против торговых павильонов, где хорошо знают постоянных покупателей.— Если кто-то жалуется на табачный киоск, то вот, рядом «Пятерочка», где даже пиво и крепкий алкоголь продают, — показал в сторону сетевого магазина на другом углу перекрестка молодой человек.С этим не поспоришь. Однако комиссия из числа чиновников городской администрации пришла к выводу о самовольном захвате части муниципальной территории, на которой крупным известковым щебнем прямо через газон отсыпан проезд к улице Горького. При этом выкорчевав несколько бортовых камней из окантовки дороги. Это — нарушение Правил благоустройства. Но кого наказать?— На месте, где сейчас насыпан щебень, раньше был асфальтированный проезд. Посмотрите, на Яндекс-карте он до сих пор обозначен. Дорога была четыре метра в ширину, — сказала GOROD48 Людмила Пещерова, бывшая собственница земельного участка, который теперь принадлежит ее мужу Георгию.Да, по Яндекс.карте это так. А вот по карте «Тугиз.ру» на этом месте штрихами указана пешеходная дорожка.Представители управления главного смотрителя и департамента дорожного хозяйства и благоустройства сообщили GOROD48, что в прошлом году, когда улица Горького была капитально благоустроена (на ней поменяли асфальт, обустроили пешеходные дорожки, разбили в некоторых местах газоны, посадили деревья и кустарник), собственник земельного участка Георгий Пещеров просил обустроить подъезд к мини-рынку. Но так как это все было на словах, то дальше разговоров дело не пошло.Одетый в куртку с гербом и флагом России Георгий Пещеров ведет себя воинственно. Докажите, мол, что отсыпанный щебнем проезд — моих рук дело!— А ваш рынок тут законно стоит? — спросила его подошедшая бабушка.— А Новолипецкий завод законно стоит? — ответил вопросом на вопрос коммерсант.Потом он и вовсе перешел в наступление, заявив, что на его земельном участке кто-то незаконно построил пешеходную дорожку! Кто бы это мог быть, если не муниципалитет? А пристающей к нему бабушке пригрозил полностью огородить свой земельный участок, чтобы она и другие недовольные ходили в обход.В итоге на выездном совещании представители четырех ведомств мэрии пришли к выводу, что вначале они установят сумму ущерба, причиненного муниципалитету действиями неизвестных лиц, после чего обратятся в полицию за их установлением. А дорога из щебня пока останется. И, кажется, уже навсегда.